Quién es Adriana Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni que declaró en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El miércoles Adriana Nechevenko llegó una hora y media más temprano de lo previsto a Comodoro Py. Lucía una chaqueta rosa y anteojos de marco prominente cuando las cámaras capturaron su imagen mientras esperaba junto a su abogado en el café de la planta baja de los tribunales. Luego declararía ante la Justicia en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de su cliente, Manuel Adorni, el jefe de Gabinete.

Con esa exposición, que se extendió durante dos horas, Nechevenko ganaría notoriedad ante la ciudadanía, pero también entre sus propios colegas. Era hasta ahora -y como señaló una fuente del mundo notarial porteño- “una del montón”. Su participación en las últimas operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete cambió esa situación.

Nechevenko figura en la nómina de letrados habilitados del Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y -según deslizó en una entrevista con Infobae- lleva al menos 40 años en ejercicio. De acuerdo a los registros oficiales, opera en una oficina sobre la calle Luis Sáenz Peña, en Monserrat, a pocas cuadras del Congreso de la Nación.

Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Adorni llegó a los tribunales de Comodoro Py Ricardo Pristupluk

Conocedores de los movimientos de la entidad notarial señalaron que, de los alrededor de 2500 profesionales del distrito, “100 son los que tienen alguna actividad [dentro del Colegio] y 50 los que son muy activos”. Es decir, solo entre un 2% y un 4% cuenta con un verdadero protagonismo entre sus pares.

Nechevenko -señalaron- pertenecía a la otra amplia mayoría. No tenía la costumbre de encabezar conversatorios ni participar de actividades masivas del Colegio. “No tiene ese perfil de intervención; es el común de los escribanos”, indicaron a LA NACION.

Tampoco tienen registros de participación alguna en otras operaciones controvertidas. “No tiene antecedentes de ningún tipo. Si hubiese tenido algún tipo de problema judicial, lo hubiésemos sabido”, añadieron desde el colegio de profesionales.

Así, Nechevenko mantenía un perfil bajo que terminó de estallar ante las sucesivas revelaciones sobre el aumento patrimonial de Adorni. Esta semana, se convirtió en una de las elegidas del comediante Ariel Tarico para sus imitaciones en el canal Todo Noticias.

LA NACION contactó a Nechevenko para consultar por su trayectoria profesional y su vínculo con el jefe de Gabinete. “No estoy haciendo declaraciones ni aclaraciones de ningún tipo”, respondió la escribana.

La mujer declaró este miércoles por primera vez ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al ministro coordinador de Javier Milei por presunto enriquecimiento ilícito, a instancias de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano. Fue citada en calidad de testigo por haber participado de las operaciones por las que el jefe de Gabinete adquirió su departamento de Caballito donde vive junto a su familia y la casa en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz.

Ante la Justicia, Nechevenko explicó cómo fueron ambas transacciones, en las que hay hipotecas en juego. En lo que refiere al departamento de Miró al 500 (Caballito), detalló que la compraventa se realizó a través de una hipoteca contra saldo del precio. Se trata de un procedimiento por el que el comprador abona parcialmente el inmueble al momento de adquirirlo y financia el resto del pago con la propiedad como respaldo.

Adriana Nechevenko en un breve intercambio con la prensa a la salida de Comodoro Py, este miércoles Ricardo Pristupluk

En cuanto a la casa en el country, la escribana informó que la compra se realizó a través de un préstamo de 100.000 dólares por el que constituyó una hipoteca sobre su anterior vivienda en Parque Chacabuco. El funcionario utilizó ese dinero, más otros 20.000 dólares propios, para adquirir el inmueble. Deberá devolver el monto prestado en 24 cuotas mensuales con una tasa anual del 11%. Los prestamistas para esta operación se los presentó Nechevenko.

La mujer volvió el jueves a los tribunales de Retiro sin que la Justicia la volviera a citar. Según aclaró horas más tarde, regresó para entregar al fiscal Pollicita documentación sobre las operaciones inmobiliarias con la que no contaba en su primera jornada en Comodoro Py. No entregó su teléfono.

El miércoles, se le había pedido a la escribana que mostrara su celular para corroborar aspectos de su relato, pero la mujer aseguró que no traía consigo. En las imágenes captadas en la previa de su declaración ese día, se la vio utilizando un teléfono móvil, pero la escribana advirtió, luego, que el aparato no le pertenecía.

“Todo el mundo dice que sí (que el fiscal le pidió el teléfono), yo no me acuerdo. Evidentemente me lo debe de haber pedido. En una declaración de tres horas, seguramente el pedido se me pasó, igual no lo tenía”, argumentó en la entrevista por streaming. Aseguró que tampoco lo exhibió ante el fiscal en su segunda visita a Comodoro Py -ya que lo había dejado en su auto-, pero sostuvo que el dispositivo “está a disposición” si la Justicia lo requiriese.

Consultada respecto del origen de los fondos utilizados en las transacciones, Nechevenko explicó que está obligada a indagar sobre ese aspecto: “Con que declare que es de origen legal ya está. Hoy en día ni siquiera estoy obligada a pedirlo (documentación respaldatoria)“. Se mostró confiada en que el dinero es lícito, porque conoce a Adorni desde hace más de dos décadas.

La escribana de Adorni, Adriana Mónica Nechevenko, volvió a Comodoro Py el jueves sin que fuera citada por el fiscal captura

“Hace 20 o 25 años que conozco a Adorni”, subrayó, pero aclaró que, de todos modos, no son amigos. “Manuel Adorni trabajaba en una empresa, a través de esa empresa la conocí y quedamos en relación después de que se fue”, dijo a Infobae. Antes de ingresar a la administración pública, Adorni había trabajado en la agencia oficial de Renault, Mapemfi SA. Nechevenko no precisó si conoció al funcionario durante su paso por esta empresa o si se trató de otra compañía.