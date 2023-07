Elecciones en Santa Fe: “Losada y Pullaro van a tener que pedir disculpas por no discutir propuestas”, afirmó Mónica Fein

escuchar

ROSARIO (enviado especial).- Cuando faltan pocas horas para el inicio de la veda electoral con vistas a las PASO del próximo domingo, la socialista Mónica Fein, precandidata a gobernadora de Santa Fe por la lista “Adelante”, confía en que logrará romper la polarización entre Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, sus competidores en la interna del “frente de frentes” opositor. Para Fein, la escalada verbal que protagonizaron durante la campaña sus adversarios radicales le jugará a favor. “Ambos van a tener que pedirle disculpas a la ciudadanía por no haber aceptado debatir propuestas” , afirma.

Pese a que corre desde atrás en los sondeos y no cuenta con un patrocinador a nivel nacional, la exintendenta de Rosario remarca que la pelea por la candidatura de Unidos para Cambiar Santa Fe, la alianza que reúne al Pro, la UCR y el socialismo, entre otros, está abierta y que ella puede dar la “sorpresa”.

-¿Lamenta que se haya nacionalizado la campaña en Santa Fe? ¿Usted corre en desventaja por la polarización entre Losada y Pullaro y no tener un padrino nacional?

-Bueno, veo un gran esfuerzo de algunos candidatos a presidente intentando hacer creer que la elección es entre Losada y Pullaro. Y la verdad que los santafecinos no necesitamos jefes de Buenos Aires que nos digan a quién votar. Al menos, yo no tengo jefes, salvo el pueblo de Santa Fe. Es una elección donde vamos a dar pelea y ser la sorpresa. Yo lo veo en la calle. El domingo hay un final abierto y me tengo mucha confianza.

-La seguridad atravesó la campaña en Santa Fe. ¿Qué reformas plantea para frenar la ola de violencia en Rosario?

-Es un tema que nos hubiera gustado debatir con Pullaro y Losada. Se los propusimos y no aceptaron. Ninguno de los dos se animó a discutir. Son los temas que le preocupan a la gente. Tenemos propuestas muy concretas en el tema seguridad porque tenemos experiencia. Yo fui intendenta durante dos mandatos en Rosario, con el gobierno de Lifschitz, y lo hicimos. Necesitamos una policía más presente, controlable y con tecnología. Nosotros teníamos a la totalidad de los móviles con GPS y, obviamente, con una fuerte presencia disuasiva policial. Además, impulsamos el nuevo sistema acusatorio, que nos permitió trabajar con los fiscales y meter presas a los cabecillas más importantes que había en el territorio. Y, en tercer lugar, hicimos que el Estado tenga una fuerte presencia en los barrios más complejos, con obras y tomando a los jóvenes en situación de riesgo. Se requiere un espacio multiagencial encabezado por el gobernador. Hoy le agregaría el sistema penitenciario, porque es una vergüenza que nos manejen el delito. Con ese proceso, Rosario comenzaría a pacificarse. No es de un día para el otro. Pero estoy convencida de que se puede porque lo hicimos.

-¿El Ejército debería participar en la lucha contra el narcotráfico? Hoy, Bullrich dijo que estaría dispuesta a hacerlo.

-Yo creo que necesitamos que las fuerzas de seguridad dejen de pasear por Puerto Madero y estén donde tienen que estar. Esto es obviamente en las fronteras, en las rutas nacionales, cuidando la hidrovía, pero también en los barrios donde hay problemas. Eso debe ser con un plan, no paseando y sin móviles, como hoy ocurre en Santa Fe. Creo que la ciudadanía va a castigar a [Omar] Perotti y al gobierno nacional por haber abandonado a Santa Fe y Rosario. Se necesita coordinación de las fuerzas nacionales y provinciales, pero con una fuerte conducción política. Eso no existe ahora.

-¿La escalada verbal que hubo entre Losada y Pullaro puede dañar las chances del espacio opositor?

-Estoy segura que la ciudadanía después de escuchar que los políticos se pelean, como hizo Perotti con Alejandra Rodenas o Losada con Pullaro, nos va a elegir, porque nosotros optamos por el camino de las propuestas y evitamos la descalificación de unos y otros, que la ciudadanía va a rechazar. Por eso, me tengo confianza para el domingo. Losada y Pullaro van a tener que pedir disculpas a la ciudadanía de por no haber discutido conmigo las propuestas y qué hacemos en seguridad, educación, infraestructura y trabajo. Soy la única que tiene experiencia, porque me eligió la gente en dos mandatos. Sé que gobernar no es para improvisados.

-¿Cree que hay dirigentes que encubren al narcotráfico dentro del “frente de frentes”, como denunció Carrió?

-Yo rechazo todas las descalificaciones generales. Hicimos una campaña seria y hace un año nos estamos preparando. No es bueno poner a todos bajo sospecha, porque lo único que genera es aumentar la desconfianza en la gente. Si hay algo que denunciar, que lo hagan. Yo sé dónde vivo y cómo vivo. No tengo ninguna denuncia que hacer sobre un dirigente político. Al contrario, creo que la buena política es mayoritaria. Obviamente, deberían prestarse a la Justicia aquellos que están convocados, como [Armando] Traferri, que es del PJ, y sí cuestiono a los dirigentes del radicalismo y peronismo han protegido con los fueros y no han permitido dar explicaciones a la Justicia. A la Justicia de Santa Fe la cambiamos nosotros. Y no fue Pullaro el que metió presos a los líderes de las bandas, sino la Justicia que cambió el frente Progresista. A esa Justicia le tengo confianza.

-¿La Constitución debe ser reformada? Usted apoya la eliminación de los fueros especiales que tienen los legisladores.

-Sí. Quiero reformar la Constitución para que no haya ni fueros ni privilegios y podamos todos ser investigados. Y si hay alguien que lo intentó fue Miguel Lifschitz. Demostró que la constitución de la provincia es la más antigua que quedó en el país. Es necesario hacerlo por la autonomía municipal, para ponerles límites a los mandatos y, sobre todo, sacar los privilegios de la política y transparentar todos los mecanismos que tiene la política en sus manos. Hay que darles absoluta transparencia a todos los mecanismos de la política.

-Sostiene que no puede haber “improvisación” y se requiere “historia” para manejar la crisis en Santa Fe. ¿Lo dice por Losada?

-Yo soy quién más experiencia tiene. Una cosa es hacer campaña y otra gobernar. No se puede ser directora de escuela, sin haber sido maestra. Por eso, deberían dar cuentas y debatir. Porque esto se trata de gobernar. Gane quien gane a nivel nacional, ya sea Bullrich, Larreta o Massa, el primer día me va a tener golpeando la puerta porque tengo un plan de Gobierno y sé lo que necesita Santa Fe.

-¿Cree que podrán mantener la unidad del “frente de frentes” después de las PASO del domingo? Losada dijo que no apoyará a Pullaro ni lo convocará si gana.

-Sí, cuando nos sumamos, era porque estábamos convencidos de que había que darle una opción al gobierno desastroso de Perotti. Vamos a convocar a los mejores de cada uno de los equipos si nos toca ganar. Ahora se acusan mutuamente de campaña sucia. Ambos deberían haberlo pensado antes de firmar esta alianza.