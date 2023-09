escuchar

Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, volvió a criticar a Sergio Massa, el aspirante de Unión por la Patria, a quien calificó como “pícaro” y “vivo” por mostrarse el domingo junto a algunos gobernadores radicales, entre ellos el jujeño Gerardo Morales, en un acto institucional. En la recta hacia las elecciones generales de octubre, la dirigente de Pro viajó el fin de semana a Mendoza para estar junto a Alfredo Cornejo, que ganó la reelección en aquella provincia, y luego viajó a Jujuy para enfatizar esa postura.

“La foto del domingo fue una picardía de Massa. Era un acto institucional de los gobernadores, que hace tiempo que vienen trabajando para tener energía solar, por biomasa, distintos tipos de energía en todo el norte para la producción del Norte Grande”, dijo Bullrich en declaraciones a TN, y apuntó a su contrincante: “Él (Sergio Massa) fue al acto y quiso hacer un acto proselitista, hacer algo que no se hace. El acto no era para decir ‘me llevo dos ministros radicales’. Yo estuve al día siguiente con Morales, y me dijo clarito: ‘yo no soy ministro de Massa ni por casualidad, y estoy 100% con Juntos por el Cambio y con su candidata’. Así que Massa, las picardías guardátelas”.

La foto que despertó la discordia: Massa en un acto institucional junto a varios gobernadores, incluyendo a los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) Prensa Sergio Massa

“Era un acto institucional. Que un funcionario haga politiquería en un acto institucional no es culpa del que va, es mala práctica política del que lo hace. Yo ayer estuve en Jujuy y lo aclaró, lean la aclaración de [Gerardo] Morales, que dijo ‘estoy 100% en la campaña, soy 100% soldado de Patricia Bullrich en este momento para acompañarla’. Estuvimos en un acto recorriendo la provincia de Jujuy. Son las picardías, el Massa pícaro, el Massa vivo, que quiere tratar de sacar una ventajita. Estamos cansados de las ventajitas en la Argentina”, reforzó la candidata.

Los señalamientos a Massa no fueron únicamente con respecto al acto con radicales, sino que Bullrich también apuntó a su política económica. “Estamos hartos de sus fiestas. De las fiestas en las que se gasta la plata de la gente para hacer campaña. Es el peor ministro de Economía que hemos tenido. Nos llevó a la peor inflación y nos está dejando devastados”, consideró.

Bullrich también calificó a Massa como "el peor ministro de Economía que hemos tenido" fabian Marelli

El lunes, en su reunión en la provincia del norte argentino, Morales se había distanciado de los rumores de su apoyo al ex intendente de Tigre , así como el de otros dirigentes radicales. “Ni se me pasa por la cabeza integrar el gabinete de Massa. Soy un soldado de Patricia. El 100% del radicalismo está en Juntos por el Cambio, comprometido”, sostuvo, y subrayó: “Es un partido que está jugando tanto que la mayoría de los ocho gobernadores que ya tenemos, cinco son de la Unión Cívica Radical y los demás son del Pro y aliados del Pro, así que estamos todos juntos. El compromiso es total y absoluto”.

El sábado pasado, durante un acto en Salta, el candidato de Unión por la Patria aprovechó la presencia de Morales y de su par de Corrientes, Gustavo Valdés, para meter una cuña en Juntos por el Cambio. Allí se comprometió a construir un “gobierno de unidad nacional” con dirigentes de otros partidos si resulta electo presidente en las próximas elecciones. La invitación se interpretó como un mensaje dirigido al radicalismo.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, también quedó en el medio de la polémica por la foto junto a Sergio Massa Marcelo Aguilar

De inmediato, las palabras de Massa levantaron todo tipo de especulaciones dentro y fuera de Juntos por el Cambio. Morales buscó quitarles relevancia al enfatizar que se trató de un “acto institucional” con el ministro para favorecer a las provincias del Norte Grande en la generación de energía limpia para el país.

“No se confundan. Soy parte de JxC y mi candidata es Patricia”, enfatizó el gobernador jujeño en conferencia de prensa junto a Bullrich.

