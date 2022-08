Patricia Bullrich respondió a una crítica de Cristina Kirchner: “Le molesta que se hable de su gobierno”

La presidenta del partido Pro, Patricia Bullrich, reaccionó a las críticas de Cristina Kirchner, quien había cuestionado uno de sus tuits en relación al pedido de condena en la causa Vialidad. “Le molesta que le hablen de los doce años de condena y de su gobierno”, afirmó Bullrich en declaraciones a LN+

La vicepresidenta había hecho alusión este martes, durante una reunión con legisladores oficialistas, a un tuit de Patricia Bullrich. “La presidenta del partido [Pro] sacó un tuit poco inteligente donde dice doce años de gobierno, doce años de condena. Lo escribió, lo firmó”, señaló. Y agregó en sentido despectivo: “No sé si era la hora de la tarde, y ya estaba medio... no sé...”.

¡SE TERMINÓ!



Cristina Fernández de Kirchner: basta de su prepotencia violenta.

12 años de gobierno: 12 años de condena. Esa es su realidad. Víctima es el pueblo que sufrió el robo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2022

Bullrich cruzó esa declaración y señaló que titular del Senado se molesta por lo que representó el pedido del fiscal Diego Luciani en su contra. “Es muy inteligente el tuit es que hay un paralelismo entre los doce años que gobernaron y el pedido [de condena]”- afirmó la dirigente opositora. Y añadió: “ Es como si uno dijese que en cada año de su gobierno recibió una sanción por el latrocinio brutal que existió en la Argentina ”.

Además, la titular de Pro se refirió a otra crítica que deslizó Cristina Kirchner. La vicepresidenta la acusó de formar parte del grupo Sushi, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que promovió el estado de sitio en 2001. “El grupo Sushi, integrado por los hijos del [entonces] presidente y una ministra que ahora es la presidenta del Pro, fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia para que diera muestra de autoridad y no quedara pusilánime”, afirmó.

Cristina Kirchner comparó la violencia de aquel momento con los incidentes registrados en la puerta de su vivienda este sábado. “Ese estado de sitio y todo lo que se desencadenó después, 40 muertos entre el 19 y el 20 de diciembre, fue todo lo que ocupó mi cabeza todo ese día sábado cuando veía las escenas y cuando incomprensiblemente comenzó a desatarse la represión”, dijo

“Bad information, como diría la vicepresidenta”, le respondió Bullrich. “Hacía un mes que no estaba en el gobierno y lo miré todo llorando desde el balcón de mi casa”, señaló. “Me fui del gobierno por la presión de los sindicalistas, porque me enfrenté a todos ellos y a [José] de Mendiguren que estaba en la UIA; todos armando la caída, y no una salida formal”, indicó. Y lanzó: “El que estaba en la plaza al frente de los hechos violentos era Horacio Verbitsky”.

En la misma línea, Bullrich se refirió a las críticas que le dedicó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien había asegurado que tenía que “estar presa” por su rol durante el caso Santiago Maldonado. “Es la contracara de los 12 años de condena que le pidió el fiscal a Cristina Fernández de Kirchner”, analizó.

Entrevista de Patricia Bullrich en LN+

La exministra de Seguridad de Cambiemos enfatizó que la crítica de Carlotto expone la “no aceptación de la Justicia”. “Primero un juez del sur del país, y luego la Cámara ratificaron que no había habido ni desaparición, ni que nadie lo había tocado a Santiago Maldonado. También dijeron que no fue un desaparecido”, agregó.

Bullrich vinculó la insistencia de denunciar “lawfare” que realiza el kirchnerismo respecto de Cristina Kirchner, a quien consideran una perseguida “política” y no por corrupción, con las acusaciones sobre el caso Maldonado. La exministra aseguró que el joven, según la Justicia, fue una persona que “corrió hacía un río y lamentablemente se ahogó”. “ Es como la negación permanente de la justicia como un mecanismo para resolver los problemas que un país tiene ”, indicó sobre ambas situaciones. Y lo atribuyó a la estrategia de “mentir” para que algo “quede” en el debate público.

“No es estar a los tiros”

En medio de las repercusiones por el operativo de vallado el sábado, Patricia Bullrich se refirió a los cuestionamientos que efectuó a la acción del gobierno porteño y al acuerdo al que se llegó en la reunión de la cúpula de Pro este martes. “Hemos saldado que las decisiones del gobierno de la Ciudad serán decisiones de la ciudad”, admitió.

No obstante, Bullrich sostuvo que, según su perspectiva, tiene que haber un “debate político”, al que consideró “válido y legítimo”, sobre el rol al que apunta Juntos por el Cambio. Desde su mirada, según explicó, la coalición opositora tiene que posicionarse como “la garante del orden y la ley, en una sociedad en la que la convivencia no sea una palabra, sino que sea una acción concreta”.

“Necesitamos que Juntos por el Cambio recupere y demuestre la idea de que puede garantizar, que tiene el carácter para garantizar el orden, y la ley en la Argentina. Es fundamental, porque si hay una duda [en la sociedad] respecto a Juntos por el Cambio, está ahí”, argumentó. Así, la dirigente cuestionó que, durante los episodios del fin de semana, se le “regaló la centralidad de la calle a Cristina Kirchner”.

La presidenta de Pro reiteró sus reparos a la acción de la Ciudad, puso de manifiesto su desempeño al frente de la cartera de Seguridad durante el anterior gobierno, y consideró relevante cómo “se administra el poder”. “ En mi caso, que fui ministra de Seguridad del presidente Macri, los hechos me avalan . Me avala que no se cortó la panamericana, que nunca se cortó Ezeiza,. Tuvimos muchos conflictos en el sur, pero fuimos adelante contra los ataques terroristas”, consignó.

En esa línea, la exfuncionaria cruzó las críticas, incluso de sectores de Juntos por el Cambio, por la dureza de su posición. “El debate político estratégico de dónde se pone juntos por el cambio no es estar a los tiros, es cuál es la orientación que tiene que tomar una fuerza política , y hoy yo lo discutí frente al expresidente”, aseguró.

“Él [Macri] sabe que estuve en contra de la política de piquetes y la política social que hizo nuestro gobierno durante cuatro años. Fueron dos elementos que iban de la mano y que generaron dos promesas incumplidas de cambios culturales importantes”, señaló.