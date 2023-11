escuchar

A minutos del inicio de la veda electoral y tras encabezar un multitudinario cierre de campaña en Córdoba, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, advirtió sobre la reacción que “el kirchnerismo” podría tener luego de una eventual derrota en el balotaje de este domingo y aseguró que, de ser necesario, su gobierno “aplicará la justicia con toda la fuerza que corresponda”.

Consultado en radio Mitre sobre la posibilidad de que haya fraude en los comicios que disputará contra el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, Milei analizó: “Creemos que el oficialismo está dando muestras de desesperación muy groseras y no tenemos dudas de que son capaces de apelar a cualquier tipo de artilugios con tal de retener el poder. Hubo muchas irregularidades en las dos elecciones anteriores y nosotros estamos trabajando en tener una cantidad impresionante de fiscales”.

A continuación, agregó: “Lo otro que uno está viendo es que se los ve muy violentos. Fíjese en la cantidad de hechos de violencia (...) Lo que estamos viendo es que esta es la peor versión del kirchnerismo y la más cínica”. En ese contexto, habló de incidentes en los que militantes de LLA fueron agredidos físicamente y se refirió también a la detención de tres referentes de Juntos por el Cambio (JxC) en Santiago del Estero, entre otros episodios.

“Ahora, todavía no perdieron la elección... ¿Y si llegan a perder la elección?”, le preguntaron en ese marco al economista libertario y le auguraron una “resistencia muy complicada” por parte del kirchnerismo en caso de sufrir una derrota. Entonces, Milei contestó: “Habrá que aplicar la justicia con toda la dureza que corresponda”.

Después, reflexionó: “Hay un grupo de personas que yo llamo la casta que se benefician con esto [en alusión a mantenerse en el poder]. Los políticos ladrones se benefician, los empresarios prebendarios, los sindicatos que entregan a la gente, los medios que hacen negocios con políticos… Usted cuando les corta esto… Ellos son las personas a las que les va bien en la Argentina y en condiciones normales les iría muy mal y eso lo saben”.

En otro tramo de la nota, el candidato a presidente también habló sobre la campaña que llevó adelante el oficialismo con miras al balotaje. A ese respecto, sostuvo: “Han apelado al sentimiento de miedo, que es uno de los más complejos en el ser humano. Básicamente, el miedo fue lo que utilizó el Gobierno para tratar de ahuyentar a nuestros votantes o a la gente que quiere un cambio”. En respuesta, planteó: “El cambio inherentemente entraña riesgo pero si usted no abraza ese riesgo, es imposible alcanzar la gloria. Si usted va a jugar la final del mundo, tiene riesgo de perderla; pero si no la juega, ya la perdió. [Gonzalo] Montiel si no pateaba el penal [en la final del Mundial], estaba más tranquilo, estaba más seguro (...) Querer llevar a la Argentina a ser una potencia mundial nuevamente entraña riesgo, pero la alternativa es morirnos como unas ratas”.

Luego, y en línea con el discurso que brindó anoche en Córdoba junto a la excandidata a presidenta de JxC, Patricia Bullrich, Milei afirmó con relación a la elección del 19 de noviembre: “El domingo está en juego un cambio en la historia argentina. Es la elección más importante de los últimos 100 años: o seguimos por este camino miserable o decidimos iniciar la reconstrucción de la Argentina”.

Por último, dejó un mensaje para el electorado: “Les diría que el miedo no le gane a la esperanza. Hay esperanzas de tener un país mejor abrazando las ideas de la libertad”.

LA NACION