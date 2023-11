escuchar

Dirigentes de Juntos por el Cambio que apoyan la candidatura de Javier Milei en el balotaje y referentes de La Libertad Avanza denunciaron públicamente que en Santiago del Estero detuvieron a tres militantes que pretendían fiscalizar el domingo para cuidar la boleta libertario. La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, habló de “violencia y persecución” y lanzó: “Los están buscando uno por uno para que se bajen de la fiscalización. Es un apriete total y absoluto”.

Los detenidos son Hernán David Luna, Carlos Adrián Jiménez, y Claudia Suárez, tres militantes que responden al abogado y exdiputado nacional por Juntos por el Cambio Rodrigo Posse, que en esta causa defiende a los apresados pero que asegura que la justicia local los mantiene incomunicados. Interviene el juez de Control y Garantías Darío Alarcón.

Fuentes de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio no descartaron avanzar con la presentación de un hábeas corpus en Buenos Aires, ante la Corte Suprema o ante el juzgado de María Servini.

La derrota inminente genera la única respuesta que conocen: la violencia y la persecución. Y se dicen demócratas…



“Mis representados están incomunicados, entonces no puedo tener ningún tipo de conversación. Son tres militantes de Juntos por el Cambio y hoy de La Libertad Avanza que de pronto fueron detenidos, dos de ellos sin dar aviso a los familiares, en la vía pública”, relató Posse en Radio Mitre. Dijo también que a los tres militantes están imputados por el artículo 211 del Código Penal, por un hecho de intimidación pública.

Según trascendió, las personas fueron detenidas porque presuntamente el doingo habrían vertido en un grupo de WhatsApp un audio de un supuesto camionero con advertencias sobre falta de combustible en la provincia. “Carguen todo lo que pudan porque no va a haber nafta a partir del lunes, ni un camión se mueve, ningún reparto va a haber”, fue el audio que fue publicado por Radio Mitre. Ese mensaje habría provocado fuertes colas en las estaciones de servicio de Santiag del Estero y La Banda.

Luna, uno de los detenidos, fue precandidato a diputado nacional en la lista de Patricia Bullrich en Santiago del Estero, una nomina que luego fue dada de baja por la justicia electoral. La situación más complicada, según Posse, se dio con Suárez, porque la mujer de 56 años tiene serios problemas en la visión.

“Claudia fue operada hace tres días de uno de sus ojos, ella perdió la visión del otro porque tiene una diabetes avanzada. Es una docente que está con licencia, con proceso jubilatorio. Imaginate que no salía de su asombro. Sus hijas me llamaron desesperadas; ella en las últimas elecciones ni siquiera pudo participar como fiscal porque a partir de esta nueva situación que ha cambiado su vida no tiene visión”, indicó el letrado. A causa de estas complicaciones, anoche logró que su defendida, que estaba detenida en la Dirección General de Investigaciones, volviera a su casa y quedara detenida con prisión domiciliaria. Luna y Jiménez, en tanto, están detenidos en el Centro Único de Detención, conocido como exFandet.

