Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a gobernador en Corrientes
En la provincia se presentan siete fórmulas; quiénes son los nombres que conforman cada una y qué otros cargos se votan
Los ciudadanos de la provincia de Corrientes que estén habilitados para votar y figuren en el padrón de electores deberán presentarse a sufragar el domingo 31 de agosto para elegir a gobernador y vice y para ello deben conocer quiénes son los candidatos a ocupar el Poder Ejecutivo provincial.
Los candidatos a gobernador y vice en Corrientes
En los comicios provinciales se presentarán siete fórmulas para ocupar los cargos de gobernador y vice:
Vamos Corrientes
- Gobernador: Juan Pablo Valdés
- Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard
La Libertad Avanza
- Gobernador: Claudio Lisandro Almirón
- Vicegobernador: Evelyn Karsten
Partido De la Esperanza
- Gobernador: Adriana Leila Vega
- Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza
Partido Ahora
- Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero
- Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones
Encuentro por Corrientes - Eco
- Gobernador: Horacio Ricardo Colombi
- Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo
Cambiá Corrientes
- Gobernador: Sonia Beatriz López
- Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago
Limpiar Corrientes
- Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa
- Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano
Qué otros cargos se votan en Corrientes
La convocatoria a las elecciones provinciales es para el domingo 31 de agosto. Así lo estableció el gobernador Gustavo Valdés a través del decreto Nº 1056, publicado el pasado 26 de mayo en el Boletín Oficial correntino.
“Mediante el decreto 1056/25, convoqué a elecciones provinciales para el 31 de agosto. Ese día, los correntinos elegiremos gobernador y vice, así como senadores y diputados provinciales. Invito a todos los municipios a que nos acompañen en esa fecha para elegir sus autoridades”, escribió Valdés en su cuenta de X.
Cuándo es la fecha de balotaje
El artículo 156 de la Constitución Provincial de Corrientes establece que “si la fórmula que resulta ganadora en la primera vuelta hubiera obtenido más del cuarenta y cinco por ciento (45%) de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como Gobernador y Vicegobernador de la Provincia. También lo serán si hubiera obtenido el cuarenta por ciento (40%) por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos, y además existiera sobre la fórmula que le sigue en número de votos, una diferencia mayor a diez (10) puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos”.
Pero, ¿qué pasa si esto no sucede? Al respecto el artículo 157 señala que “si ninguna de las fórmulas intervinientes alcanzare la mayoría requerida, se convocará a un nuevo comicio, que deberá celebrarse dentro de los veintiún (21) días posteriores al primero. En esta segunda compulsa la elección se contraerá a las dos fórmulas que en la primera vuelta resultaron más votadas, adjudicándose los cargos en disputa a aquella que obtuviera la mayoría”.
Es decir que, en el balotaje, la elección se limitará a las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta, y los cargos se adjudicarán a la que obtenga la mayoría. Como la segunda vuelta se debe celebrar dentro de los 21 días posteriores a la primera vuelta, se estableció en el cronograma electoral que será el domingo 21 de septiembre de ser necesario.
Dónde voto en Corrientes para la elección de gobernador y vice
Es posible realizar la consulta virtual del padrón electoral 2025 a través del sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes. Los ciudadanos correntinos que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:
- Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral correntina.
- Escribir el número de DNI del votante.
- Elegir el género tal como aparece en el DNI.
- Clickear en “Consultar”.
Inmediatamente, se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.
