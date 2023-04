Elecciones en la Ciudad. Bullrich criticó a Rodríguez Larreta: “Manipuló las reglas electorales”

escuchar

Subida a la carrera electoral hacia la Casa Rosada, la titular de Pro, Patricia Bullrich, cuestionó con firmeza la decisión de su principal contrincante, Horacio Rodríguez Larreta, de hacer elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires. Con un video de archivo en el que le recordó a su socio los momentos en que criticaba los cambios electorales en años de comicios, la exministra de Seguridad dijo que el alcalde “manipuló” las reglas y lanzó también una promesa. “Conmigo estas cosas no van a pasar”, aseveró.

Con una expresión que llegó después de fuertes dardos hacia Rodríguez Larreta de parte de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal -el expresidente hasta habló de una “profunda desilusión”-, Bullrich incluyó una grabación del año pasado, cuando el jefe de Gobierno se refería a los intentos del kirchnerismo por presionar para que no hubiera PASO a nivel nacional, una idea que finalmente fue dada de baja.

“Está mal lo que están haciendo, querer cambiar las reglas de juego de una elección que viene en unos pocos meses, como si quisiéramos cambiar las reglas del fútbol a un mes del mundial. Está mal, es hacer trampa. Nosotros no estamos de acuerdo. Distinto es que se quiera discutir a futuro y eso siempre es válido. Lo que no se puede es plantear un cambio electoral a conveniencia de un gobierno de turno, claramente lo están haciendo porque les conviene y no se pueden adaptar las reglas a tu conveniencia, eso está mal”, decía ese primero de noviembre de 2022 Rodríguez Larreta.

De esta forma, Bullrich buscó mostrar un contraste entre el posicionamiento del alcalde de antes y la decisión de ahora de votar con boleta única en la ciudad de Buenos Aires, y con boleta tradicional en la nacional, que se harán el mismo día en territorio porteño. En tanto, desde el Ejecutivo local consideran que el jefe de Gobierno está autorizado a decidir el método de votación y que esto no implica un corrimiento de lo ya pautado.

Convencida de una postura en donde está aglutinada con Macri y Vidal, Bullrich dijo: “Es muy simple: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso ‘está mal cambiar las reglas; es hacer trampa’, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones”.

Segura de que esta decisión “es un despilfarro” y de que se debe “cuidar el dinero de la gente”, Bullrich concluyó en Twitter: “Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo estas cosas no van a pasar”.

ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos.



Por eso: “Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta.



Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones.… pic.twitter.com/1S5N0pLGgu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 10, 2023

Noticia en desarrollo

LA NACION