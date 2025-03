Legislatura: advierten que el freno a las PASO que quiere Kicillof depende de su interna y de anudar un combo

El pedido del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que las PASO queden suspendidas este año en territorio bonaerense, aparece supeditado a una multiplicidad de condicionantes, según analizaron fuentes de la Legislatura, a la que el mandatario le pidió “celeridad” para resolver la cuestión. Para oficialistas y opositores, uno de esos elementos cruciales en la trama es la necesidad de un acuerdo del gobernador con Cristina Kirchner y Sergio Massa, que acerque posiciones dentro del peronismo dividido; otro, la posibilidad de que se adosen al pedido por las PASO más cambios electorales, como el desdoblamiento, o la reelección indefinida de los intendentes y legisladores, para que se conforme un combo electoral a negociar en conjunto.

“Solicito que a la máxima brevedad se resuelva la situación de incertidumbre electoral provocada por el Presidente. Por mi parte, entiendo que, dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables. La decisión le corresponde a esta Legislatura y seré respetuoso de eso. Lo que les pido es celeridad”, resaltó el miércoles Kicillof, en el tramo final de su discurso en la apertura del 153° período de sesiones ordinarias de la Legislatura. Su deseo tiene que concretarse rápido, para encajar en los tiempos de definición del calendario electoral, pero necesita, sobre todo, de un pacto político amplio del que todavía no hay señales.

Una coincidencia entre distintas fuentes de la Legislatura bonaerense es que la cuestión se debe encaminar con un acuerdo de cúpulas interno del peronismo, que incluya a Kicillof, a Cristina, a Massa y a Máximo Kirchner. “Falta acuerdo político. Primero, con nuestra fuerza. No son solo las PASO; es el desdoblamiento y si es antes o después de la elección nacional, y el gobernador también se comprometió con los intendentes por la reelección. Es todo un paquete que no es responsabilidad de nosotros. Se tienen que sentar el gobernador, Cristina y Massa, y resolver la estrategia política que les sirva a los vecinos y a la política”, enfatizó una fuente de Unión por la Patria.

No hay señales de que una negociación entre los principales referentes de Unión por la Patria para suspender las PASO provinciales esté en marcha. “Los canales habituales, nada nuevo”, indicó un dirigente de vínculo permanente con Kicillof . En sus filas, incluso algunos mencionan como una posibilidad que se fragmente la oferta peronista. “Este año, ya sea en unidad, en PASO, o en frentes distintos, el Movimiento Derecho al Futuro [la línea interna que lanzó Kicillof] va a tener un candidato o candidata propio en cada distrito de la provincia de Buenos Aires”, afirmó, tras el discurso de Kicillof del miércoles, Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo bonaerense y uno de los referentes del Movimiento Evita. “No hay aún un acuerdo definitivo sobre esto, hay posiciones aún encontradas”, indicó a LA NACION un dirigente del peronismo del interior provincial.

“No creo que sea un problema de números, el tema es si se transforma en una decisión política. Luego de suspender las PASO, viene el desdoblamiento. Si Cristina es candidata, es entendible que no quiera el desdoblamiento”, evaluó un dirigente justicialista que participa del armado político de Kicillof.

En Pro, también subrayan que es trascendente el acuerdo del peronismo para que avance la suspensión de las PASO. “Creo que si [Kicillof] quiere la independencia y no depender de Cristina, tiene que desdoblar. Lo tiene en la cabeza, pero antes necesita suspender las PASO. Después, viene el poroteo en la Legislatura y el problema de Kicillof con los propios; nosotros no se la vamos a regalar ”, advirtió un legislador del partido de Mauricio Macri. “Nosotros y La Libertad Avanza, estamos; el radicalismo, no. Pero, primero, tienen que resolver si ponen todos sus votos [por los de Unión por la Patria]. Estamos esperando el acuerdo interno de ellos”, sostuvo otra fuente de Pro bonaerense.

“Se están negociando tres temas: las PASO, el desdoblamiento y la reelección de los intendentes. Creo que no va a haber PASO, no va a haber desdoblamiento y va a haber reelección ”, intuyó un legislador con experiencia en las negociaciones de la política bonaerense.

Entre las alternativas que pueden conformar un combo electoral a negociar, un hombre de Pro incluyó otra posibilidad: el regreso de las listas colectoras. “Empiezan a jugar otras cosas. Las colectoras serían una salida intermedia. Podrían ser elecciones sin PASO, concurrentes y con colectoras. Así, el peronismo podría llevar, por ejemplo, una lista de [el intendente, Jorge] Ferraresi y otra de [el senador camporista Emmanuel González] Santalla en Avellaneda. Es una salida para los intendentes”, consideró la fuente consultada.

Un legislador de lo que fue Juntos por el Cambio aseveró que, con el pedido contra las primarias, el gobernador “le dijo a La Cámpora: eliminen las PASO, así los embromo y después desdoblo”. En la misma línea, remató: “Cristina va a ser candidata porque mide. Necesita nacionalizar, que la elección vaya junto con la nacional. No veo a La Cámpora en un aluvión para sentarse con Kicillof”.

Unión por la Patria cuenta con un proyecto para suspender las PASO presentado en la Cámara de Diputados provincial. Con autoría del massista Rubén Eslaiman, en la iniciativa se propone no realizar las elecciones PASO en 2025. Pro también tiene un proyecto, en el Senado, para eliminar las PASO y utilizar en seguridad los fondos que se ahorren. La Libertad Avanza (un bloque alejado de Javier Milei que integra Carlos Kikuchi, exarmador del Presidente, junto con Sergio Vargas y Silvana Ventura) hizo lo propio también en el Senado, Cámara en la que el legislador Marcelo Daletto (UCR + Cambio Federal) propuso una iniciativa para que las primarias sean optativas. En Diputados, los libertarios díscolos de Unión, Renovación y Fe también tienen un proyecto que anula las PASO.

