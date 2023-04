Elecciones en la Ciudad: María Eugenia Vidal cruzó duramente a Rodríguez Larreta y Macri la avaló

escuchar

La reacción fue inmediata. Instantes después de que el jefe de Gobierno porteño y presidenciable de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara que las elecciones serán concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, salió a su cruce la diputada nacional y también candidata a la Casa Rosada María Eugenia Vidal, quien ya había expresado su disconformidad con la medida. Pero no fue solo eso. El exmandatario Mauricio Macri se sumó a las críticas y habló de “desilusión”.

“El Pro y el Juntos por el Cambio que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”, dijo tajante la exgobernadora en su cuenta de Twitter.

Así, no se mostró convencida por los guiños que intentó el titular del Ejecutivo de la Capital cuando grabó el video y dijo que apoyará al candidato de Pro, como así también destacó el rumbo que inició Macri en la Ciudad.

El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este.



No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) April 10, 2023

Minutos después, fue el mismo Macri el que tomó el guante. “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”, acotó el expresidente, que así expuso el momento de mayor tensión con su sucesor en la Capital desde que comenzó el año electoral.

Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. https://t.co/qC1PhbXK8o — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 10, 2023

Subida de lleno a la carrera hacia Balcarce 50, Patricia Bullrich fue la última de los tres en expresarse. “Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo estas cosas no van a pasar”, aseveró la titular del partido, que incluso subió un video en el que Rodríguez Larreta, el año pasado, decía que modificar las reglas de las elecciones apenas antes de los comicios es “hacer trampa”.

ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos.



Por eso: “Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta.



Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones.… pic.twitter.com/1S5N0pLGgu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 10, 2023

Es que tanto Vidal, Macri y la otra presidenciable de Pro, Patricia Bullrich, están disgustados con la medida que tomó el jefe de Gobierno. Incluso ayer el exmandatario salió con una fuerte advertencia para Rodríguez Larreta. “No creo que Horacio haga eso”, deslizó, en un intento de frenar una cuestión que el capitalino ya había determinado, y que ratificó esta mañana.

Sus socios históricos consideran que así potencia la candidatura del radical Martín Lousteau en territorio porteño, en detrimento de la apuesta de Pro y preferido de su primo, Jorge Macri. Votar de esta manera implica hacerlo con boleta única en la Ciudad, por lo que de esta forma Lousteau evitaría quedar unido a una boleta nacional sábana con un presidenciable de la Unión Cívica Radical (UCR) que no sea tan competitivo. También con este modo, Jorge Macri no podría anclar su postulación en una con potencia nacional, como la de Bullrich o Rodríguez Larreta. Y ese es el punto principal de conflicto.

En sus declaraciones públicas, en tanto, Macri se quejó por cambiar las reglas en pleno año electoral y por el incordio que esto generaría a los votantes. A los detractores de la medida se sumaron también los libertarios, comandados por Javier Milei. En tanto, la UCR y la Coalición Cívica (CC)-Ari le dieron un espaldarazo a Rodríguez Larreta.

Otras repercusiones

Tras los fuertes dardos de Vidal y Macri, el candidato a jefe de Gobierno de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, se mostró mesurado. Pese a que dijo que “eligen inventar” reglas de juego, en un cuestionamiento a Rodríguez Larreta, marcó un tono esperanzador. “Vamos a convertir a la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de la libertad. El futuro de los porteños es colosal”, sostuvo el diputado nacional aliado a Bullrich, que pretende su lugar en la Capital.

Compitiendo contra quien haya que competir y con las reglas de juego que elijan inventar: vamos a convertir a la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de la Libertad.



El futuro de los porteños es colosal. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) April 10, 2023

Noticia en desarrollo

LA NACION