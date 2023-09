escuchar

El expresidente de Chile Sebastián Piñera se expresó acerca de la actualidad argentina en vistas de las elecciones generales del 10 de octubre y opinó acerca de algunos de los principales candidatos, pero evitó mencionar a su favorito: “Trato de no pisar el palito”. Además, explicó qué es lo que necesita hacer la Argentina para reducir la inflación y conseguir el déficit cero: “Se requiere darse cuenta que no se puede vivir con los déficit fiscales”.

Entrevistado en la pantalla de LN+, el exmandatario chileno fue consultado respecto de sus consideraciones sobre el exjefe de Estado Mauricio Macri y los candidatos a presidentes Patricia Bullrich y Javier Milei y lanzó flores para los referentes de Juntos por el Cambio (JxC), pero deslizó una crítica hacia el líder de La Libertad Avanza (LLA).

“Conozco a Macri de hace muchos años. Fue un gran presidente en tiempos difíciles, sin mayoría en el Congreso y que no pudo hacer lo que quería hacer”, dijo sobre el fundador de Pro, con quien mantuvo reiteradas reuniones durante su mandato y encuentros tras salir de la presidencia de Chile. “A Bullrich la conozco. Es una mujer con mucha fuerza, convicción y perseverancia”.

En tanto, sobre el ganador de las PASO explicó: “A Milei lo conocí una vez. Tengo cierta simpatía sobre las ideas de la libertad, pero también muchas discrepancias en muchos temas”. “Hay que confiar en la sabiduría del pueblo y que tomen una buena decisión el 10 de octubre”. “Es como cuando mis nietos me dicen cuál es mi favorito. Trato de no pisar el palito”, sentenció.

Piñera viajó a la Argentina en el marco del segundo encuentro de Grupo Libertad y Democracia, una organización fundada recientemente que incorpora a más de 22 presidentes y expresidentes, personalidades del mundo académico y social que tiene como objetivo fortalecer la libertad y la democracia en América Latina.

En ese sentido, el exmandatario marcó que en el último tiempo se deterioró la calidad democrática en diferentes partes del mundo y que Latinoamérica no era la excepción. “La democracia ha tenido un retroceso en todo el mundo y en especial en América Latina, no solo con dictaduras como las Cuba Venezuela y Nicaragua, sino países que han perdido su tono democrático”.

La paradoja de la Argentina

En otro tramo de la entrevista, habló acerca de la gravedad de la continua crisis económica que atraviesa el país y señaló que del mismo modo que lo hizo Chile, la Argentina debería seguir ciertas reglas que le permitan salir de la incontrolable inflación.

“Argentina es una paradoja. Un país inmensamente rico y un pueblo tremendamente empobrecido ”, dijo y reflexionó: “Un país que lo tiene todo porque Dios fue generoso: minerales, agricultura, talento, innovación, pero tiene al 40% de la población viviendo en la pobreza. Eso es un escándalo moral y no es designio de Dios esta situación, sino la incapacidad, demagogia y populismo que tanto daño ha hecho”.

Segundo encuentro del grupo Libertad y Democracia Ricardo Pristupluk

“Creo que la Argentina necesita una idea. Un proyecto. Una emisión: devolver a la Argentina sus capacidades. Hay que transfórmala en un país que aproveche sus potencialidades”, destacó sobre el futuro de la nación. “En vez de promover el talento y la innovación, muchas veces estos son asfixiados por el estado con impuestos y burocracias”.

Por eso, indicó que lo que hace falta es “desatar la fuerza de la libertad, la creatividad” y hacer un buen manejo de los recursos. “No se puede gastar más de lo que se produce”, sintetizó. “Además de buenas ideas, se requieren equipos, experiencia y perseverancia, porque la tarea de sacarla adelante es una tarea formidable”, resaltó.

Su opinión sobre la dolarización

Por otro lado, se le preguntó sobre sus consideraciones en cuanto a la propuesta de Javier Milei de dolarizar la economía y terminar con la moneda local. Sobre este tema, Piñera explicó que si bien hay casos donde funcionó la dolarización, primero deben cumplirse ciertos requisitos que permitan ingresar en ese sistema de manera coherente y exitosa.

“Hay países que han logrado dolarizarse como Panamá o Ecuador, pero el proceso es muy complejo. No hay que tener déficit, porque si estás dolarizando y encima sin financiamiento, no hay que tener déficit. Segundo hay que tener reservas para reemplazar los pesos por los dólares. Condiciones que la Argentina no reúne. Y que si las consigue quizás ya no sería necesaria la dolarización”, especuló.

Profundizó: “ Se requiere darse cuenta que no se puede vivir con los déficits fiscales de cifras inmanejables . Lo primero es recuperar una mayor responsabilidad. No prometer lo que sabe que no se puede cumplir. Dicen que los políticos viven pendientes de la próxima elección y los estadistas de la próxima generación. Hacen falta estadistas”.

Por último, postuló una idea que utilizó Chile para no caer en la emisión constante y tener reservas para ciclos de contracción económica. “En Chile se creó la ley de equilibrio estructural del gasto público, porque los ingresos públicos dependen del cobre y el crecimiento de la economía. Entonces fijamos una regla: cuando el país crece, parte de esos ingresos se tienen que ahorrar, y cuando hay recesión se puede gastar ese ahorro. Eso nos permite tener momentos anticíclicos... Cuando el día es soleado ahorramos para días lluviosos”.