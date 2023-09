escuchar

En en el marco de la inauguración de un nuevo paso bajo nivel en la localidad bonaerense de San Vicente, el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, dio este sábado un discurso en el que le hizo un guiño a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y advirtió sobre las políticas que prometen implementar los espacios opositores a los que enfrentará el oficialismo en las elecciones del 22 de octubre, Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA).

Acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, Massa alertó sobre lo que ocurriría si a partir del 10 de diciembre vuelven a implementarse políticas que ya fracasaron en el país y en ese sentido analizó: “Sabemos que muchos vecinos de todo el país sienten la frustración de que a lo mejor la crisis y el fracaso de ciertas políticas o la falta de respuesta en otras genera la sensación del sabor amargo, pero no se resuelve volviendo para atrás. Para atrás está la violencia, el dolor, la pérdida de puestos de trabajo y de poder adquisitivo. Nuestro camino es para adelante. Si hay funcionarios que no andan, echémoslos; y si hay políticas que no funcionan, cambiémoslas, pero no hagamos volver a la Argentina al pasado”.

De esta forma, el aspirante a la Casa Rosada aludió a la frase empleada por Cristina Kirchner en una carta que la exmandataria publicó en octubre de 2020, cuando habló de la crisis económica y reconoció que hay “funcionarios que no funcionan”.

En la misma tónica, Massa advirtió que si se produce cambio de gobierno “el boleto de tren va a pasar a valer $1100 y el mínimo de colectivo $700″. “Porque una cosa es escuchar palabritas simpáticas, haciéndose los picantes o los graciosos en los canales de televisión, y otra cosa es bajar las ideas a la vida real de la gente”, aseveró.

Tras ello, desarrolló: “No solo piensan en privatizar los ferrocarriles, sino además en eliminar la ayuda que el Estado pone a través de la Sube en el boleto de tren y de colectivo. Hagan la cuenta, piensen en la vida de cada estudiante, laburante, jubilado, lo que representa pasar a pagar 700 mangos de bondi o 1100 de tren a cuenta del día de hoy. Eso es lo que está planteando la oposición, sin distinción, porque unos plantean dolarización sin más y otros dolarización cobarde, que es hacer convivir un ratito las dos monedas, pero no se animan a plantearlo directamente”.

Frente a las propuestas adjudicadas a JxC y LLA, el ministro de Economía ratificó que el oficialismo plantea una alternativa. “Todos sabemos que la mejor forma de hacer crecer nuestra patria es tener nuestra moneda fuerte y no depender de nadie. No queremos seguir siendo mendigos del mundo, no queremos seguir pidiendo prestado, queremos vivir sobre el esfuerzo y el desarrollo de nuestra patria”, manifestó.

Por último, estableció en términos generales un paralelismo entre las iniciativas que impulsa la oposición y las del oficialismo: “Ellos plantean menos ferrocarril, nosotros más ferrocarril; ellos plantean cerrar la obra pública, nosotros más viaductos que unan a nuestra gente; ellos plantean entregar nuestra moneda y transformar nuestra patria en un lugar sin destino de desarrollo, nosotros vender el trabajo argentino al mundo para hacer nuestra economía fuerte, para seguir invirtiendo en obra pública, generando empleo y desarrollo. Ese es el país que queremos construir”.

