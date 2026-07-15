Elecciones en Córdoba: La Libertad Avanza no presentará candidato propio en Marcos Juárez

CÓRDOBA.- La ciudad de Marcos Juárez, en el sudeste cordobés, elegirá intendente el 6 de septiembre próximo. La Libertad Avanza (LLA) no presentará candidato propio. Tampoco el peronismo cordobés, cuyos referentes son el diputado nacional Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora. Viven allí unas 30.000 personas y la actividad agropecuaria es su fortaleza.

Las dos alianzas oficializadas son Generación MJ, que impulsa a Germán Font (dirigente alineado con el oficialismo provincial), y Gerardo Pasquali, con Marcos Juárez Despierta (frente de la UCR y el Partido Demócrata). El exintendente Pedro Dellarossa coqueteó con los libertarios, pero irá con partido propio.

Fuentes de LLA afirmaron a LA NACION que los tres candidatos con posibilidades de ganar -incluyen en el grupo a Pasquali, Dellarossa y a la vecinalista Verónica Crescente (hace cuatro años apoyada por Schiaretti)- están “alineados” con las políticas del presidente Javier Milei, por lo que la decisión fue no ponerle “la marca, el sello, a ninguno porque significaba ir en detrimento de otros”. Dijeron que hubo “acuerdo” para no competir.

El uso del plural a la hora de hablar incluye a los mayores armadores libertarios, como son Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y también al diputado nacional y jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni. Hubo negociaciones con Dellarossa, pero no lograron acordar. El exintendente tiene el apoyo de Mauricio Macri, según se lo hizo saber la dirigente Soher El Sukaria, quien responde al expresidente.

Tampoco el peronismo cordobés jugará con su sello. Sin posibilidades de ganar la ciudad, no hay candidato de Provincias Unidas o Unidos por Córdoba. Font, quien es funcionario del Ministerio de Bioagroindustria, se postula por la alianza que constituyeron el Vecinalismo Independiente y el Frente Federal de Acción Solidaria.

Dellarossa también fue funcionario de Llaryora. Estuvo a cargo del Ministerio de la Producción y también integró el directorio del Banco Córdoba. Se sumó al gabinete como parte del esquema del “cordobesismo” que impulsó el gobernador y regresó a su ciudad natal para candidatearse.

Marcos Juárez tiene una importancia en la provincia, más allá de por su peso económico (es centro de “la pampa gringa”) porque allí nació Juntos por el Cambio. En septiembre de 2014, Dellarossa fue electo intendente y, en el cine-teatro de la Sociedad Italiana, estalló el “se siente, se siente, Mauricio presidente”.

Aquella victoria municipal fue la base para que el Pro y el radicalismo replicaran la experiencia de la alianza en todo el país. Además, les permitió derrotar al peronista José Manuel de la Sota, socio de un competidor directo por la presidencia, como era Massa. Un año después, Macri ganaba la primera vuelta presidencial.

“No creemos en el Km 0. Para nosotros lo importante es ganarle al oficialismo provincial. No apoyar a ningún candidato es una forma de ganar, no canibalizamos a ninguno”, tomaron distancia los libertarios de Pro.

En 2022 se consagró intendenta Sara Majorel, quien se impuso sobre Crescente. Ambas fueron parte de la administración de Delarossa. En esa jornada, Macri festejó el triunfo. “Si no está roto, no lo arregles”, tuiteó.

En esa campaña electoral participaron todos los referentes de Juntos por el Cambio nacional y provincial (Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Gerardo Morales) y también el entonces gobernador Schiaretti, quien fue en cuatro oportunidades para acompañar a su candidata.