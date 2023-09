escuchar

ROSARIO.-El nombre de Javier Milei se metió de manera inesperada en la campaña electoral en la provincia de Santa Fe. A pesar de que La Libertad Avanza no tiene candidatos en juego en la elección que se realizará el próximo 10 de septiembre, el nombre de Miei resonó con fuerza en boca de los dos nombres fuertes de la política santafesina, como Maximiliano Pullaro, triunfador de Unidos para Cambiar Santa Fe en las PASO, y el actual gobernador Omar Perotti, que se postula como candidato a diputado provincial. Ambos anunciaron que votarán a Milei en un eventual ballottage por la presidencia. Pullaro dijo que si tuviese que elegir entre Sergio Massa y el líder de La Libertad Avanza apoyaría al segundo. Y Perotti se manifestó a favor del economista liberal si llega a una segunda vuelta con Patricia Bullrich .

El nombre de Milei en boca de los dos máximos referentes políticos de Santa Fe generó un intenso impacto. Y muchos se preguntaron, en ambos sectores políticos, porqué traer el nombre del candidato a presidente de La Libertad Avanza en este contexto electoral santafesino. Una respuesta que se ensayó es que el nombre de Milei atrae a posibles votantes que no asistieron a sufragar y que respaldan al economista en el plano nacional.

Milei no logró conformar ninguna estructura política en Santa Fe para competir en las elecciones provinciales. Es una de las tantas provincias en las que optó por no jugar a nivel político. Sin embargo, el 13 de agosto pasado arrasó en la elección presidencial: fue el más votado, se impuso en los 19 departamentos y condenó al tercer lugar al frente Unión por la Patria. Ese resultado explica también que tanto como Pularro y Perotti lo invocaran.

El primero que se pronunció a favor de Milei fue Pullaro. Y Perotti actuó en espejo a esa declaración. El lunes a la noche la periodista Almudena Munera le preguntó en Canal 3 de Rosario al exministro de Seguridad que posición tomaría si en una eventual segunda vuelta tendría que elegir entre el candidato de La Libertad Avanza y Massa. “¿Votaría a Milei?”, le preguntaron. Pullaro contestó sin dudar: “Absolutamente”.

El candidato a gobernador por Unidos para Cambiar Santa Fe hizo antes la aclaración de que trabaja y desea que Patricia Bullrich llegue a la Casa Rosada, pero a la hora de elegir entre el candidato peronista y MIlei, aseguró que votaría al economista liberal. Para redondear una argumentación habló del daño que le había hecho el peronismo a la provincia. “Siento que nadie puede perjudicar a Santa Fe más de lo que la perjudicó el kirchnerismo, que la saqueó”, apuntó Pullaro.

En Juntos por el Cambio no gustó para nada la decisión del candidato a gobernador de salir a plantear ese escenario. Consideraron que no era necesario en este contexto y que pareció apresurado. Julián Galdeano, diputado radical santafesino y uno de los impulsores de la candidatura de Carolina Losada, que perdió frente a Pullaro en las PASO, consideró que el exministro de Seguridad se apresuró a tomar esa definición.

“Me parece que es atemporal presentar este escenario” político, planteó el legislador. “Si cualquiera de estos escenarios se diera, habría que ver en qué contexto y allí discutirlo, pero hoy es totalmente fuera de tiempo y espacio”, agregó.

Pullaro ya había insinuado un posible acercamiento a Milei al día siguiente de las PASO. El 14 de agosto, el candidato a gobernador escribió en Twitter: “Los argentinos piden un cambio y Javier Milei interpretó muy bien la angustia y el malestar de quienes no encuentran respuesta a sus problemas”. En ese sentido, agregó: “Unidos y en paz vamos a construir ese cambio que el país necesita”.

Tres días después de que Pullaro sorprendiera con esa declaración, el gobernador de Santa Fe recurrió también al nombre de Milei en el mismo plano. Cuando le preguntaron a quién votaría si en un ballotage se enfrentarían Bullrich y Milei, dijo que respaldaría en las urnas al segundo. Lo de Bullrich ya lo vimos (con Mauricio Macri), no quisiera esa etapa otra vez”, advirtió el gobernador.

Alberto Fernández y Omar Perotti Presidencia

Las declaraciones del gobernador generaron cierta tensión dentro del peronismo, donde la derrota electoral en las PASO provinciales generaron resquemores dentro de un sector donde no hay liderazgos fuertes, como en otras épocas. El primero que salió a marcar posición, desde la vereda de enfrente de Perotti fue el excandidato a intendente Roberto Sukerman, quien señaló que si le hubiesen hecho la misma pregunta que al gobernador hubiera respondido otra cosa. “Massa va a ganar en primera o segunda vuelta. ¿Y si Massa no llega al ballotage? Me pregunta algo que no va a suceder”, respondió Sukerman.

Unas horas después el candidato a gobernador del peronismo Marcelo Lewandoski ensayó una respuesta similar para desmarcarse del rafaelino. El excomentarista deportivo twitteó en sus redes “ni Bullrich, ni Milei. El 10 de septiembre vamos a ganar en Santa Fe y el 22 de octubre es con Sergio Massa para la Nación”.

Perotti se trata de desmarcar en estas últimas semanas del gobierno nacional. Fue uno de los gobernadores que tras los anuncios de una suma fija a los trabajadores asalariados que hizo Massa rechazó que esa medida se lleve adelante en Santa Fe.