Precandidatos a presidente: uno por uno, todos los nombres antes del cierre de listas 2023

escuchar

Las elecciones generales en la que los ciudadanos argentinos elegirán al próximo presidente se celebrarán el domingo 22 de octubre de 2023. De todos modos, antes de esa fecha, el domingo 13 de agosto, se llevarán a cabo las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), cuando los precandidatos de cada partido se medirán en votaciones internas.

Algunos de los principales referentes políticos ya manifestaron sus intenciones de competir en las elecciones, aunque otros todavía no definieron su situación o están evaluando el cargo al que se postularán en la próxima contienda electoral.

Así, cuando faltan solo tres días para que cierre la posibilidad de que cada coalición presente sus listas de precandidatos, lo que será el sábado 24 de junio, esto es lo que se sabe sobre los que aparecerán y los que no en las boletas de cada partido en las elecciones PASO de 2023.

¿Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Mauricio Macri se postulan a presidente en las elecciones 2023?

A pesar del operativo clamor impulsado por un sector amplio del kirchnerismo, Cristina Kircher manifestó en varias ocasiones que no sería candidata “a nada”. Una de sus últimas declaraciones en este sentido fue la carta que dio a conocer el martes 16 de mayo, cuando se cerraba el Congreso del Partido Justicialista (PJ). A través de la misiva, la expresidenta ratificó que no se presentará en las elecciones presidenciales de 2023, y apuntó: ”Ya lo dije el 6 de diciembre de 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura”.

Dos días después, en una entrevista para C5N, la expresidenta volvió a confirmar que no sería precandidata. “¿Cómo que la gente no quiere creer que no voy a ser candidata? Yo creo que hay compresión de texto, que es un atributo afortunadamente de la mayoría”, dijo entonces para volver a asegurar que no formaría parte de ninguna candidatura.

Por su parte, el viernes 21 de abril, el presidente Alberto Fernández publicó un mensaje sorpresivo a través de Twitter, en el que anunció que se bajaba de la postulación para intentar ser reelegido en las elecciones de octubre.

El video en el que Alberto Fernández anuncia que no será candidato a la reelección

Del mismo modo, casi un mes antes, el 26 de marzo pasado, el expresidente Mauricio Macri también había publicado un video en el que contaba que no iba a postularse como candidato a presidente.

Mauricio Macri no será candidato a presidente en las elecciones de 2023

¿Hasta cuándo se puede postular un precandidato a presidente para las elecciones 2023?

Ya sean candidatos opositores u oficialistas, todos los interesados en ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo tendrán tiempo de postularse hasta 50 días antes de los comicios, es decir, el 24 de junio, cuando vence el plazo límite determinado por el cronograma electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para presentar la lista de precandidatos.

¿Quiénes pueden ser los candidatos oficialistas en las elecciones 2023?

Dentro de Unión por la Patria —el nuevo nombre del Frente de Todos—, son varios los representantes que más resuenan para el máximo cargo; entre ellos, el del actual ministro de Economía, Sergio Massa. A principio de mayo, sin decirlo explícitamente, el tigrense se posicionó como posible candidato, aunque aclaró que solo se presentaría si era el único representante del oficialismo. Sin embargo, si bien ahora las internas en el oficialismo son un hecho, el titular de la cartera de Hacienda no se ha bajado de la posibilidad de postularse.

Sergio Massa y Wado de Pedro son los que están más cerca de ser precandidatos a presidente por el kirchnerismo más duro dentro de la coalición Unión por la Patria Captura

Por otro lado, está el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quien a principio de marzo dejó abierta la puerta a su candidatura presidencial y dijo que serán sus compañeros quienes determinen en qué lugar colocarlo para las elecciones. “Tengo mi ego totalmente afuera de la política. Haré lo que el espacio vea que sea mejor, y siempre voy a estar, eso nos enseñaron Néstor y Cristina”. Se cree que en la fórmula, que se anunciaría este jueves 22 de junio, irá acompañado por Juan Manzur.

En este espacio político, también suenan los nombres del exgobernador bonaerense Daniel Scioli, quien se lanzó hace un tiempo como precandidato y alterna sus tareas de embajador en Brasil con recorridas de campaña por la Argentina. El funcionario fue derrotado por Macri en 2015 y ahora cuenta con el impulso de Fernández, aunque es rechazado por el kirchnerismo.

Este miércoles, tal como informó LA NACION, continuaron los intentos por presionarlo para que desista de competir y confluir en una fórmula única. Buena parte de los gobernadores que hace 15 días se reunieron en Capital Federal para pedir un candidato de consenso en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en las últimas horas emitieron un segundo comunicado en el que aludieron a la “imperiosa necesidad de encontrar una síntesis en la fórmula presidencial que represente a Unión por la Patria”.

