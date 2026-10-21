Elisa Carrió cargó contra el Gobierno: “La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”

La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió publicó un mensaje críptico en el que apuntó contra el gobierno de Javier Milei, cuestionó la situación internacional y deslizó que algunos funcionarios, incluido el Presidente y el ministro de Economía, están “escondiendo algo”.

“Es claro que está escondiendo algo el Gobierno Nacional. Puede ser el retiro de fondos de capitales o problemas para el financiamiento de la deuda de corto plazo”, escribió este miércoles por la mañana en su cuenta de la red social X.

La dirigente política consideró que “la situación internacional es crítica” y apuntó directamente contra los funcionarios de las más altas esferas políticas. “Pero la falta de calma de [Luis] Caputo y el Presidente no ayudan. La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”, cuestionó.

El posteo de Lilita Carrió X

Denuncia contra Milei

Carrió venía de denunciar a principios de octubre al presidente Milei por presunto abuso de autoridad en contexto de violencia de género, digital, mediática e institucional por los insultos del mandatario a la periodista Maru Duffard, a quien había calificado de “zurda inmunda” y “basura corrupta”.

En la presentación judicial, Carrió expresó que Milei cometió un claro abuso de autoridad, además de ejercer “violencia de género, mediática, digital e institucional” en perjuicio de Duffard a través de diversas publicaciones en X.

Los posteos a los que Carrió hace alusión fueron publicados el miércoles por Milei. En el primero, el Presidente había reaccionado al fragmento de un video difundido por una cuenta afín al oficialismo llamada “Contrarelato”. El posteo adjuntaba un fragmento de la participación de la periodista en la emisora Radio con Vos, donde hablaba sobre la intención de la expresidenta Cristina Kirchner de presentarse como candidata en las próximas elecciones presidenciales.

Milei lo compartió y escribió: “Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas... decirles que son basuras corruptas es poco...”.

Sin embargo, no quedó allí. “Para LA BASURA INMUNDA DUFFARD, si es alguien que comulga con sus nefastas ideas de izquierda, robar está bien. Pasaron cerca de 2.000 años y aún hoy existen SORETES que piden por Barrabás. ZURDA INMUNDA DE DOBLE MORAL. CIAO!”, manifestó, al citar un tuit del funcionario Santiago Oría que también contenía críticas a la periodista.

El mensaje de Carrió Captura

Con un tercer mensaje en la misma red social, el mandatario volvió a dirigirse a Duffard: “BASURA CORRUPTA INMUNDA. Periodista la basura tenía que ser... CIAO!”.

Carrió afirmó en su denuncia que Milei promovió “un ataque misógino” que tuvo miles de reproducciones con “un vocabulario soez, cosificante y agresivo que no debe ser utilizado por un jefe de Estado, quien con esa conducta ha traspasado todo límite moral, constitucional y psicológico”.

Además, observó que, en el caso de Milei, al ser Presidente, no puede escindir su figura en los ámbitos de la vida en que se desarrolla, por lo que solo queda reservado para sí “apenas un ámbito privado muy acotado en el que su conducta no tenga repercusión en lo público”.

“Lo que claramente no sucede en el caso, en el cual aprovechando de su influencia y su jerarquía, decidió emprender violencia de género institucional, mediática y digital en contra de Duffard”, sostuvo.

La exdiputada también solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que determine las eventuales responsabilidades penales del accionar del mandatario.