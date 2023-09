escuchar

Con prisa y sin pausa, Patricia Bullrich se mueve para activar a los seguidores de Juntos por el Cambio y reconquistar votos que le aseguren un lugar en el ballattoge. Cuando restan menos de 40 días para las elecciones generales, la aspirante presidencial acelera para reposicionarse e intenta multiplicar su protagonismo para romper el juego de polarización que intentan instalar Javier Milei (La Libertad Avanza) y Sergio Massa (Unión por la Patria) de cara a la batalla decisiva del 22 de octubre.

Con el objetivo de lograr un golpe de efecto y exhibir una oxigenación de las figuras de JxC, Bullrich encabezó esta tarde la presentación de una suerte de “selección” de “nuevos líderes” de JxC, entre los que estuvieron los gobernadores electos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis) o Marcelo Orrego (San Juan), entre otros referentes del bloque opositor en el interior del país.

“Esta es la selección de JxC que tiene un solo objetivo: terminar con el kirchnerismo y tener un país ordenado. Este es un equipo, no una sola persona; no es mesianismo” , subrayó Bullrich detrás de un atril que se armó en plena plaza de Barrancas de Belgrano. Fue la única alusión a Milei en un breve discurso en el que llamó a dar una pelea a nivel nacional para ganar en octubre.

También concurrieron los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), Manuel Passaglia (San Nicolás), Martín Yeza (Pinamar) o los candidatos Maximiliano Abad, Karina Banfi; María Eugenia Talerico y Daiana Fernández Molero, entre otros emisarios de la influyente provincia de Buenos Aires y la Capital. La convocatoria de Bullrich incluyó además a integrantes de sus equipos de campaña, como Sebastián García de Luca o Damián Arabia; y los protagonistas de varios batacazos electorales o jóvenes dirigentes, como Facundo Manzoni, jefe comunal electo de la ciudad de Viamonte, en Córdoba; Emanuel Gainza; Mariano Campero; Nahuel Mittelbach o Valeria Pavón, Federico Frigerio y Alejandro Cacace, entre otros.

Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro, en Barrancas de Belgrano Soledad Aznarez - LA NACION

Con esta jugada, Bullrich procura exhibir el capital político de la coalición que integran el Pro, la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal, entre otras fuerzas, para disputar la Presidencia. Al mismo tiempo que sus voceros trajinan los medios para sembrar dudas en torno a la viabilidad de las propuestas que apalanca Milei, como la dolarización, el eventual cierre del Banco Central, o la utilización de los vouchers para la educación, o sus nexos políticos –sin ataques directos-, ella pone énfasis en su mensaje de campaña: machaca con que JxC es la única alternativa con experiencia y sustento legislativo para garantizar la gobernabilidad y “terminar” con el ciclo del kirchnerismo.

“Esta selección muestra un JxC renovado, con una dirigencia que está lista y preparada para gobernar el país y hacer frente a todos los problemas” , remarcó Bullrich.

Frente a la irrupción de Milei, que se ancla sobre todo en el creciente hartazgo con la clase dirigente tradicional, Bullrich pretende mostrar una “renovación” y resaltar que emerge una “nueva generación” de dirigentes de JxC en todo el país que ya fueron legitimados por las urnas, como Pullaro, Torres, Orrego o Poggi. Bullrich confía en que el empuje de los lugartenientes de Pro y la UCR en distritos estratégicos -Santa Fe, Mendoza o Corrientes- le permitirá captar nuevas adhesiones y dar vuelta el resultado de las primarias en los comicios generales de octubre. Y da por descontado de que la agudización de la crisis económica y social le pasará facturas a Massa y fortalecerá un perfil de liderazgo como el suyo, que promueve el “orden”.

“La sociedad demanda caras nuevas”, justificaban en el entorno de la candidata presidencial de JxC antes del acto en Barrancas. En el círculo de confianza de Bullrich evalúan el escenario en un clima de optimismo moderado. Según los sondeos que manejan, la exministra comienza a recuperarse. “La tormenta ya pasó”, evangelizan. Admiten que a Bullrich le costaba retener los votos de Larreta en las mediciones posteriores a las PASO, pero dicen que ahora logra fidelizar casi la totalidad de la cosecha del polo moderado (11%).

En el campamento de Bullrich se resignan a convivir con un panorama impensado hasta hace pocos meses: una disputa cuerpo a cuerpo con Massa para ingresar a la segunda vuelta. En paralelo, apuestan a visibilizar el presunto acuerdo entre Massa y Milei para correr de la cancha a Bullrich en la discusión electoral. Especulan con que ese juego podría restarle adhesiones al libertario. “Hay buenas señales. Lo de [Carlos] Melconian funcionó”, remarcan cerca de la exministra, quien se subirá a un motorhome desde el viernes para encabezar caravanas por cinco o seis distritos clave para “recuperar la mística”. El tour territorial arrancará el viernes en el aeropuerto del Palomar, en Morón, un símbolo para el macrismo. Allí estarán Néstor Grindetti, candidato a la gobernación, y Diego Santilli, quien obtuvo 1.355.000 votos en las PASO.

