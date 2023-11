escuchar

La cúpula de la CGT se reunió ayer con Antoni Gutiérrez Rubi, el catalán que se convirtió en el asesor estrella de la campaña de Sergio Massa. A pedido del ministro candidato, el consultor les sugirió a los sindicalistas que era conveniente desactivar la organización del acto que tenían previsto hacer en Santiago del Estero antes del balotaje. No lo dijo directamente, pero lo deslizó durante la charla en la sede de UPCN. Es decir, la estrategia por ahora es no mostrar a Massa rodeado de sindicalistas porque estiman que puede ser una foto que no sume adhesiones en este tramo de la pulseada electoral, en el que se apunta a la moderación y a captar al electorado independiente. Así lo reconocieron a LA NACION tres dirigentes sindicales que participaron del encuentro con el experto en marketing político.

Uno de los dirigentes sindicales que más influencia tiene en la campaña de Massa relativizó el pedido de Gutiérrez Rubi y lo redujo a “una cuestión de estrategia”. Lo cierto es que estaba avanzada la organización de un acto en Santiago del Estero junto con los gobernadores de las provincias del norte, la región donde el ministro de Economía logró un importante repunte en los comicios generales.

“No significa bajar los brazos sino reafirmar el trabajo militante en los barrios y las fábricas. También es importante q haya charlas con intendentes y gobernadores para que nadie se distraiga y estemos en sintonía afianzando la garantía del voto”, dijo un dirigente de un gremio industrial que estuvo con Massa en el búnker de Chacarita el domingo del triunfo electoral. Otra voz sindical fue más fuerte: “Rubi no tiene la fortaleza política para decirnos que ´esto no se hace´”.

Sin dar precisiones numéricas, Gutiérrez Rubi se mostró cauto camino a la segunda vuelta y dijo delante de la CGT que “lo que viene no es un balotaje sino un plebiscito sobre cada candidato”, según reprodujo Infobae. Los sindicalistas proyectan un resultado ajustado a favor de Massa y es por eso que se comprometieron a reforzar su campaña en contra de Javier Milei en lo relativo a los derechos laborales, al eventual cierre de organismos estatales, la dolarización y el valor de los servicios públicos. Es probable que la CGT se exprese a través de un comunicado, con preguntas directas a las candidatos cuyas respuestas sirvan para confrontar las dos propuestas electorales en pugna. Un acto de campaña más a medida del catalán que a lo que acostumbra el sindicalismo peronista.

En el peronismo algunos dicen que Gutiérrez Rubi es el verdadero cerebro detrás de la campaña de Massa. Otros aseguran que sólo aporta un libreto repetido, que orbita sobre los conceptos de la cercanía y la conexión emocional con los votantes. El ministro de Economía comentó que lo escucha “lo justo y necesario”.

Además del estatal Andrés Rodríguez, que ofició de anfitrión, participaron del encuetro los cotitulares de la CGT Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, además de Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Sergio Romero, Abel Furlán y Pablo Flores, entre otros.

LA NACION