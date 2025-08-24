Los residentes en la provincia de Corrientes que se encuentren en el padrón electoral deberán asistir a votar en las elecciones a gobernador, pero, si por algún motivo no pueden hacerlo, es preciso conocer qué pasa si no se vota en las elecciones del domingo 31 de agosto.

Los correntinos votan el domingo 31 de agosto Télam

¿Qué pasa si no voto en las elecciones del domingo 31 de agosto en Corrientes?

El voto en Corrientes es obligatorio, por lo que existe una sanción para quienes no vayan a votar. El artículo 125 del Código Electoral provincial se refiere a este supuesto, que es castigado con una multa de 50 a 500 pesos.

Además, quedará constancia de la ausencia de la persona en los comicios dentro de su documento cívico, y el infractor no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

Por otra parte, quien no pagara la multa no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales provinciales ni municipales.

Quiénes están exentos de votar en las elecciones de Corrientes

El Código Electoral de la provincia exime del deber de votar —aunque pueden hacerlo si así lo desean— a los siguientes ciudadanos, que deben certificar su condición ante las autoridades competentes en los plazos previstos:

exime del deber de votar —aunque pueden hacerlo si así lo desean— a los siguientes ciudadanos, que deben certificar su condición ante las autoridades competentes en los plazos previstos: Los mayores de 70 años.

Los jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial.

Los que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. Tales ciudadanos se deberán presentar el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, siempre que eso les impida asistir al acto. Según establece la ley, estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; en su defecto, por médicos oficiales, provinciales o municipales; y en ausencia de estos, por médicos particulares. Cabe destacar que los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente.

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que, por razones atinentes a su cumplimiento, deba realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso, el empleador o su representante legal tendrá que haber comunicado al Ministerio del Interior la nómina respectiva con 10 días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

Los pasos para justificar la ausencia a la votación

Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón electoral

Es posible realizar la consulta virtual del padrón electoral 2025 a través del sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes. Los ciudadanos correntinos que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral correntina.

Escribir el número de DNI del votante.

Elegir el género tal como aparece en el DNI.

Clickear en “Consultar”.

Inmediatamente se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.