Elecciones 2025: Javier Milei votó en Almagro acompañado por su hermana

El presidente Javier Milei votó hoy en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

Milei llegó a las 11, saludó desde el auto a la gente que lo esperaba en el lugar (no hubo movilización de militancia, pero se reunieron algunos vecinos) y subió las escaleras para entrar en la universidad. En su camino lo saludó el empresario español de medios Javier Negre, dueño de La Derecha Diario. También lo esperaban, del equipo de comunicación presidencial, encabezado por Santiago Oria, junto al influencer Iñaki Gutiérrez, quien le maneja el TikTok al Presidente.

Votación de Javier Milei en UTN Belgrano. Elecciones legislativas 2025

Milei debió esperar cinco minutos en la fila, antes de recibir la boleta. A las 11:08 ya había votado y dos minutos después dejó el lugar sin hacer declaraciones a los medios que lo esperaban en el lugar.

A diferencia de la elección porteña del 18 de mayo, (la última vez que el Presidente se acercó a la UTN para votar) esta vez se montó un amplio operativo de seguridad y se cercó a la prensa con un vallado, lo que dificultaba el acceso al Presidente.

En esta oportunidad, Milei no hizo ningún tipo de declaración a los medios y sólo saludó a los vecinos.

Media hora antes, a las 10:40, los vecinos de Palermo se sorprendieron porque el auto que llevaba al Presidente hizo una escala en la estación de servicio de la avenida del Libertador y Salguero. Fueron unos minutos y siguieron viaje rumbo a Almagro.

Después de votar, Milei regresará a la residencia oficial de Olivos, donde pasará el resto de la jornada electoral. Al atardecer, se dirigirá al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la porteña avenida Córdoba, según adelantaron fuentes de su entorno.

Desde allí, seguirá los resultados de la elección con gran parte del Gabinete, los principales candidatos libertarios y algunos dirigentes de Pro. Tal como informó LA NACION, no se descarta que previo a su discurso, el jefe de Estado se reúna con sus laderos de confianza, como ocurrió durante la votación bonaerense en la que antes de salir al escenario convocó su hermana, a la ministra y candidata, Patricia Bullrich, y al asesor Santiago Caputo.

En esta oportunidad, la expectativa estará puesta en la restructuración del equipo de Gobierno que el Presidente ya adelantó que proyecta para después de estas elecciones. “De cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, aseguró días atrás.

