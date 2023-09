escuchar

El gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, apuntó contra la foto que se sacó el candidato a presidente de Unión por la Patria junto al referente radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el lunes por la mañana en un acto de gobernadores del norte y realizó una dura advertencia contra el juego del oficialismo que intenta mostrarse con el radicalismo de Juntos por el Cambio. “No hay que prestarse”, aseguró.

Entrevistado en la pantalla de LN+, Cornejo criticó el uso político que hizo el ministro de Economía con los gobernadores del norte durante un acto en la provincia de Salta. “Entiendo que Massa usa esas fotos. Pero no hay que prestarse. El radicalismo el único lugar que tiene en cualquier escenario futuro es mantener esta coalición firme”, marcó Cornejo.

“Entre los cinco gobernadores radicales, desde el 11 de diciembre, tenemos que estar firmes, consolidando la coalición de Juntos por el Cambio. El tema de los espacios del norte, lo ha utilizado el gobierno en más de una oportunidad”, sentenció quien el domingo ganó la gobernación en Mendoza y sucederá Rodolfo Suarez.

Del mencionado acto participó no solo el gobernador Morales a quien Massa se refirió como “querido amigo”, sino también el gobernador radical de Corrientes Gustavo Valdés y sus pares del peronismo: Juan Manzur (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Julio Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).

Horas más tarde, Morales rechazó tajante la convocatoria de Massa a un gobierno de unidad nacional y explicó: “Ni se me pasa por la cabeza integrar el gabinete de Massa. Soy un soldado de Patricia”.

Cambio de modelo económico

En otro tramo de la entrevista, Cornejo se mostró preocupado por un eventual gobierno del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, a quien se refirió sin mencionarlo, pero al que le atribuyó falta de poder político. “Por primera vez en ocho años hay una demanda de cambio de modelo económico. En el 2015 no hubo ese pedido. En el 2019 mucho menos de la sociedad. Es una gran oportunidad para quien asuma revindique ese cambio de modelo”.

Advirtió: “Pero requiere mucho poder político. Tengo miedo que poner a cualquier persona frente a ese cambio de modelo sea un retroceso y terminemos en un año en una crisis de gobernabilidad. Y que sea un retroceso para la Argentina.”.

En ese sentido, habló acerca de la rivalidad entre Massa y Milei y cómo dejan en un tercer lugar a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. “Quizás a ellos dos les encanta que la competencia sea entre Milei y Massa. Quizás les convenga y se fortalecen así mismos. Hay dos encuestadoras que dieron empate en Mendoza, y finalmente hubo una diferencia de 10 puntos. Las encuestas a veces instalan y muchas veces se equivocan”.

Massa aparece junto a la secretaria de Energía Flavia Royón (Salta); la secretaria de Minería; Fernanda Ávila (Catamarca); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y el presidente pro tempore; Gildo Insfrán (Formosa); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Morales (Jujuy); Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes) y Juan Manzur (Tucumán) Prensa Sergio Massa

Asimismo, sostuvo que los votos en las elecciones son de los votantes y que nada está asegurado. ”Yo creo que la primera lectura es que cada elección es una elección y ninguno de los candidatos tenemos los votos en el bolsillo”.

En esa línea, sostuvo que hay un factor que le juega a favor a Bullrich por sobre Milei. “Lo que está cambiando y por lo que veo con chances de que Bullrich entre al ballottage y tenga chances de ser electa es que no es lo mismo cambiar el modelo económico argentino con 10 gobernadores atrás, que le dan al cambio seguridad de sostenerse en el tiempo, que darle el poder de cambió a una persona que no los tiene y a duras penas representa un voto liberal, y un voto de bronca, pero votar solo con bronca no cambiará la Argentina”.

Resultado de Mendoza

Por último, explicó a qué se debió el resultado de las elecciones en Mendoza en donde el peronismo salió tercero con poco más de 14 puntos, pese a su historia de gran tracción en las elecciones de ese distrito. “Se conjugan dos factores. Primero uno nacional. Es tan malo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner que no pueden sostener su perfomance en Mendoza”.

“Segundo que La Unión Mendocina se llevó muchos kirchneristas a su lista. Era una conjunción de libertarios y kirchneristas en las listas”, indicó sobre su segunda hipótesis. “Era una conjunción de mezclas de distintos partidos y se dispersó el voto”.

Sin embargo aclaró: “Pero lo fundamental es que el Gobierno es tan malo, que la coalición oficialista, que se cambió el nombre seis veces, estuvo tratando de despegarse del nacional”.

Rodolfo Suárez, Alfredo Cornejo, Hebe Casado, Luis Petri y Patricia Bullrich. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

El candidato radical de Cambia Mendoza volverá a ocupar el máximo cargo ejecutivo provincial luego de obtener el 39,5 por ciento de los votos. Segundo quedó Omar de Marchi (La Unión Mendocina) con el 29,67. La fórmula compuesta por el actual senador nacional y Hebe Casado, médica y exdiputada provincial, se impuso en las urnas y le sacó ventaja a los demás espacios políticos que se presentaron en los comicios de este domingo.

De esta manera, la Unión Cívica Radical (UCR) se garantizó su hegemonía en la provincia cuyana por 12 años, algo que solo había logrado el peronismo entre 1991 y 2003.

LA NACION