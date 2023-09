escuchar

La campaña electoral rumbo a los comicios generales del 22 de octubre dará hoy su campanazo de largada con tres de los cinco candidatos presidenciales que son favoritos focalizando sus energías en la estratégica provincia de Buenos Aires. Se trata de Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).

De acuerdo con el conteo final, que hizo la justicia electoral, La Libertad Avanza sacó en las PASO 29,86%; Juntos por el Cambio, 28% y Unión por la Patria, 27,28%. Si se tiene en cuenta la cosecha por candidatos, Massa y Bullrich corren en desventaja porque ambos tuvieron que sortear una interna, uno con Juan Grabois y el otro con Horacio Rodríguez Larreta.

Milei apuesta a levantar a Píparo

Primero en el podio de las PASO, un capital electoral que buscará capitalizar pese a que el escrutinio definitivo arrojó un empate técnico, Javier Milei se prepara para reforzar su presencia en el territorio en la campaña a los comicios generales, tanto en el Gran Buenos Aires como en algunas provincias del interior del país. El formato que están pensando en La Libertad Avanza es el de apariciones sorpresivas en distintas ciudades del país , para exhibir al líder libertario rodeado de un clamor popular espontáneo, en lugar de en actos políticos organizados previamente.

Este sábado, cuando se reanuda oficialmente la campaña electoral, no hay actividades anunciadas por el equipo libertario, aunque no se puede descartar alguna recorrida intempestiva. De todas formas, en La Libertad Avanza están reactivando la cuestión proselitista con baja intensidad: recién mañana al mediodía se reunirán los equipos de campaña de la provincia de Buenos Aires para diagramar un cronograma de actividades.

“Acá tiene que decantar solo que Milei ganó. Son los demás espacios políticos los que se tienen que mover. Lo importante es no cometer errores no forzados y fortalecer la agenda territorial”, dijo un colaborador de la campaña libertaria. Después del raid mediático que hizo el economista ultraliberal en la semana posterior a las PASO, el candidato presidencial de La Libertad Avanza se replegó de la escena pública y ofreció escasas entrevistas. No se descarta, de hecho, que en los próximos días haga un viaje personal a los Estados Unidos y, quizás, a Uruguay.

En los equipos de Milei tienen especial interés en potenciar a la campaña de la candidata a gobernadora bonaerense Carolina Píparo , porque creen que hay una posibilidad de ganar la provincia, pese a que el espacio salió tercero. “Tenemos que presentar la elección de octubre como si fuera un ballotage entre Axel Kicillof y Píparo. Tenemos que decir que si querés derrotar al kirchnerismo tenés que votar a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires”, señaló un candidato y referente de campaña bonaerense de los libertarios.

Javier Milei; Victoria Villarruel; Carolina Píparo y Ramiro Marra Twitter

La idea que circula en La Libertad Avanza es que Milei le levante la mano a Píparo en distintos puntos de la provincia para apuntalarla. Se habla de la primera y la tercera sección electoral del conurbano y de distritos clave para el espacio, como Bahía Blanca.

También s e evalúa que Milei viaje a las provincias que no pisó en la carrera a las PASO y en donde salió primero, como Salta y Jujuy . En este último distrito, la Libertad Avanza podría sumar dos senadores nacionales, a los que Milei prácticamente no conoce. Los libertarios se proponen crecer a partir de la mayor participación en las urnas. “Si no fueron a votar en agosto porque están desencantados con la política, con nosotros pueden tener una esperanza”, dijo un candidato libertario.

Massa, entre el conurbano y Tik Tok

En el comienzo de la carrera rumbo a las elecciones generales, Sergio Massa estará este sábado en San Vicente en su, por ahora, todavía doble rol de ministro y candidato. Porque hasta el próximo domingo 17 puede seguir haciendo anuncios de gestión e inauguraciones, algo que después le impide el Código Electoral. En la localidad al sudoeste del conurbano bonaerense, Massa participará en la inauguración de un túnel primero y una reunión con intendentes de las estratégicas 1° y 3° sección electoral, después. El punto es central de cara a lo que viene, en lo que el oficialismo considera que será una pelea “voto a voto”. En las PASO, los municipios registraron un alto porcentaje de corte de boleta que benefició al libertario, Javier Milei, lo que se asoma como uno de los grandes desafíos del massismo.

Precisamente con el líder de “La libertad Avanza” es con quien en Unión por la Patria (UP) apuntan a llegar al ballottage. “Nosotros no nos peleamos con Milei, eso lo hace Juntos por el Cambio (JxC). Nosotros lo respetamos a él y a los más de 7 millones de personas que lo votaron, lo que vamos a hacer es debatir sus ideas”, dicen en referencia fundamentalmente a temas de seguridad, con la posible libre portación de armas a la cabeza, y la eventual venta de órganos, que plantea el economista.

