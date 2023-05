Elecciones en La Rioja: Quintela reclamó que la prensa se autolimite: “Viven de la pauta, deben respetar a los que fuimos electos”

escuchar

Envalentonado con su triunfo electoral del domingo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promovió un debate para imponer limitaciones a la prensa y exigió “respeto” a los periodistas en el trato a las autoridades elegidas por el voto popular.

No mencionó un proyecto específico, pero lo enmarcó en los temas que a su juicio debe tratar la Convención que reformará la Constitución provincial, que el peronismo dominará con mayoría absoluta, de acuerdo con los resultados del domingo. Un foco clave es la transformación judicial que incluirá establecer mandatos acotados en el tiempo a los jueces y crear una comisión política con facultades para revisar sentencias.

Ricardo Quintela, sobre la prensa: "Viven de la pauta del Gobierno; deben tratarnos con respeto"

Quintela dio una conferencia de prensa al lado del presidente Alberto Fernández, que lo visitó para sumarse a las celebraciones por la victoria del Frente de Todos (obtuvo el 50%, a 17 puntos de distancia de Juntos por el Cambio). Mientras explicaba los objetivos de la Constituyente, el gobernador dijo: “Vamos a discutir el tema de la ‘gobernanza’ de la prensa. Nosotros respetamos la libertad de expresión a rajatabla, pero creemos que es importante que todos nos autolimitemos cuando tenemos que hablar de las autoridades legítimamente electas por la voluntad popular”.

Añadió: “Hay términos que son descalificadores hacia las personas, como la persona mía, términos que son humillantes y que agravian a nuestras familias. Cuando decís algo de ese tipo de periodismo se quieren resguardar con que atentamos contra la libertad de expresión. Nada de eso. Queremos que se discuta cuál es el rol de la prensa en la democracia”.

Por si no había sido suficientemente explícito, citó una conversación que -dijo- había tenido “en off the récord” con un periodista durante el fin de semana. “Todos ustedes viven de la pauta del gobierno nacional y desde ahí han empezado a construir otro tipo de negocio. Entonces es importante que se respeten a los que legítimamente fueron electos, que no quiere decir que no se critique, pero siempre con el respeto que se merecen. Porque faltarle el respeto al presidente de la Nación es pasarle el respeto a 47 millones de argentinos”.

A su juicio, los constituyentes deben discutir “si uno de los roles fundamentales de ellos (por la prensa) va a ser socavar los cimientos de la democracia o fortalecer el sistema democrático; si va a ser informar con la verdad o tergiversar la verdad o potenciar cosas mínimas que ellos maximizan para desprestigiar a un gobierno”. Dijo que aspira a una prensa objetiva, aunque aclaró que no cree que sea posible hablar de periodismo “objetivo ni independiente”.

Quintela sube el tono de sus críticas a los medios no oficialistas. El año pasado llegó a amenazar con bloquear en su provincia canales de Buenos Aires como LN+ y TN: “Difunden información podrida que no se puede verificar”, dijo. Propuso entonces crear una red de canales de TV oficialistas. “Tenemos que tener la capacidad de bloquear a aquellos que nos brindan una información que nosotros no podemos comprobar. Así no tenemos que estar todo el tiempo consumiendo información podrida, mentirosa, falaz e interesada, que confunde al conjunto de la sociedad argentina”.

Reforma judicial y la posición de Fernández

Alberto Fernández escuchó sin intervenir la diatriba de Quintela sobre la prensa. Asintió mientras aplaudía el público (en su mayoría periodistas de medios locales). Luego avaló lo que dijo sobre la reforma judicial que promueve y que inquieta a sus opositores.

Ricardo Quintela, sobre su proyecto para reformar la Justicia

Había explicado el gobernador reelegido: “Lo que va a discutir la Constituyente es la periodicidad de los jueces y la posibilidad de crear una comisión especial que puede ser con notables que pueda tener la facultad de revisar las sentencias cuando se traten de cosas de interés público o que afecten intereses de las mayorías populares”.

El Frente de Todos sacó una abrumadora mayoría en las elecciones de constituyentes que fueron en paralelo a las de gobernador. Obtuvo el 62,8% de los votos, contra 32,1% de Juntos por el Cambio, lo que le garantiza el control total de lo que se defina en la Convención.

Autorreferencial, justificó su proyecto con la desigualdad en la que quedan los políticos ante la Justicia. “La libertad y el patrimonio nuestro está en manos de los jueces. Ellos pueden leer, revisar lo que tú escribes, lo que tú firmas. Los expedientes de Gabi (por el ministro Gabriel Katopodis), de Julio (por el secretario Vitobello), de Santiago (por Maggiotti, ministro de Hábitat), de todos nosotros, y pueden determinar si están bien o mal. Y nosotros que somos electos por la voluntad popular no podemos decir absolutamente nada de cada uno de ellos”.

Fernández avaló la postura de Quintela sobre los jueces, mencionó sus reformas fallidas y pidió ampliar el debate sobre el tema. “Lo que plantea Ricardo tiene lógica. Tiene lógica y no tiene la lógica de un del patoterismo peronista. Tiene la más alta lógica republicana, por eso yo yo me sumo a lo que él dice porque esa preocupación es también mía”.

LA NACION