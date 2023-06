Elecciones en Córdoba: el candidato oficialista Martín Llaryora pidió “votar hacia adelante”

escuchar

CÓRDOBA.- La fórmula del oficialista Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora-Myrian Prunotto cerró su campaña de cara a la elección del domingo en la Plaza de la Música, el mismo lugar donde el candidato lo hizo hace cuatro años cuando buscaba la intendencia capitalina que ganó. Él y el gobernador Juan Schiaretti enfatizaron una y otra vez que votarlos implica ir “hacia adelante, hacia el futuro” y avanzar en la gestión que pueden “demostrar” por su experiencia. También pidieron un “esfuerzo” más a la militancia en los días que quedan para ir a las urnas. “El triunfo se asegura, en la democracia, el domingo cuando se cuenta el último voto”, advirtió Llaryora.

Schiaretti, quien fue presentado como “el que sabe, cumple y hace; el futuro presidente de la Nación”. Arrancó planteando que la coalición que lidera “siempre se adecúa y se amplía en respuesta a los nuevos tiempos” y destacó que las propuestas se plantearon “sin agredir a nadie”.

Cierre de campaña de Hacemos por Córdoba con la lista oficialista de Martín Llaryora. LA NACION

Ese concepto también lo repitió Llaryora; ninguno de los dos nombró a Luis Juez (JxC), aunque el candidato criticó duramente diferentes aspectos de las administraciones municipales que lo precedieron y deslizó que su grupo “puede ser más aburrido, hacer menos chistes” pero se dedica a “gestionar”.

“Muchos de los otros te pueden llevar para atrás. Cuando les tocó gobernar no quisieron, no pudieron o no tuvieron el valor y la templanza, el valor y la templanza que tuvieron José Manuel de la Sota y Juan Schiarettti y que tendré yo. El coraje no tiene nada que ver con el insulto, la descalificación y el agravio, hay que tenerlo para construir acuerdos, programas y progresos”, dijo.

El gobernador Juan Schiaretti durante el acto LA NACION

El cierre mantuvo los ejes de toda la campaña, no hubo sorpresas. Schiaretti reiteró lo que, incluso, plantea en sus participaciones como precandidato presidencial; que “no es casual” que a Córdoba se “la mire desde todo el país por las obras, el impulso de la “generación de empleo genuino”, la calidad institucional, el respeto por la libertad de prensa, la división de poderes y la promoción de la ciencia. “Esa Córdoba es la que hay que cuidar, la que construimos entre todos”, alardeó.

Sin mencionar al kirchnerismo, repasó: “Hay que acordarse cuando vinieron por el campo con la resolución 125; ahí estuvo nuestro gobierno plantándose”. El Gobernador se focalizó en que “nunca permitimos que nadie ponga de rodillas a Córdoba ni fuimos a mendigarle nada a nadie”.

El Gobernador se manifestó “orgulloso” de lo realizado por Llaryora y Prunotto en sus gestiones, “los que han probado que pueden hacer el cambio y las transformaciones que se necesitan” y los que “van a dar certeza” para que haya inversiones privadas y “previsibilidad” para crear puestos de trabajo. “Martín Llaryora es el mejor gobernador que puede tener Córdoba en los próximos cuatro años”, cerró.

Cierre de campaña de Hacemos por Córdoba con la lista oficialista de Martín Llaryora. LA NACION

Llaryora -quien habló casi una hora- mencionó cuatro veces en su discurso a De la Sota y cinco a Schiaretti, a quienes les adjudicó el haber “interpretado el ‘sentir’” de los cordobeses. “Parecemos un país distinto”, reiteró y usó varios minutos de su tiempo para desgranar qué significa el “ir para adelante” que plantean; detalló algunas de sus propuestas de campaña para el área educativa y para la economía. Habló también de qué hacer en materia de seguridad, un tema eje en la campaña de JxC. Prometió impulsar una ley para crear las policías municipales para que los “intendentes que se animen” las puedan instrumentar, permitiéndoles el uso de armas no letales.

Adelantó que extenderá a toda la provincia la obligación de los narcotests que se sancionó en la ciudad de Córdoba y enfatizó que “luchará” contra el narcotráfico. “Voy a ser un gobernador que va a pedir que el Ejército le de combate a los narcotraficantes (...) No es que sea mano dura, voy a ser mano justa y la Justicia es que los hombres de bien tengan libertad”.

El candidato se dijo “orgulloso” de ser parte de la “construcción” que iniciaron las administraciones de De la Sota y Schiaretti. Reivindicó la ampliació de la alianza, el haber sumado a dirigentes de diferentes partidos para avanzar en la “anti grieta”. “Nadie dejó su ideología en la puerta; queremos que vengan con su ideología; no hicimos la coalición ahora, cuando ganemos en diciembre vamos a seguir ampliándola, buscando a los cordobeses de bien que se pongan la camiseta de Córdoba”.

Cierre de campaña de Hacemos por Córdoba con la lista oficialista de Martín Llaryora. LA NACION

“Tengan la plena certeza de que las cosas que están bien van a continuar bien; vamos a seguir trabajando y defendiendo a la industria, a nuestro campo. Vamos a trabajar para eliminar las retenciones que son un saqueo; vamos a acompañar a los industriales porque gobernar es generar trabajo”.

Siguieron los pases

La espera de los discursos fue amenizada con música folklórica y unos pasos de teatro. En gradas con nombre y número, ubicadas en el escenario, se acomodaron los candidatos a legisladores provinciales; al frente los integrantes de los gabinetes provincial y municipal. La militancia se ubicó detrás.

Tres horas antes del acto, el dos veces diputado nacional de JxC Gabriel Frizza se sumó a los equipos técnicos de Llaryora. La presentación la hizo el postulante a gobernador acompañado por su vice, quien es la intendenta radical de Juárez Celman. Las dos últimas acciones de Frizza en sus redes sociales fueron retuits de Horacio Rodríguez Larreta.

Antes de Llaryora y Schiaretti habló Prunutto, quien pidió un “último esfuerzo” a la militancia, “llevarle la propuesta, mostrarle que somos diferentes, hablamos de unidad; no agraviamos”. Fue ella quien le apuntó a Juez: “Tenemos al frente a un exintendente de Córdoba. Rodrigo de Loredo, quien hoy lo acompaña, el que dijo que su gestión fue la ‘más catastrófica’. Nosotros tenemos que mostrar lo que hicimos, lo que hizo Llaryora”.