Patricia Bullrich, durante su discurso Soledad Aznarez - LA NACION

“Guarda. No hay una ola [a favor de Milei]”, comentó un referente en una cumbre improvisada con alfiles bonaerenses de JxC apenas concluyó la actividad de Bullrich en Belgrano. Hicieron catarsis y repasaron números. Aún persisten las dudas sobre cómo pararse frente a Milei: ¿atacarlo o seguir confrontando con el kirchnerismo? Hay radicales que pretenden salir a esmerilar al libertario. “La gente se desenchufó de la política. Ya va a ir reacomodando ”, susurró uno de los “nuevos líderes” que presentó Bullrich. Se esperanzan con lograr un triunfo en Buenos Aires en octubre que generen un cambio de clima y frene la idea de que Milei quedó a las puertas de la Casa Rosada.

La postulante presidencial de JxC puso un pie en Barrancas de Belgrano cuando faltaban minutos para las 15. “No aflojes, Patricia”, le suplicó una jubilada apenas la vio. Mientras Bullrich se sacaba una foto con otros militantes, se acercó un grupo de jóvenes: “Yo te voté, Pato”, le comentó uno de los más entusiastas de la manada. Bullrich sonrió y detectó la picardía: “¿Vos votaste? ¿Cuántos años tenés?”, le inquirió. “Catorce”, respondió, entre risas, el adolescente.

Quejas y ruidos internos

Bullrich, que llegó escoltada por Luis Petri, intenta recuperar la iniciativa en momentos en que crecen las dudas entre sus socios en JxC sobre el rumbo de la campaña. Tanto dirigentes de Pro cercanos a Mauricio Macri o Horacio Rodríguez Larreta como referentes radicales lucen inquietos por lo que consideran “desaciertos” de la exministra tras el golpe de las PASO, cuando Milei se impuso por estrecho margen como el candidato más votado. Si bien el aplastante triunfo de Pullaro en Santa Fe le permitió recuperar el ánimo, la postulante presidencial de JxC enfrenta un desafío mayúsculo en octubre. Necesita evitar una sangría de votos y sumar puntos para no quedarse afuera del ballottage.

Hay larretistas que despotrican en la intimidad por la falta de apertura de Bullrich . En rigor, varios dirigentes que apoyaron el proyecto presidencial de Larreta sugieren que no se sienten integrados a la campaña presidencial. No obstante, los armadores de Bullrich aseguran que hay contactos y coordinación. Y destacan que Larreta volvió hoy a ratificar su acompañamiento al proyecto de la exministra. “Horacio decidió enfocarse en la gestión. Y aportar desde ahí. La foto de dirigentes no suma”, insiste un colaborador de la exministra. Santilli, en tanto, anunció que recorrerá unos treinta municipios para apuntalar la candidatura de Bullrich. Resta saber cuál será la estrategia territorial de JxC en Córdoba, donde Luis Juez y Rodrigo De Loredo mantienen capacidad electoral pese a sus derrotas.

Patricia Bullrich llamó a dar vuelta la elección Soledad Aznarez - LA NACION

La tensión con Macri

Mientras tanto, la tensión con Macri por el coqueteo con Milei aún no se disipó, pese a que el expresidente salió a ratificar su respaldo a la exministra ante la opinión pública en dos ocasiones en las últimas 72 horas. En el sector de JxC que simpatiza con Macri hay pases de factura por la actitud que adoptó Bullrich después de las PASO respecto de la figura del expresidente. Los dichos de Nicolás Massot, candidato a diputado nacional e integrante de los equipos de la exministra, generó resquemores entre macristas paladar negro. “Está haciendo lo mismo que Horacio en 2020 y 2021. Lo quiere matar antes de ser presidente. Es un error, porque solo ganó la interna”, analiza uno de los feligreses de Macri en Pro. Allegados a Bullrich niegan que hayan avalado los dichos de Massot. “No es el espíritu de nuestra campaña” , remarca uno de sus leales.

En medio de los reproches cruzados, Bullrich y Macri se mostrarán juntos mañana en la presentación del libro de la postulante presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA. Será la primera puesta en escena de la campaña con vistas a las elecciones generales. “El tema ya está aclarado. El problema se saldó”, repiten. El fin de semana, antes de que Macri reapareciera en la escena pública, Bullrich y el expresidente hablaron a través de Zoom. El consultor Derek Hampton, su estratega, repasó las conclusiones de los estudios cualitativos. En la reunión virtual también estuvo Fernando de Andreis. Según fuentes de Pro, el expresidente podría viajar a distritos estratégicos del interior y tener actividades conjuntas con Bullrich. “No podemos tener ruidos”, dice un jerarca de la UCR. En las próximas horas podría romper el silencio Ernesto Sanz, uno de los fundadores de JxC y aliado de Bullrich.

Antes de presentar a la “selección” de JxC, Bullrich se reunió con la cúpula de la Coalición Cívica en el Hannah Arendt, en Recoleta. “En esta elección se juega más que nunca el futuro de nuestra sociedad. Este partido está a disposición sin especulaciones ni ambivalencias para que Patricia entre en el balotaje. Somos un solo equipo”, resaltó Maximiliano Ferraro, titular de la CC.

Bullrich, que estuvo acompañada por Sebastián García de Luca, destacó que la CC tendrá una participación activa durante la campaña. “Juntos por el Cambio es la alternativa para construir un país ordenado”, concluyó.

Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro, durante la reunión en la sede del think tank de la CC Prensa