Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica ARI (CC-ARI), compartió este martes un irónico video contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la víspera de su presentación en el Congreso. Adorni, quien es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, exhibirá su informe de gestión el miércoles en Diputados.

La breve filmación que subió Carrió la muestra llorando en un baño y secándose las lágrimas con un pañuelo. “¿Por qué lloras?“, le pregunta quien graba el video. ”Por Adorni. Pobrecito. Se compró todas estas casas en dos años. Y lo atacan", dice, en referencia a la adquisición de un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cua. Sobre el final de la filmación, se puede ver a la exlegisladora nacional riendo delante de la cámara.

Carrió subió un video irónico cuestionando a Manuel Adorni antes de su presentación en el Congreso

Adorni se volvió el foco del ojo público cuando se reveló que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial para asistir a la Argentina Week junto a la comitiva oficial. La polémica se amplificó luego de que trascendieran otros desplazamientos familiares, como un viaje en avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval y otro a Aruba, cuyos costos también quedaron bajo análisis.

Esto desató una investigación en la Justicia por el potencial enriquecimiento ilícito de Adorni. Luego, se conoció la adquisición de dos propiedades. En 2024, la familia Adorni adquirió una casa en el country Indio Cua Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, tras obtener un crédito hipotecario no bancario de US$100.000. La compra demandó US$20.000 adicionales, más gastos en refacciones. La titular es su esposa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Basílica de Luján Rodrigo Néspolo

Un año después, según publicó LA NACION, el funcionario firmó durante el mes de noviembre la escritura de compraventa de un departamento de la calle Miró, en Caballito. La operación quedó registrada por un valor de US$230.000, que provienen de una hipoteca no bancaria con dos particulares.

En ese marco, la Justicia también puso la lupa sobre la evolución de su patrimonio declarado. De acuerdo con su última presentación, Adorni contaba con unos US$48.720 entre efectivo y cuentas en el exterior al cierre de 2024, cifra que no alcanzaría para cubrir algunos de los gastos posteriores relevados en la causa, como los paseos turísticos y desembolsos iniciales vinculados a operaciones inmobiliarias.

Cómo será la presentación de Adorni en el Congreso

Con el respaldo explícito del Presidente, Karina Milei y buena parte del Gabinete, el funcionario se enfrentará a un extenso interrogatorio. El informe de gestión, que en condiciones normales es un trámite institucional, estará marcado por la pesquisa judicial en curso. La sesión está convocada para las 10.30.

En ella, habrá una señal política insoslayable: el oficialismo convertirá el recinto en una demostración de respaldo. Estarán presentes Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia, la mayoría de los ministros, dirigentes provinciales, algunos senadores y militantes en los palcos. La escena también funcionará como un test interno: las ausencias dentro del oficialismo serán seguidas con atención.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso Soledad Aznarez

Adorni no volvió a hablar públicamente desde su última conferencia de prensa en la Casa Rosada, el 25 de marzo pasado. En esa ocasión evitó dar precisiones sobre su patrimonio, aseguró que solo responderá “ante un juez” y desestimó los cuestionamientos al calificarlos como planteos de “apenas periodistas”.

A diferencia de ese episodio, el jefe de Gabinete tendrá delante suyo a un auditorio organizado y con más información disponible. Su discurso, según informaron desde la Casa Rosada, hará foco “en los logros económicos y en la estabilidad macro, así como en reformas hechas y pendientes”.

El esquema prevé una exposición inicial de una hora. Luego, los diputados dispondrán de cuatro horas para formular preguntas Hernán Zenteno

El esquema prevé una exposición inicial de una hora. Luego, los diputados dispondrán de 240 minutos (cuatro horas) para formular preguntas, distribuidos según el tamaño de los bloques: comenzarán los más pequeños, seguirán los intermedios y cerrarán Unión por la Patria y el oficialismo. Adorni responderá en tandas de 20 minutos. En total, se estima que la sesión se extenderá durante unas seis horas.

En la oposición hubo en los últimos días un intento de coordinación. El punto de acuerdo fue sostener la moderación y evitar caer en provocaciones. Los bloques más críticos buscarán interpelar al jefe de Gabinete no solo por su patrimonio, sino también por distintos aspectos de la gestión, desde la situación económica hasta casos puntuales como la investigación judicial por una presunta megaestafa con la criptomoneda $LIBRA; los supuestos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); la crisis financiera del PAMI, y la evolución del empleo, los salarios y el consumo.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, estarán presentes en la exhibición de Adorni en el Congreso Rodrigo Abd - AP

Desde los palcos, Javier y Karina Milei concentrarán parte de la atención. No solo por su presencia, sino también por su permanencia: en el recinto se seguirá de cerca si se quedan durante toda la sesión o si se retiran antes, y en qué momento. El Presidente tiene una actividad recién por la tarde, en ExpoEFI, un auditorio empresarial.

Los palcos superiores estarán cargados de dirigentes y militantes. La mayoría serán de la provincia de Buenos Aires, invitados por el diputado bonaerense Sebastián Pareja. “Vamos a traer gente, sí”, confirmaron cerca del armador karinista.