Eso también se plasmará en las redes, a través de Tik Tok, donde cada vez más se verán videos de Massa hablándole directamente a la sociedad, con un corte más proselitista y menos institucional.

En las próximas semanas de campaña también harán eje en el tema de seguridad , uno de los más calientes del momento, aludiendo a la gestión de Massa como intendente de Tigre, en la que implementó las cámaras de seguridad a nivel general y logró una baja en el delito, según las estadísticas que él mismo difunde. Buscarán transmitir que puede hacer eso en todo el país.

Agustín Rossi, Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner; es una incógnita la presencia de la vicepresidenta en la campaña Captura

Pese al trasfondo de la acuciante situación económica y social que golpea al país, con una inflación anual de tres dígitos, en el comando de campaña de UP se muestran confiados de que en los próximos meses podrán comenzar a revertir el escenario. Creen que las perspectivas de la buena cosecha del campo que se registrará en el futuro cercano y el gasoducto Néstor Kirchner, funcionando a pleno, serán la puerta hacia una situación “mejor, que seguramente va a poder traer esperanza y futuro”, enumeran. “Sergio tiene los atributos para hacerlo”, juran.

Para demostrarlo, agregan, el ministro-candidato, visitará nuevamente buena parte de la Argentina y se mostrará en el territorio. Resta aún ver en ese camino qué rol terminará ocupando Cristina Kirchner, que salvo excepciones no tuvo protagonismo en la campaña a las PASO, y su hijo Máximo, candidato a diputado, y quien también tuvo contadas apariciones en el mismo lapso. Cerca de Massa, aseguran que la relación con ambos “es excelente” y que “no es que lo dejan solo, sino que le dan lugar y evitan habladurías”.

Bullrich busca el repunte en cuatro distritos clave

Patricia Bullrich ya definió adonde apuntará para ir a buscar los votos que le permitan llegar al ballottage: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Son distritos estratégicos donde su cosecha no fue la esperada. Ante el reto de recortar la ventaja que sacó Javier Milei en las PASO, la candidata presidencial dedicará la mayor parte de su tiempo en la segunda etapa electoral a trajinar el territorio bonaerense. De hecho, hoy retomará de manera formal la campaña con incursiones a dos distritos del conurbano: Pilar y Escobar.

Con el objetivo de fortalecer sus pretensiones, Bullrich aspira a movilizar a seguidores de Juntos por el Cambio que no participaron en las primarias. En su comando de campaña se entusiasman con los antecedentes de 2015 y 2019, cuando Mauricio Macri se favoreció de un aumento del nivel de concurrencia entre las PASO y la elección general. Sus estrategas también detectaron una inusual del ausentismo en comunas clave de la Capital, fortaleza de Pro. Y aspiran a captar nuevas adhesiones, sobre todo, entre las mujeres, ya que consideran que ese segmento del electorado es esquivo a la retórica de Milei.

Patricia Bullrich presentó el jueves en Córdoba a Carlos Melconian como su eventual ministro de Economía

En las últimas dos semanas, Bullrich se concentró en reforzar su liderazgo en JxC. Cerró filas con Macri tras el desencuentro por Milei y tendió puentes para amalgamar a los dos polos del bloque opositor después de la interna con Horacio Rodríguez Larreta . Entiende que cuidar la unidad es fundamental para fidelizar los votos del ala moderada y evitar fugas, pero también para exhibir densidad política y robustecer la idea de que JxC es una alternativa que garantiza “gobernabilidad”. Por eso, intenta instalar frente al electorado una nueva dicotomía: el orden versus el caos.

Obligada a replantear la estrategia para mejorar sus posibilidades en octubre, Bullrich puso en la cancha a Carlos Melconian, su gran apuesta para la pelea mediática con Milei. Melconian ocupará el centro del ring para fortalecer el discurso económico de la aspirante, su flanco débil, y será una pieza clave en el engranaje electoral de JxC. Irá a las provincias más influyentes y estrechará lazos con el campo y la industria.

Sorteada la interna, Bullich buscará imprimirle un tono propositivo a su campaña. Sus visitas a los territorios incluirán la presentación de sus planes en materia de economía, seguridad y educación. Si bien Milei rompió la polarización entre las dos coaliciones dominantes con su victoria, la exministra no altera su eje de confrontación política y su bandera de lucha: para ella, el adversario es el kirchnerismo y su modelo de país. Según se desprende de los focus group que encargó, una franja de los votantes de Milei es volátil. Por eso, confían en que podrían recuperar votos que el libertario le arrebató a JxC en las PASO si logran diferenciarse o explicar cuál sería el costo social de la puesta en marcha de las propuestas más polémicas de Milei, como la dolarización, el cierre del Conicet o los vouchers educativos.