Elecciones 2023: Rossi habló por primera vez tras su designación como vice de Massa y envió un mensaje a los candidatos que se bajaron

escuchar

El actual jefe de Gabinete y desde ayer designado como candidato a vicepresidente de la nación en la fórmula que encabeza Sergio Massa, Agustín Rossi, brindó su primera entrevista este sábado tras la noticia de su designación y se refirió a los candidatos del oficialismo que declinaron sus aspiraciones para llegar a la lista única.

Al referirse a las maniobras de último momento de Unión por la Patria para alcanzar acuerdos, en diálogo con Radio 10 indicó: “Lo venía diciendo cuando me preguntaban si PASO o lista única; siempre hay que respetar la dinámica interna de la coalición y esa dinámica terminó generando esta fórmula de consenso con actitudes muy generosas de compañeros a los que cuales mando un fuerte abrazo”.

Tras ello en precandidato enumeró a Eduardo “Wado” de Pedro, a Daniel Scioli, a Juan Manzur y dijo: “Son compañeros que con legítimas aspiraciones también habían imaginado otras alternativas, eso muestra el grado de responsabilidad enorme que tenemos”.

Rossi luego resaltó el rol de Cristina Kirchner dentro del espacio, remarcó que ya estaba confirmado que ella no iba a buscar llegar a la Casa Rosada y dijo: “Su rol de liderazgo lo va a seguir cumpliendo. Ella siempre va un paso más allá”. Asimismo, ante la pregunta de si la fórmula a la que se llegó no contaba con un integrante del ala dura del kirchnerismo, respondió: “Lo dije siempre en todas las circunstancias, siempre me definí como kirchnerista. Yo soy kirchnerista. Soy un kirchnerista que apoyó la gestión de Alberto Fernández”.

Noticia en desarrollo

LA NACION