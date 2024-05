Marcelo Longobardi cuestionó al Gobierno por festejar la inflación de abril y criticó duramente a Manuel Adorni

Escuchar

El periodista Marcelo Longobardi cuestionó este miércoles al gobierno de Javier Milei por festejar el dato de la inflación de abril, que arrojó un 8,8% según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El periodista aprovechó su comentario editorial en Radio Rivadavia para advertir sobre la distorsión entre el índice de precios y el ritmo de la devaluación. Además, criticó duramente al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sugirió que aquellos que cuestionan el valor del dólar oficial deben ir al psicólogo: “Ahora sos mileísta o enfermo mental”.

“La inflación de abril de este año es idéntica a la de abril del año pasado. Obviamente las razones por las cuales hoy hay inflación son diferentes a aquellas razones por las cuales había inflación hace un año, pero la tasa es la misma. 8,4% fue la inflación del [exministro de Economía, Sergio] Massa y 8,8% fue la inflación de abril. 289% la inflación argentina en los últimos doce meses”, comenzó Longobardi en su editorial matutina.

Fue en ese marco que cuestionó a la administración libertaria por festejar el dato a pesar de tener la inflación más alta del continente. Y es que varios dirigentes de La Libertad Avanza y el propio Milei utilizaron sus redes sociales ayer por la tarde para destacar que el índice estuvo en un dígito por primera vez en varios meses. “GOOOOOOOOOOOOL...!!!”, escribió el Presidente en X. “El oficialismo por supuesto que ya festejó el dato de inflación. Yo personalmente, no quiero ser aguafiestas, pero no creo que estemos para festejar mucho. Es cierto que la inflación bajó mucho con respecto a diciembre o enero. Pero todavía para festejar mucho entiendo que no da”, argumentó el periodista.

“Es cierto que la inflación de este mes de mayo está bajando bastante con respecto a abril. Podría ser del 4 o 5 mensual, siendo que la primera semana de mayo dio 1,6%”, reconoció, y agregó: “Estamos mal, pero la inflación está cediendo teniendo en cuenta que el Gobierno ha postergado aumentos de tarifas ya anunciados para atenuar los índices de inflación tanto de abril como de mayo”.

Tras ello, destacó los dichos del economista Miguel Ángel Broda en LN+, quien aseguró que “la inflación se va a estabilizar en un número de 4% o 5% por mes”. “Broda dio una especie de clase magistral sobre la economía argentina, los problemas argentinos y las perspectivas futuras. Planteó con todas las letras esta incompatibilidad visible de una tasa de inflación de este orden con una devaluación del 2% mensual, no va. Lo lamento, pero no va. En lo que va del año Argentina registró una inflación del 70% con el mismo tipo de cambio. Eso fulmina a los exportadores. Convierte a la exportación en inviable. Y somos de los países con mayor aumento en dólares”, explicó Longobardi.

Miguel Angel Broda en conferencia en el Rotary Rotary Club

En base a esto, volvió a criticar al Presidente: “Milei festeja el hecho de que los jubilados han duplicado sus ingresos en dólares como si eso elevara el nivel de vida de los jubilados. ¿Como puede ser que un economista del talento de Milei diga semejante cosa? Es por la distorsión, tenemos una inflación en pesos altísima y hemos planchado el tipo de cambio”.

Críticas a Adorni

Ayer por la tarde, el portavoz libertario negó que el tipo de cambio oficial, que está $864 para la compra y $904 para la venta, esté atrasado y que por ende haya que hacer una nueva devaluación. Convencido de que aquellos que cuestionan el valor del dólar oficial “tienen que ir a terapia”, el vocero libertario sostuvo la misma línea que el Presidente. “¿Que problema tienen con el tipo de cambio? Tienen que ir al psicológico, hagan terapia”, cuestionó Adorni en diálogo con LN+.

En ese sentido, Longobardi lo criticó en duros términos: “Esta es una práctica desagradable por parte del gobierno argentino de suponer que las personas que no comparten un punto de vista están enfermas. Me parece un enfoque muy inapropiado, no te pueden mandar a terapia. Estamos hablando de una distorsión visible”.

“En todo caso que Milei o Adorni nos expliquen qué van a hacer con eso, ¿con estas condiciones piensan abrir el cepo? No puede ser que un funcionario de segundo nivel envíe a terapia a gente que no piensa como él. Ya había dicho Milei que los que no piensan como él tienen una distorsión cognitiva. Ahora sos mileísta o enfermo mental, ¿cómo puede ser? Me parece de muy mal gusto”, cerró el periodista.

LA NACION