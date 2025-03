Elisa Carrió confirmó que será candidata a diputada y apuntó contra Karina Milei: “Es la cajera”

La líder de Coalición Cívica (CC)-Ari, Elisa “Lilita” Carrió, confirmó que pretende volver al Congreso en las elecciones legislativas y que se presentará como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. “Por si viene una crisis”, dijo en dialogo con Joaquín Morales Sola en el programa +Periodismo (LN+).

En febrero, habían anunciado desde el espacio que Paula Oliveto encabezará la lista para la Legislatura porteña. “La Coalición Cívica decidió ser protagonista en la elección de la ciudad de Buenos Aires del próximo 18 de mayo. Para esta etapa, confiamos en el liderazgo de Paula Oliveto para representar con nitidez nuestras convicciones, valores y propuestas”, había informado el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, algo que Lilita respaldó el miércoles por la noche: “Va mi mejor discípula”.

Carrió, que ya fue diputada nacional en tres periodos distintos y que había considerado alejarse de la función pública en 2020, estimó necesaria su presencia en la Cámara baja ante la posibilidad de tener que tomar decisiones en una eventual crisis política y económica y ante el envío de un nuevo acuerdo con el FMI al Congreso, que el Gobierno busca conseguir en los próximos meses.

“Vamos a garantizar el acuerdo con el Fondo, con una condición: que no se use para sostener ni planchar el dólar. Eso es lo que quieren esconder. El staff no va a consentir darle para que el Gobierno intervenga en el mercado, y creo que el Congreso no se lo tiene que permitir, pero es lo más importante para la gobernabilidad. Es importante que la CC esté en las bancas”, explicó Carrió.

Por otro lado, analizó a las principales figuras del Gobierno, consultada por el escándalo cripto que involucró a la cúpula del Ejecutivo, tanto al presidente como a Karina Milei. “Es una estafa piramidal. Se benefician los Milei. Por eso [Hayden Mark] Davis dice que la plata era de la Argentina, ¿de qué Argentina? De Milei”, sostuvo la exdiputada.

La nacida en Resistencia, Chaco, evaluó que no sería necesario iniciar un pedido de juicio político al Presidente -”como no se lo pedí a Néstor Kirchner en 2004 cuando teníamos un informe sobre la obra pública”, dijo- pero aseguró tener testimonios de testigos sobre hechos corrupción sucedidos en la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) y mencionó que estaría relacionado con $LIBRA. “Los actos de corrupción se cometieron en el financiamiento de campaña, en el pedido de dinero (...) Esto va a salir después por el exterior (...) No será ahora, será el año que viene”, estimó.

