Elecciones: la oposición a Kicillof propone suspender o hacer optativas las PASO en la provincia de Buenos Aires

LA PLATA. -El debate sobre las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires asoma de modo incipiente en la Legislatura. Mientras el oficialismo apuesta fuerte a sostener la ley vigente y evitar que se suspendan para ordenar su oferta electoral, la oposición promueve alternativas: desde eliminarlas o suspenderlas hasta proponer que sean optativas.

En medio de la discusión en el Congreso de la Nación, que logró unificar al peronismo para resistir cambios, la oposición en LA provincia presentó alternativas para modificar la ley vigente que dispone Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En la Cámara de Diputados, la Coalición Cívica presentó una iniciativa que modifica todo el régimen de elecciones internas -mediante reformas a la ley 14.086 vigente- y permite, por ejemplo, que las primarias se convoquen hasta 12 meses antes de los comicios generales, en los que se renovará gobernador, legisladores e intendentes en este territorio.

En caso de aprobarse el proyecto, los comicios partidarios podrían tener lugar desde octubre próximo y celebrarse solo en el interior de los partidos que no acuerden listas únicas y opten por competir para seleccionar candidatos.

La reforma impulsada, argumentaron los diputados Andrés de Leo, Luciano Bugallo y Romina Braga, destaca que la obligatoriedad del mecanismo de votación de candidatos, tal como se encuentra regulado actualmente, tiende a homogeneizar situaciones que son de naturaleza diversa.

“La iniciativa se inscribe en un contexto de revisión del sistema de elecciones primarias a nivel nacional y subnacional, donde diversas jurisdicciones han comenzado a debatir su utilidad, costos y efectos sobre el sistema político”, señalaron los diputados opositores.

La optatividad del sufragio primario, argumentaron los diputados de CC, “puede contribuir a mejorar la calidad de la participación ciudadana”. En concreto, los electores deberían expresar su voluntad de participar ante la Justicia Electoral, que será la encargada de armar un padrón sobre esta voluntad manifiesta. Aun así, los electores no estarán obligados a concurrir a votar.

En tanto, los partidos que acuerden listas únicas también quedan exentos de las primarias.

“Es una alternativa que también permite ahorrar recursos, ya que en elecciones anteriores el 75 por ciento de los partidos acordaron, y no más del 40 por ciento del electorado expresó entusiasmo a la hora de ir a votar. De modo que la interna demandará un despliegue menor de recursos respecto a boletas y autoridades de mesas”, expresó De Leo.

La idea no llegó aún al debate en el recinto de la Cámara Baja provincial, donde la Coalición Cívica tiene tres de los 92 escaños. Pero según averiguó LA NACION, el Frente Renovador, que forma parte del peronismo, se interesó en leer la propuesta.

Es el único proyecto para modificar el régimen electoral presentado este período legislativo en ese cuerpo. El año pasado, la diputada Florencia Retamoso, de La Libertad Avanza (LLA), había elevado otro proyecto para derogar las primarias, que nunca prosperó. Ayer Sebastián Pareja se reunió con diputados de la provincia y señaló que insistirán con esta alternativa. No hay aún nada concreto.

Ninguno de los dos proyectos opositores avanzó al recinto de la Cámara de Diputados, que preside Alejandro Dichiara.

“El proyecto para modificar la ley de internas a fin de que sean optativas y que se puedan adelantar solo podría tener viabilidad en caso de que Nación logre suspender las PASO en el Congreso. Mientras estén vigentes, no hay cambio en provincia”, dijeron a LA NACION en la Casa de Gobierno bonaerense.

Es muy poco probable que el gobernador se incline por la posibilidad de que las primarias sean optativas. En caso La Libertad Avanza logre suspender las PASO en el país, el esquema que se considera es desdoblar y anticipar los comicios bonaerenses.

En la provincia, las PASO fueron suspendidas por única vez en 2025 por ley, pero están vigentes para el año que viene. No hay voluntad mayoritaria por ahora de volver a suspenderlas. Kicillof ya se expresó a favor de las PASO. También sus adversarios internos dentro del PJ.

El Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Kicillof, tiene otra prioridad antes que suspender las PASO o hacerlas optativas: eliminar la ley que prohíbe la reelección indefinida de los 81 intendentes que se quedarán sin posibilidad de competir el año que viene.

La puja nacional

La necesidad de sostener PASO en el orden nacional y provincial fue ratificada ayer por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, más gobernadores del peronismo que se encontraron para fijar rumbo político para el año que viene.

Los tres creen hoy que el espacio peronista debe ir a una interna para ordenar una oferta electoral unificada. Pero además, el antecedente de la interna entre Massa y Juan Grabois, en 2023, es considerado positivo dentro de los planetas que rigieron el Frente de Todos.

El Jefe de gabiente de la Nación, Diego Santilli, ya propuso eliminar las PASO a ciertos gobernadores afines y se entusiasma con reunir los votos necesarios para lograrlo en el Congreso.