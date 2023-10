escuchar

En la previa de las elecciones generales del domingo, el exministro de Hacienda macrista, Alfonso Prat Gay, analizó este martes cómo esto impacta en el terreno económico y criticó la forma en que el candidato oficialista, Sergio Massa, maneja las cuentas públicas. Además de asegurar que el líder del Frente Renovador ya gastó 3 billones de pesos desde que no pudo imponerse las PASO, el funcionario consideró que nunca hubo en la historia del país una crisis como esta y especuló que si Massa se queda afuera del ballottage, tendrá que renunciar.

Convencido de que habrá un “feriado en lo cambiario” hasta después de los comicios, para evitar así más movimientos del dólar blue que puedan afectar la campaña de Unión por la Patria, Prat Gay remarcó que no se puede mantener esta situación hasta el 19 de noviembre, fecha de una posible segunda vuelta.

“Por eso estoy preocupado. Obviamente que si pasa Massa el ballottage, él va a intentar sostener esto. Pero me parece que no lo va a poder sostener. Y si no queda Massa, imagino que renunciará y que Dios nos libre de Alberto [Fernández] también, porque nos olvidamos de este señor, pero el desmanejo es absoluto”, sostuvo Prat Gay en Radio Rivadavia.

Seguro de que el ministro de Economía quiere “detener el tiempo” hasta el domingo para evitar que se hable del dólar, el exfuncionario analizó: “Las restricciones no hacen más que profundizar el problema”. Y profundizó: Se está frenando casi por completo la economía que ya venía con los problemas naturales, pero esto le quita los parámetros: no hay precios, ni entregas, y las empresas prefieren guardarse productos antes que vender. Eso ratifica que Massa no aportaba ninguna solución”.

También dijo que es “desesperante” que la economía no funcione, y explicó que parte de eso sucede porque en el Banco Central no hay reservas. “Tarde o temprano, un país que se queda sin reservas no puede funcionar. Ellos han venido inventando la rosca de acá, de allá; tarde o temprano eso se nota. Lo estamos viviendo ahora y lo vamos a vivir esta semana. Y lo que es peor: entre el 23 y el 10 diciembre el panorama no es nada bueno, gane quien gane, porque lo que queda de este gobierno es realmente para preocuparse”, analizó.

Es que, según dijo, es difícil pensar que el dólar blue vaya a bajar frente a todas las restricciones. Además consideró que entra dentro de la “batería de barbaridades” de este gobierno hacer procedimientos como los que se vieron en la última semana para buscar a los especuladores. “Esa es una geografía que nos va a acompañar en estos días. La manera de pensarlo es: Massa está decretando un feriado cambiario sin que se diga que es un feriado cambiario, muy a lo Massa”, manifestó.

E incluso advirtió: “El otro lugar, además del blue, donde va a haber que estar muy atentos es a la parte bancaria, porque no se van a animar a decretar un feriado bancario si no están yendo por el cambiario. Ahí es donde puede también respirar la cuestión. Entre otras cosas porque el candidato con más intención de votos [por Javier Milei] contribuye y dice ‘saquen sus depósitos’. Es un combo que yo creo que nunca hemos visto en nuestra historia y mirá que hemos tenido crisis”.

Ante este marco, planteó que otro problema es el “vacío de poder” derivado de la baja trascendencia del presidente Alberto Fernández. Así, Prat-Gay pidió a Milei “ofrecer garantía y responsabilidad”, a la vez que ponderó las últimas acciones de su candidata Patricia Bullrich en este contexto.

“Son semanas que van a ser muy complejas, porque lo que vino pasando no es gratis. En economía las cosas no son gratis y tarde o temprano te llega la factura. Y está llegando la factura de la pésima gestión de Alberto desde el primer día, pero potenciada por el populismo ya descontrolado que intentó Massa desde que asumió, pero sobre todo después de las PASO. Son más de 3 billones de pesos que ha puesto en la calle para su campaña”, remarcó, y acotó sobre esto último: “Si querés hacer un aporte de campaña, para las personas físicas como para las jurídicas hay un tope de lo que podés aportar. Él se llevó toda la plata del Estado sin tope por 3 billones de pesos. Y eso lo estamos sufriendo todos los argentinos y lo vamos a sufrir hasta el 10 de diciembre”.

Asimismo, consideró que la Argentina “está al borde del precipicio”, y opinó que la hiperinflación es un estado de ánimo que se da cuando la gente se escapa de su propio signo monetario. “Eso ya está pasando. Después vemos cuál es el registro, pero eso ya está pasando”, señaló.

Sin embargo dio un dato esperanzador hacia el futuro: “Frente a todas estas malas, nos ayuda el calendario electoral. Si las elecciones fueran dentro de dos años tenés garantizada la híper, por esto del vacío de poder. Pero por suerte tenemos un acto electoral en el medio y la sociedad tiene la opción de mandar a la casa a los que produjeron el problema y de darle un empujón de confianza al próximo gobierno. Estamos en ese episodio. A partir del 10 puede cambiar el estado de ánimo, pero de acá al 10 va a ser muy complejo”, sostuvo.

LA NACION