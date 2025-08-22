Este domingo 31 de agosto se llevan a cabo las elecciones en Corrientes, por las cuales se elige un nuevo gobernador en la provincia. En ese sentido, varios electores se preguntan quiénes son los candidatos para definir su voto.

Se trata de una de las provincias que desdoblaron sus comicios locales de los nacionales. Por lo tanto, los correntinos deberán acercarse a las urnas nuevamente el próximo 26 de octubre.

Quiénes son los candidatos a gobernador en las elecciones de Corrientes del 31 de agosto

El gobernador Gustavo Valdés junto a su hermano, el candidato por Vamos Corrientes FB

El pasado 31 de julio se oficializaron todas las listas de candidatos de las diferentes alianzas políticas que compiten el próximo 31 de agosto. En total, hay siete fórmulas que se disputan por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial. A continuación, estos son los candidatos de gobernador y vice para las elecciones 2025 de Corrientes:

Vamos Corrientes

Gobernador: Juan Pablo Valdés

Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard

La Libertad Avanza

Gobernador: Claudio Lisandro Almirón

Vicegobernador: Evelyn Karsten

Partido De la Esperanza

Gobernador: Adriana Leila Vega

Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza

Partido Ahora

Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero

Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones

Encuentro por Corrientes - Eco

Gobernador: Horacio Ricardo Colombi

Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo

Cambiá Corrientes

Gobernador: Sonia Beatriz López

Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago

Limpiar Corrientes

Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa

Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano

¿Qué se vota en las elecciones de Corrientes?

Corrientes elige su próximo gobernador Archivo

El gobernador Gustavo Valdés convocó a las elecciones a través del decreto 1056, publicado el 26 de mayo en el Boletín Oficial correntino. “Mediante el decreto 1056/25, convoqué a elecciones provinciales para el 31 de agosto. Ese día, los correntinos elegiremos gobernador y vice, así como senadores y diputados provinciales”, anunció el mandatario en su cuenta de X.

Además de la fórmula para la gobernación, se votarán cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, y 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes. Un total de 73 municipios también elegirán a sus representantes locales, incluyendo intendentes y concejales.

Dónde voto en Corrientes para la elección de gobernador y vice

Es posible realizar la consulta virtual del padrón electoral 2025 a través del sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes. Los ciudadanos correntinos que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral correntina.

Escribir el número de DNI del votante.

Elegir el género tal como aparece en el DNI.

Clickear en “Consultar”.

Inmediatamente, se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.

¿Qué pasa si no voto en las elecciones en Corrientes?

En principio, quien no emita su voto en las elecciones provinciales, deberá corroborar su estado de situación en el Registro de Infractores, que provee la CNE (Cámara Nacional Electoral).

Este proceso sirve para conocer si existen multas previas, que se acumulen a la nueva infracción. El sistema, a su vez, permite presentar un justificativo de la ausencia a la votación, dentro de los 60 días de efectuados los comicios.

De acuerdo a lo que contempla la Justicia Electoral, existen algunos casos específicos en los que se puede justificar la ausencia a la votación, siguiendo algunos pasos sencillos dentro del sitio oficial.