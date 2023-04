Elecciones 2023: ¿hasta qué edad se vota en la Argentina?

escuchar

Las elecciones 2023 del 13 de agosto —en la modalidad de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias— y del 22 de octubre —para las generales— trajeron la duda de hasta qué edad se vota en la Argentina.

Aunque la legislación nacional no prevé una edad a partir de la cual ya no se puede votar, sí contempla que los mayores de 70 años quedan exceptuados de emitir el sufragio. Es decir que, si deciden no acudir a los colegios electorales, no se aplican las penalidades económicas e inhibitorias que si tienen quienes no cumplan con esta obligación cívica.

La ley contempla que los mayores de 70 años están eximidos de votar, pero pueden hacerlo si lo desean; lo mismo aplica a los jóvenes entre 16 y 18 años Shutterstock - Shutterstock

Además, la ley prevé que los jóvenes entre 16 y 18 años también tienen el voto optativo, por lo que —al igual que los mayores de 70 años— pueden elegir sufragar o no.

Quiénes están exceptuados de votar

Los jueces, juezas y sus auxiliares que el día de la elección estén afectados a los comicios.

que el día de la elección estén afectados a los comicios. Los que el día de la elección se encuentren a más de 500 km de distancia del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables.

El personal de organismos o empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que les impidan asistir a la votación durante su desarrollo. En este caso, el empleador o su representante legal deberá comunicar al Ministerio del Interior la nómina respectiva con 10 días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación. Quienes por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a obtener por parte de sus empleadores una licencia especial que les permita concurrir a emitir su voto y, eventualmente, desempeñar funciones en el acto electoral, sin que ello implique una deducción del salario ni recarga horaria posterior.

Para quienes es obligatorio, ¿cuál es la pena para no ir a votar?

Hay que recordar que aquellos que tengan entre 18 y 70 años y no estén incluidos en las situaciones descriptas anteriormente serán sancionados si no van votar en el día de las elecciones y no pueden justificar su ausencia con alguno de los causales habilitados por la ley.

De este modo, figurarán en el Registro Nacional de Infractores y deberán pagar una multa. Según define el artículo 125 de la Constitución Nacional, el monto de la misma varía entre $50 y $500. En caso de no abonarla, la persona quedará inhabilitada para realizar trámites por un año.

El cronograma electoral de 2023

Según estableció la Cámara Electoral Argentina, estas son las diferentes etapas previstas para las elecciones presidenciales de 2023:

Cierre del padrón provisorios: 25 de abril

Convocatoria a las PASO nacionales: hasta el 15 de mayo (90 días antes de los comicios, según la Ley 26.571)

Inscripción de las alianzas electorales entre partidos: hasta el 14 de junio (hasta 60 días antes de la elección)

Presentación de las listas de precandidatos: hasta el 24 de junio (50 días antes de los comicios)

Comienzo de la campaña electoral: 24 de junio

Inicio de la campaña electoral para las PASO: 24 de junio

Inicio del período de emisión de publicidades en medios audiovisuales: desde el 9 de julio

Designación de autoridades de mesa: 14 de junio

Veda electoral de las PASO: 11 de agosto desde las 8

PASO nacionales : el 13 de agosto

: el 13 de agosto Inicio de la campaña para las elecciones generales: 5 de septiembre

Inicio del segundo período de emisión de publicidades en medios audiovisuales: desde el 17 de septiembre

Primera instancia del debate presidencial obligatorio: 1 de octubre

Segunda instancia del debate presidencial obligatorio: 8 de octubre

Veda electoral para los comicios generales: 20 de octubre desde las 8

Elecciones generales : 22 de octubre

: 22 de octubre Eventual segunda vuelta: 19 de noviembre