Daniel Scioli aspira a la presidencia de la Nación Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Por como está el tablero oficialista, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aparece como una posible opción, impulsado por Máximo Kirchner. A pesar de que las encuestas lo muestran como el dirigente que mejor retiene el voto kirchnerista duro, el exministro de Economía se resiste y avanza con la campaña por la reelección en la provincia y, desde allí, manifiesta su preferencia por la precandidatura presidencial de De Pedro.

Agustín Rossi tampoco descartó la posibilidad de postularse. Tal como ocurre con Scioli, el actual Jefe de Gabinete de Ministros contaría, para su precandidatura, con el apoyo del presidente Alberto Fernández.

Por otro lado, a principio de abril, Juan Grabois señaló que sostendrá su postulación hasta que se presente un dirigente que atienda las demandas del colectivo que representa. También el exdirector del Banco Nacion Claudio Lozano lanzó su precandidatura por el Frente Unidad Popular y dice que quiere llegar a las PASO del Frente de Todos.

Siguiendo la línea peronista, aunque claramente separados del kirchnerismo y del albertismo, también aparecen como precandidatos a presidentes el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que se anotó con su propia alianza, Hacemos por Nuestro País; y el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno que será precandidato a presidente por el partido Principios y Valores.

La boleta de principios y valores

¿Quiénes pueden ser los candidatos opositores en las elecciones 2023?

Tras el anuncio de Macri de que no se postulará en las elecciones, se liberó el camino a los precandidatos opositores existentes: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ambos de Pro, el partido fundado por el expresidente.

Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta competirán en las elecciones

A mediados de febrero pasado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, formalizó su candidatura presidencial a través de un video difundido en sus redes sociales en el que llamó al diálogo y a terminar con la grieta. “Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre”, señaló en una publicación en Twitter que acompaña a un video grabado en el kilómetro cero de la Ruta 40.

En este sentido, Bullrich también ratificó que irá por la presidencia en estas elecciones y, además de afirmar que está “totalmente decidida” a postularse para la Casa Rosada, en marzo pasado, explicó cómo se dio la competencia con Larreta, dentro del partido que conduce. “Yo le dije [a Rodríguez Larreta] que iba a presentarme. Quizás una cosa inesperada. Pero todo aquel que está dispuesto a ser presidente de la Nación en una fuerza potente como Juntos por el Cambio sabe que va a tener que competir. Hoy está claro que es así”.

Este miércoles, Patricia Bullrich presentó a su candidato a vicepresidente: el exdiputado radical mendocino Luis Petri.

Elisa "Lilita" Carrió, precandidata de Juntos por el Cambio

Por su parte, a principios de febrero y otra vez a medidados de mayo, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo que será candidata a presidenta y que se medirá en internas con Rodríguez Larreta y Bullrich. “En la CC va a haber candidata y la candidata voy a ser yo”, señaló en aquel momento, y anticipó que formalizará su postulación en el mes de mayo, pero esto aún no ha ocurrido.

En tanto, desde el radicalismo también hubo dirigentes que ya se subieron a la contienda. En ese sentido, el gobernador jujeño Gerardo Morales presentó su precandidatura por la Unión Cívica Radical (UCR) con un acto formal, y hay quienes lo imaginan en una fórmula con Rodríguez Larreta al final del camino. Facundo Manes es otro radical que todavía mantiene sus aspiraciones en pie.

En tanto, José Luis Espert se sumó a Juntos por el Cambio, pero hasta el pasado 14 de junio no había definido si sería precandidato a presidente o si, en cambio, intentaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Desde el partido La Libertad Avanza, el candidato a presidente será el economista Javier Milei, quien dijo que, de ser electo, apuntará a dolarizar la economía argentina. El dirigente liberal ya anunció que su fórmula será completada por Victoria Villarruel.

‎Milei está postulado como precandidato a presidente Ricardo Pristupluk - La Nacion

El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, en tanto, se anotó con dos precandidatos presidenciales: Myriam Bregman, por un lado, y Gabriel Solano, por el otro. Sus vices serán Nicolás del Caño y Vilma Ripoll, respectivamente.

El resto de los partidos de izquierda también oficializaron la dupla para lanzarse a la presidencia y vicepresidencia. Por el Nuevo MAS, la precandidata para ocupar el sillón de Rivadavia es Manuela Castañeira y es secundada por Lucas Ruiz.

Libres del sur, por su parte, presenta la fórmula Jesús Escobar y Marianella Lezama Hid; y Política Obrera, la de Marcelo Ramal y Patricia Urones, como candidatos a presidente y vice, respectivamente.

¿Qué tiene que pasar para que haya ballottage y cuándo sería?

Habrá segunda vuelta o ballottage si ninguno de los candidatos presidenciales obtiene el 45 por ciento de los sufragios o el 40 por ciento sumado a una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo postulante. La Constitución Nacional prevé que estos comicios deben realizarse en un período de hasta 30 días posteriores a la elección general, es por eso que está planeado que, de ocurrir, esa última votación se realice el domingo 19 de noviembre.

LA NACION