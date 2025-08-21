Las elecciones en Corrientes se llevan a cabo el próximo domingo 31 de agosto, por el cual los electores elegirán gobernador, vice, sus representantes en el poder Legislativo provincial y las autoridades locales. Para conocer el lugar de votación, es posible consultar con anterioridad el padrón electoral, dispuesto por Junta Electoral Provincial.

Cabe recordar que se trata de una de las provincias que desdoblaron sus comicios de los nacionales. Por lo tanto, los correntinos deberán votar por segunda vez el próximo 26 de octubre. Igualmente, puede que tengan que sufragar una tercera oportunidad ante la posibilidad de una segunda vuelta para definir un gobernador.

Padrón electoral: dónde voto en Corrientes

Es posible realizar la consulta virtual del padrón electoral 2025 a través del sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes. Los ciudadanos correntinos que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral correntina.

Escribir el número de DNI del votante.

Elegir el género tal como aparece en el DNI.

Clickear en “Consultar”.

Inmediatamente se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.

Quiénes son los candidatos a gobernador y vice de Corrientes este 2025

El pasado 31 de julio se oficializaron todas las listas de candidatos de las diferentes alianzas políticas que compiten este 31 de agosto. En total, hay siete fórmulas que se disputan por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial. A continuación, estos son los candidatos de gobernador y vice para las elecciones 2025 de Corrientes:

Juan Pablo Valdés, el hermano del gobernador, es candidato FB

Vamos Corrientes :

: Gobernador: Juan Pablo Valdés



Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard

La Libertad Avanza :

: Gobernador: Claudio Lisandro Almirón



Vicegobernador: Evelyn Karsten

Partido De la Esperanza :

: Gobernador: Adriana Leila Vega



Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza

Partido Ahora :

: Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero



Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones

Encuentro por Corrientes - Eco :

: Gobernador: Horacio Ricardo Colombi



Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo

Cambiá Corrientes :

: Gobernador: Sonia Beatriz López



Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago

Limpiar Corrientes :

: Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa



Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano