Elisa Carrió defendió al periodismo ante los insultos de Milei: “La violencia de su lenguaje lo inhabilita moralmente”

La exdiputada nacional y referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió defendió ayer al periodismo ante la ola de insultos que el presidente Javier Milei lanzó en los últimos días.

“La violencia y corrupción de su lenguaje [de Milei] contra cualquiera, y los periodistas en especial, pone en crisis de por sí a la República y lo inhabilita moralmente para ejercer la presidencia de la República”, apuntó Carrió en sus redes sociales.

A su vez, tildó el lenguaje del mandatario de “grosero, vulgar, despectivo, corrupto, desnaturalizante y violento”. La exdiputada reclamó que el Presidente “pare, o lo paren”, y agregó: “Todo vuelve”.

El mensaje de Carrió Captura

Concluyó: “Acompaño a todos los injuriados, no importa el signo político ni su calidad moral, porque no son presidentes y eso no es la Argentina”.

En los últimos días, Milei recrudeció su ataque al periodismo con insultos y llamados al odio, tanto en redes sociales como en discursos públicos.

De hecho, este jueves por la tarde celebró las críticas del estratega oficialista Santiago Caputo contra el periodista de LA NACION Carlos Pagni: “Sacudiendo a mierda humana. Ciao!”, escribió el mandatario.

SACUDIENDO A MIERDA HUMANA.

CIAO! https://t.co/oWRqy1NxRR — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2026

Es que, a raíz de la última columna de Pagni, en la que analizó la crisis que afronta en áreas que están bajo su responsabilidad y sus consideraciones sobre la comunicación oficial, Santiago Caputo calificó al periodista de “vocero de la casta”. Sostuvo que tiene una “fijación desorbitada” con él y que no chequea “las boludeces que escribe”.