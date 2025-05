Elecciones CABA 2025: cuál es la lista que encabeza Ricardo Caruso Lombardi

Este domingo son las elecciones 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hay quienes se preguntan cuál es la lista que encabeza Ricardo Caruso Lombardi.

Se trata del conocido exfutbolista y director técnico, con pasado en clubes como San Lorenzo, Racing, Argentinos Juniors y Quilmes, que realiza su primera incursión en la política. En estas elecciones, los votantes porteños lo verán en la primera posición de la lista completa de la filial local del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), el partido que fuera fundado a nivel nacional en 1964 por Arturo Frondizi y Rogelio Julio Frigerio.

Ricardo Caruso Lombardi es el primer candidato de la lista del Movimiento de Integración y Desarrollo Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Caruso Lombardi llegó a este espacio de la mano de Oscar Zago, el diputado nacional del MID que supo ser jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Congreso en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, Zago fue desplazado de este puesto en abril del año pasado y formó el monobloque que hoy ostenta, con las siglas del partido al que pertenece. Después de tantear una alianza municipal con el Pro, finalmente decidió llevar una lista aparte con el DT como primer candidato.

“Para mí esto es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida, noté que tenía que hacer un cambio, algo positivo para la gente”, contó Caruso el día de su lanzamiento como candidato a legislador porteño. “La gente con la que voy hablando en la calle me dio una sensación que no sentía desde hace mucho tiempo y me tiré para eso. Oscar me habló, me dijo que le diera para adelante, que me la jugara”, agregó.

SI FUERAS CANDIDATO, ¿QUÉ PROPONDRÍAS?

Ahora, este 18 de mayo Caruso va a encabezar la lista del MID, integrada por otros 29 candidatos con los que el partido aspira a ampliar su participación actual en la Legislatura porteña, conformada por dos legisladores.

La lista completa de Ricardo Caruso Lombardi

Ricardo Daniel Caruso Lombardi

Agustina Villar

Miguel Ángel Arancio

María Del Pilar Lernoud

Pablo César Luciano Testori Schroeder

Andrea Carla Radice

Osvaldo Rubén Vega

Valeria Verónica Young

Rodrigo Nahuel Devita

Mónica Emilia de Santi

Rodrigo Peña

María Eugenia Rotoli

Andrés Alberto Musquera

Gabriela Laura Arias Pereyra

Juan Ignacio Uz

María Alejandra Albrecht

Lucas Agustín Baletti

Diana Melisa Herrera

Carlos Alberto Buletti

Sandra María Calabrese

Christian Diego Mario Castiñeira

Sol Mariana Nappa

Américo Marcelo Ravanetti

Madelaine Aixa Pace

Ariel Francisco Sapia

Noelia Bufalo

Santiago José Camba

María Elisa Pereyra

Juan José Ramón Cabre

Marisol Elizabeth Herrera

Cómo consultar el padrón en CABA

Los ciudadanos que residen en CABA y están habilitados para votar en las elecciones legislativas pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo. El sitio oficial de la CNE (Cámara Nacional Electoral) solicita, primero, indicar el distrito.

Luego es necesario completar el casillero con el número de DNI, seleccionar el género y rellenar el campo de verificación.

La consulta permite conocer con exactitud la información sobre el lugar de votación, con el nombre del establecimiento y dirección, el número de mesa y el número de orden para el acto electoral de mayo.

En esta oportunidad, y tal como sucederá en las elecciones legislativas de octubre, en CABA no habrá instancia de elecciones primarias, dado que las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) quedaron suspendidas en la Ciudad, al menos en la votación de 2025.

Los ciudadanos porteños que, por algún motivo, no aparezcan en el padrón definitivo de las elecciones legislativas 2025 no podrán emitir su voto, ya que es la condición indispensable para ingresar al cuarto oscuro.