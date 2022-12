Elisa Carrió afirmó que Cristina Kirchner “no tiene límites” y apuntó contra un integrante de Juntos por el Cambio

escuchar

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió habló esta noche en televisión y se refirió a la sentencia que dictarán mañana los jueces a cargo de la causa Vialidad sobre Cristina Kirchner. Dijo que no los conoce y que nunca habla con fiscales, pero que confía en la “honorabilidad” con la que decidirán.

Además, habló sobre los embates del Gobierno a la Justicia y sostuvo que “Cristina no tiene límites”, pero que la “Corte tiene que resistir y dar una resolución al atropello”.

Consultada en TN sobre la presión del Gobierno al Poder Judicial a pocas horas de que se dicte una sentencia sobre la vicepresidenta, Carrió comentó: “No tiene límites, pero no hay que tener miedo a la falta de límites porque quien quiera estar afuera del Estado de derecho deberá ser detenido e ir preso”. “No me preocupa el delincuente, me preocupa la impunidad”, agregó y se preguntó: ¿Qué ha pasado en la Argentina que hemos votado golpeadores sistemáticamente?”.

En ese sentido, argumentó que no conoce a los fiscales Diego Luciani ni Sergio Mola. “Confío en la honorabilidad con la que van a decidir mañana, pero no puedo anticipar una decisión, no los conozco y no hablo con jueces”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó al presidente del bloque de Pro en diputados, Cristian Ritondo, por su actitud “de barrabrava” durante una sesión de la semana pasada: “El bloque en la Cámara de Diputados del Pro me da vergüenza”, dijo y añadió: “Cuando un partido decide poner como presidente de bloque a alguien que tiene comportamiento de barrabrava tiene que llamar a una profunda reflexión de quien dirige ese partido -Patricia Bullrich- y de Mauricio Macri, que lo avala”.

