Elisa Carrió anunció que será candidata a presidenta y se metió en la interna de Pro

La líder de la Coalición Cívica (CC) e integrante de Juntos por el Cambio (JxC), Elisa Carrió, anunció este miércoles que competirá por la candidatura a presidente en el espacio que integra y se mostró dispuesta a ir mano a mano contra todos aquellos que quieran presentarse. “En la CC va a haber candidata y la candidata voy a ser yo”, indicó.

Tras semanas de idas y vueltas en torno a su posible participación en las elecciones presidenciales, la exdiputada confirmó esta mañana en una entrevista en Radio Mitre: “Soy candidata”. Sin embargo, dijo que impulsará su postulación después de mayo. “Yo no hago campaña mientras estoy trabajando”, afirmó.

De acuerdo con Carrió, “la mejor estrategia de JxC es tener una amplia oferta” de candidatos. Por ese motivo, se mostró de acuerdo con que Pro, otro de los partidos que integran la coalición, cuente con las eventuales postulaciones de la titular del espacio, Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el expresidente Mauricio Macri [algo que hasta el momento no fue confirmado por este último]. “Hasta tres no hay problema e incluso puede haber fórmulas intercambiables”, manifestó y aseguró estar dispuesta a competir contra todos ellos.

Respecto de su decisión de participar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), indicó: “Yo soy candidata para garantizar la unidad [de JxC], no pretendo ganar. Lo que pretendo es que no haya debate a muerte”. También explicó que el “desgaste” que se observa dentro de la principal fuerza opositora “es por adelantar candidaturas”.

La líder de la CC, Elisa Carrió Captura de video

En el marco de la nota, a Carrió le pidieron su opinión con relación a la indefinición de Macri sobre su posible candidatura a presidente, situación que algunos integrantes de JxC consideran que “no termina de beneficiar a la coalición”. Frente a dicha inquietud, evaluó: “Ese es un problema de Pro, no es nuestro. La CC va a tener candidaturas y la candidata voy a ser yo. En la Unión Cívica Radical (UCR) hasta ahora el candidato es Gerardo Morales; y Pro lo va a resolver. Lo importante es que tengamos unidad en legisladores nacionales y provinciales de toda la coalición y que en todo caso las internas se hagan con mayor ofera electoral en las PASO. Si Macri se quiere presentar, que se presente”.

Consultada sobre una eventual alianza con el libertario Javier Milei para pelear por la elección en la provincia de Buenos Aires, dijo: “Mi experiencia es que Milei no quiere estar en JxC, de modo tal que tiene que ir solo, pero que sí hay posibilidad que Juntos por el Cambio tenga como candidato a gobernador a José Luis Espert, con unidad de legisladores”.

“No quiero ni cartel, me conoce 80% del país”

La confirmación de este miércoles llegó luego de semanas en las que Carrió coqueteó con la posibilidad de candidatearse a presidente. El 25 de enero último, por ejemplo, había dicho: “Puedo llegar a ser candidata, para salvar la conciencia de muchos, que no quieren votar a determinados candidatos, que creen en la transparencia, en la república”. Tras comentar que ya articula con equipos de Horacio Rodríguez Larreta y del radicalismo -se reunió hace poco con Gerardo Morales-, la dirigente dijo que su objetivo principal es lograr la unidad de las listas y que haya interna solo a la Presidencia.

“Están Patricia [Bullrich], Horacio, Gerardo Morales, puede estar [Mauricio] Macri, puedo estar yo, puede estar [Facundo] Manes; no excluyo a nadie, quiero lograr la mayor unidad y amistad posible”, enumeró.

Además, anticipó el tono su campaña al afirmar: “No quiere decir que yo vaya a hacer propaganda, ni vaya a fiestas de chamamé, ni haga trencitos por la calle (...) En mi caso personal es para garantizar la unidad. No voy a tener un solo afiche, no voy a recurrir al financiamiento. Es una última arma para salvar conciencias, porque a lo mejor hay 300 mil, 500 mil, un millón, dos millones que creemos realmente en un cambio de civilización humanista y que hemos demostrado transparencia en nuestras vidas”.

En ese mismo sentido, planteó: “¿Para qué voy a hacer campaña? Voy a recorrer el país, pero no voy a tener afiches. Se usará lo mínimo posible. No quiero ni cartel. Me conoce 80% del país. Aunque estoy contenta, los más chiquitos no me conocen ya, los jóvenes hasta 15 no me identifican; es maravilloso porque me permite ser un poco anónima”.

LA NACION