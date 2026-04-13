Elisa Carrió cargó contra la escribana de Adorni: “Su look es peor que el de Karina Milei”
La líder de la Coalición Cívica calificó de “bizarro” el caso que involucra al Jefe de Gabinete y comparó estéticamente a Adriana Nechevenko con la hermana del Presidente: “Es lo peor que he visto”
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La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a cuestionar el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Durante una entrevista con el canal de streaming Gelatina, la exdiputada calificó la situación como “ridícula” y definió el caso que involucra al funcionario como una “corrupción de Almodóvar”, en referencia a la estética de las películas del cineasta español.
-Dicen que lo de Adorni es el caso de corrupción más BOLUDO de la historia— Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) April 13, 2026
+Es como una película de Almodóvar. Encima, los looks de la escribana son PEORES que los de Karina Milei
JAJAJAJAJA Lilita Carrió en Gelatina sobre el MAL GUSTO de Karina 🐐🐐 pic.twitter.com/IRAGi5MWhj
En ese sentido, apuntó contra la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, por su forma de vestirse en sus recientes apariciones públicas.
“El look de la escribana es peor que el de Karina Milei”, aseguró. Y añadió: Con esos rayados…el look lo hace todo. Es lo más bizarro que yo he visto”, manifestó.
Nechevenko declaró el miércoles pasado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito ante el fiscal Gerardo Pollicita, por una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.
Fue citada en calidad de testigo por haber participado de las operaciones por las que el jefe de Gabinete adquirió su departamento de Caballito donde vive junto a su familia y la casa en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz.
Ante la Justicia, Nechevenko explicó cómo fueron ambas transacciones, en las que hay hipotecas en juego. En lo que refiere al departamento de Miró al 500 (Caballito), detalló que la compraventa se realizó a través de una hipoteca contra saldo del precio. Se trata de un procedimiento por el que el comprador abona parcialmente el inmueble al momento de adquirirlo y financia el resto del pago con la propiedad como respaldo.
En cuanto a la casa en el country, la escribana informó que la compra se realizó a través de un préstamo de 100.000 dólares por el que constituyó una hipoteca sobre su anterior vivienda en Parque Chacabuco. El funcionario utilizó ese dinero, más otros 20.000 dólares propios, para adquirir el inmueble. Deberá devolver el monto prestado en 24 cuotas mensuales con una tasa anual del 11%. Los prestamistas para esta operación se los presentó Nechevenko.
Este lunes Graciela Molina y Victoria María José Cancio, las mujeres que, según los documentos en poder de la Justicia, le prestaron 100.000 dólares al jefe de Gabinete, revelaron que el funcionario les debe US$70.000 más los intereses y admitieron que no hacen habitualmente este tipo de operaciones inmobiliarias, según pudo saber LA NACION de fuentes de la causa.
Según declaró la escribana que certificó la operación, el préstamo fue con un interés de 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales. Las acreedoras ratificaron hoy esa versión.
El crédito a Adorni se lo otorgaron dos mujeres, como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti. La hipoteca que garantiza ese crédito se formalizó el15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.
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