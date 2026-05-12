Elisa Carrió, sobre Adorni: “Como funcionario tenés la obligación de demostrar que las acusaciones son falsas”

La líder y fundadora de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió analizó la coyuntura nacional y se refirió a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito. “La concepción que Milei tiene del poder es que vos podés obtener dinero legítimo de cualquier forma y por cualquier medio, aunque no sea de un modo legal”, manifestó “Lilita”.

“Durante el kirchnerismo, cuando a mí me acusaron por enriquecimiento, luego de vender un departamento, yo presenté toda la información de una operación que fue en blanco”, relató Carrió, y agregó: “Como funcionario tenés la obligación de vindicarte, es decir, demostrarle a la sociedad que lo que están diciendo es falso”.

Consultada sobre las consecuencias políticas que el caso Adorni podría acarrearle al Gobierno, Carrió fue taxativa: “Es que acá no hay política”. Más tarde, en la entrevista realizada en la señal TN, se explayó: “Lo que yo entiendo por política, es decir, el diálogo con el otro, la ilustración, la argumentación... acá no hay nada de eso“.

La líder de la Coalición Cívica analizó la coyuntura nacional

“Pero en los últimos meses el Gobierno pudo sacar muchas leyes”, le repreguntó el periodista Diego Sehinkman a Carrió, quien respondió: “Siempre que hay legitimidad, hay manos que se levantan. Pero no hay verdadera argumentación”.

Para explicitar esto, Carrió ejemplificó con la Ley de Glaciares. “Con eso quedó claro que acá hay vía libre. A la sociedad actual no le importa si La Pampa va a tener agua en los próximos 20 años”, subrayó.

Sobre el curso de la economía y su impacto en el bolsillo de la gente, la líder de CC apuntó: “En la sociedad argentina hay una clase que disfruta y que con este Gobierno gana, que no creo que llegue al 12%. Y hay otra clase que está arañando permanecer en la clase media: esos son los que no quieren que nada cambie”.

“Porque como están prendidas de un pincel, no quieren que nada cambie. Por eso le van a tolerar todo a Milei. Pero no es por la cuestión kuka (sic) o no kuka. Es porque ellos están al borde de caerse en una clase media baja o pobre", remató.

Elisa Carrió arremetió contra Manuel Adorni

En consonancia, Carrió también aludió a los cambios de hábitos de la ciudadanía. “Cada vez veo un gran crecimiento de lo que está por fuera del Estado”, destacó. Al momento de argumentar esa premisa, compartió una experiencia personal: “El otro día quise pagar un café con mi tarjeta de débito, pero me dijeron, ‘no, solamente con Mercado Pago’. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que ni siquiera tiene una cuenta bancaria y no paga impuestos“.

“La economía informal está creciendo a un nivel que yo nunca vi antes”, profundizó la exlegisladora. “Cuando ves que el 60% de la población llamada clase media no quiere el débito de un banco es una cuestión muy importante. Porque eso explica la baja recaudación”, agregó.

En palabras de Carrió, “cuando yo le pregunto a las Pymes si con la reforma laboral van a contratar más empleados, todos me dicen no. Porque ya mantener un comercio hace insostenible a todo el rubro”. “El Gobierno está encerrado, porque tiene que bajar impuestos, pero si los baja, no es que la gente va a volver a lo formal", cerró.