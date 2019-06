El gobernador de Jujuy busca la reelección Crédito: Twitter

Hoy votan cinco provincias. Tucumán, Entre Ríos, Mendoza, Chubut y Jujuy. En total, de acuerdo con los últimos datos oficial, se trata del 14 por ciento del padrón electoral nacional, que deberá elegir a sus nuevas autoridades salvo los mendocinos, que en esta oportunidad votarán por sus candidatos en las PASO. Así esta jornada se convertirá en la de más distritos que desdoblan sus comicios en relación a los comicios nacionales que se realizarán el 27 de octubre.

En cada una de las provincias la jornada comenzó sin inconvenientes. Durante las primeras horas de la mañana, la mayoría de los candidatos fueron a sus centros de votación para emitir su sufragio. Allí hicieron declaraciones a la prensa.

Alperovich: "No admito otro resultado que no sea el triunfo"

El exgobernador y candidato por el frente Hacemos Tucumán, José Alperovich, aseguró que no admite "otro resultado que no sea el triunfo" y destacó que espera el desarrollo de los comicios que se realizan hoy en la provincia con "mucha felicidad, tranquilidad y confianza"

"Les pido a los tucumanos que voten en libertad porque en el cuarto oscuro no los ve nadie y ahí está su futuro", indicó el actual senador nacional antes de emitir su voto en la escuela "García Hamilton", en la capital tucumana, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam. Según Alperovich, "hacer una buena elección es ganar y en lo personal no admito otro resultado que no sea el triunfo".

"Es imposible gobernar sin un amplio consenso"

"Será un día histórico, con la oportunidad de seguir transformando Jujuy, reafirmando el rumbo de la paz lograda y para que continuemos encaminados hacia un futuro mejor". Así definió anoche en redes sociales el actual gobernador de la provincia, Gerardo Morales, la fecha de hoy mientras que esta mañana aseguró que "es imposible gobernar el país sin un amplio consenso" y se mostró partidario de ampliar Cambiemos a sectores del peronismo no kirchnerista.

"Soy genéticamente frentista", dijo Morales sobre la posibilidad de ampliar la coalición, tras votar en la mesa 581 de la escuela Regimiento 20 de Montaña del barrio Chijra, en las afueras de la capital jujeña.

Los 547.502 ciudadanos en condiciones de sufragar elegirán entre la continuidad del referente de Cambiemos, Morales, o la propuesta de 12 fórmulas opositoras que buscarán quedarse con la administración central jujeña, entre ellas la del Partido Justicialista liderada por el ex director del Registro Civil provincial, Julio Ferreyra.

Además de gobernador y vice, Jujuy renueva 24 bancas de diputados provinciales, 33 intendentes y 66 miembros de comisiones municipales.

Investigan amenaza de muerte a Morales

Mientras tanto, una fiscalía jujeña investiga una amenaza de muerte al gobernador Morales, que quedó registrada en audios que fueron puestos a disposición de la justicia local que, de manera preventiva, ordenó reforzar la seguridad del mandatario.

"Aparentemente es una conversación la que se escucha, pero se está investigando sin que hasta el momento se tengan indicios de certeza ni personas detenidas en el tema", reveló esta mañana el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, y precisó que la advertencia se habría concretado el último jueves.

El ministro aseguró en declaraciones a Radio 2 Jujuy que "se han tomado las precauciones del caso" y que, por esa razón, se ha reforzado la custodia del gobernador y de su familia.

"Más allá que (Morales) nos pidió trabajar con normalidad, para nosotros significa un alerta de máxima seguridad por lo que estamos llevando adelante el sistema de protección correspondiente", dijo Meyer, luego de acompañar al mandatario hacia la Escuela RIM 20 para emitir su voto.

El ministro explicó que se trata de "una amenaza concreta" en la que se menciona que "se contrataría a personas para intentar llevar adelante un atentado contra el gobernador, así es como se lo planteó".

En la investigación trabaja un fiscal penal junto con la Policía provincial, que en las próximas horas "se estaría citando a las personas nombradas en dichos audios", agregó el ministro.

Bordet pide que vayan a votar

Las elecciones arrancaron minutos después de las 8 con normalidad en la mayoría de las escuelas, aunque se registraron demoras en algunas mesas. El gobernador Gustavo Bordet, que busca su reelección mientras que Cambiemos postula al diputado radical Atilio Benedetti, celebró temprano "que la gente se pueda expresar con absoluta libertad" y dijo que espera que un 80% de los electores participen de la elección, al votar en las elecciones generales de la provincia.

"Las elecciones fortalecen la democracia en la Argentina, son de reflexión y celebración ya que la gente se puede expresar", indicó.

Un total de 1.077.551 ciudadanos están habilitados para votar en las 3.262 mesas habilitadas en 570 escuelas, cerca de 3000 menos que en las PASO donde se vio una polarización entre el oficialismo provincial y el nacional. Hoy además se definirán candidatos para dirigir las comunas recientemente creadas. También se precisarán los candidatos a ocupar las 34 bancas de la Cámara de Diputados provincial, los 17 senadores y quiénes dirigirán intendencias, comunas y juntas de gobierno.

Menna llama a ampliar

El diputado nacional Gustavo Menna, candidato a gobernador por "Chubut Cambia", la versión local de Cambiemos, manifestó su "plena pertenencia al espacio que integran los radicales junto con el PRO y la Coalición Cívica" y su deseo de que "en el plano nacional haya más integración".

Menna, que se ubicó como el tercer candidato más votado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado 7 de abril, apostó a mejores resultados en las elecciones de hoy, al recordar que en las PASO "no fue a votar casi el 30% del padrón".

El funcionario votó a las 10 en la mesa 1041 de la escuela 749 de Comodoro Rivadavia y aprovechó el contacto con los medios locales para "saludar a toda la militancia política, de los tres partidos" que colaboraron en la campaña electoral que, dijo, "no fue fácil".

En total son 439.163 los ciudadanos habilitados para elegir entre las 7 fórmulas que se presentan para gobernador y vice, y las 8 listas de candidatos a diputados provinciales.

Sanz promete una "buena noticia"

El exsenador nacional y expresidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, aseguró que las PASO que hoy tienen lugar en la provicia "le proporcionarán una buena noticia a Cambiemos en el orden nacional".

Tras votar en su ciudad natal de San Rafael, el dirigente indicó que también "le dará un fuerte respaldo a la continuidad de un proyecto de reparación que comenzó con el actual gobernador Alfredo Cornejo, y continuará con Rodolfo Suárez".

Sanz, también exintendente de San Rafael, votó 8.30 en la escuela Poblet de la localidad de Cuadro Benegas, en San Rafael, sur de Mendoza.