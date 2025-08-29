Elecciones 2025: cuándo se inicia la veda electoral en Corrientes

Las elecciones provinciales en Corrientes se llevan a cabo este domingo 31 de agosto, donde los electores definirán su próximo gobernador. Los días previos a los comicios y en su duración se levanta la veda electoral, por la cual se limitan o prohíben determinadas actividades. En ese sentido, varias personas se preguntan a qué hora inicia.

La veda electoral se levanta para garantizar la libertad, el secreto y la regularidad del sufragio, así como mantener el orden y la seguridad durante el proceso eleccionario. Las prohibiciones establecidas en el Código Electoral Provincial durante la veda buscan evitar influencias indebidas, proselitismo de último momento y cualquier acto que pueda perturbar la calma y transparencia del acto electoral.

Los preparativos para las elecciones de Corrientes 2025

Cuándo se inicia la veda electoral en Corrientes

Según el Código Electoral de Corrientes, la veda electoral empieza oficialmente 48 horas antes de la iniciación del comicio. Como la votación arranca a las 8 del viernes 31 de agosto, la veda comienza a las 8 del viernes 29. A partir de ese momento, se levanta la prohibición de los actos públicos de proselitismo.

En tanto, otras actividades que se limitan en la duración de las elecciones y hasta tres horas después de su finalización. Por lo tanto, la veda termina oficialmente a partir de las 21 del domingo.

¿Cuáles son las actividades prohibidas por la veda electoral en Corrientes?

De acuerdo a lo estipulado en el Código Electoral Provincial de Corrientes, estas son las actividades prohibidas durante la veda electoral:

Los actos públicos de proselitismo quedan prohibidos desde las 48 horas antes de la iniciación del comicio.

La portación de armas, uso de banderas, divisas u otros distintivos partidarios están prohibidas a los electores desde 12 horas antes de la elección y hasta tres horas después de su finalización. La misma prohibición se aplica a la realización pública de cualquier propaganda proselitista en este período.

El expendio de bebidas alcohólicas está prohibido paras las casas destinadas a este fin desde 12 horas antes de la elección y hasta tres horas después del cierre del comicio.

Los espectáculos están prohibidos por la veda electoral Pilar Camacho

Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral se prohíben durante el desarrollo del comicio y hasta pasadas tres horas de ser clausurado.

Se prohíbe admitir reuniones de electores o depósito de armas en casas situadas dentro de un radio de 80 metros alrededor de la mesa receptora, durante las horas de la elección. Los propietarios, locatarios u ocupantes de estas fincas son pasibles de sanción si no dan aviso inmediato a la autoridad policial al conocer el hecho.

Está prohibido ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino, durante el día de la elección.

No se permite la apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos durante el día de la elección.

Dónde voto en las elecciones 2025 en Corrientes

La consulta virtual del padrón electoral 2025 se realiza a través de la página web de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes. Los ciudadanos correntinos habilitados para votar en estas elecciones provinciales pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación siguiendo estos sencillos pasos:

1. Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral correntina.

2. Escribir el número de DNI del votante.

3. Elegir el género tal como aparece en el DNI.

4. Clickear en “Consultar”.

Inmediatamente, el sistema mostrará el nombre de la escuela, su dirección y el distrito correspondiente. Además, se detallará el número de mesa y la orden en el que el votante figura en el padrón, facilitando así el proceso de sufragio.