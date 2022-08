Elisa Carrió criticó con dureza a Cristina Kirchner y también a Patricia Bullrich: “¿Qué es ser más duro?”

Elisa Carrió afirmó este martes que Cristina Kirchner e s una “mujer vulgar”, sostuvo que “aparenta saber y no sabe” y consideró que es “primitiva” en lo cultural. La líder de la Coalición Cívica agregó que la vicepresidenta es una “desclasada” , que no encaja en Recoleta porque allí “la gente vive bien pero no ostenta”. “Eso es para los nuevos ricos”, analizó.

La exdiputada defendió a los vecinos y responsabilizó por la seguridad del barrio a Cristina Kirchner y Aníbal Fernández. “Yo no quiero un muerto de la ciudad de Buenos Aires”, advirtió. Y cuestionó a Patricia Bullrich. “ ¿Qué es ser más duro? ¿Que haya un muerto? ”, añadió. “La policía está desarmada, pero yo no sé si los otros [los militantes] están armados”, sostuvo en diálogo con José Del Rio, por LN+.

Así aludió a la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y la jefa del Pro por el manejo de la seguridad en medio del acampe militante del kirchnerismo.

Sobre Cristina, Carrió dijo: “Habla con autoridad de cosas que no sabe nada. Aparenta tener memoria y no la tiene. En lo cultural es primitiva. Se forma con la contratapa de un libro. Me molesta decir esto de una mujer. Jamás lo hice. Mi experiencia cuando yo estaba en el Parlamento es que ella hablaba de un tema y no sabía” aseguró.

“ Cristina es una mujer vulgar, con vestido de rica, que tiene una realidad paralela y odia lo que ama ”, analizó Carrió. De esa forma, la dirigente de la Coalición Cívica puso de manifiesto el contraste entre la vicepresidenta y Recoleta. Carrió recordó que vivió allí durante “27 años a una cuadra y media” del domicilio de la titular del Senado y señaló: “A una cuadra de donde se produjeron los incidentes se encuentra el Instituto Hanna Arendt”, de su espacio político.

“Cristina eligió vivir en ese barrio. Porque ama lo que odia. Porque es un barrio de familias tradicionales, no es Libertador, ni Belgrano R, ni Barrio Parque. En Recoleta hay departamentos muy buenos, sobre todo en la Plaza Vicente López, y después otros que no”; señaló. “El último que dejé en Paraná y Santa Fe, no saben el desastre que era”, añadió.

Para la dirigente de la Coalición Cívica, la ostentación de la vicepresidenta no se adecúa a Recoleta. “Cuando uno elige vivir en un lugar, tiene que respetar a los vecinos, y la verdad que ella nunca quiso salir [de su casa], porque es una desclasada” , afirmó. Así, dijo que los incidentes, el lanzamiento de pirotecnia y la violencia generada “marca la maldad” de ella porque “causa terror” a los ancianos en ese lugar. “Eso es lo imperdonable”, calificó.

Carrió observó que los militantes movilizados frente al domicilio de Cristina Kirchner y aseguró que son jóvenes “de clase media, y clase media alta”, funcionarios del Estado y estimó que deben “ganar más de entre $300.000 y $600.000″ a partir de lo que llamó “las cajas de La Cámpora”. Mencionó al Pami, y también al ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

La referente opositora criticó en ese sentido la movilización kirchnerista en Juncal y Uruguay, frente al edificio en el que vive la expresidenta. “Si ella quiere el apoyo, tiene la avenida Santa Fe o la Nueve de Julio, que son muy grandes. Y la verdad, que esas 5.000 personas pasan a ser una cosa chiquita”, lanzó. “Lo hacen ahí porque da la idea de cantidad”, consideró.

Carrió se refirió a la pirotecnia y las explosiones cerca de las ventanas, que hubo tras el discurso de la vicepresidenta el sábado, y señaló que ese tipo de acciones puede “generar pánico” e indicó que varios de los residentes del barrios “pueden llegar a enfermarse”, en especial los ancianos, debidos al temor de lo que puede ocurrir.

La líder de la CC señaló que realizará una presentación a la Justicia por los temores que representa el acampe de los simpatizantes kirchneristas. Y criticó el rol de la Policía Federal en el lugar, bajo la orden del Ministerio de Seguridad. “Aníbal Fernández y Cristina son responsables de lo que pase”, sostuvo. Y planteó: “¿Quieren incitar a la violencia y quieren muertos? Si.”

El conflicto entre Bullrich y Larreta

Elisa Carrió respaldó el accionar de Horacio Rodríguez Larreta y de la Policía de la Ciudad en el conflicto y se diferenció de Patricia Bullrich, que había salido a pedir una decisión más firme. “Ahora no va a haber violencia. La Ciudad va a dar asistencia”, indicó. Cuestionó así a los dirigentes que había reclamado ser “más duros”.

¿Qué es ser más duro? ¿Qué haya un muerto? ”, se preguntó. “Ustedes saben lo que puede representar la toma de la Recoleta, porque ahí hay tres mártires de una revolución en bicicleta”, añadió.

Noticia en desarrollo