Elisa Carrió se mostró con Diego Santilli en Mar del Plata y volvió a criticar a Milei

En medio de las tensiones que generó en Juntos por el Cambio el veto contra Javier Milei, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cerró hoy el congreso provincial de su partido en la ciudad de Mar del Plata. Allí, también estuvo el diputado nacional Diego Santilli, el postulante a gobernador bonaerense que apalanca Horacio Rodríguez Larreta.

Durante su discurso, Carrió insistió en que la principal coalición opositora no puede ser neutral frente al cambio geopolítico internacional que se generó a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Hoy no se puede ser neutral: se lo digo a Juntos por el Cambio, tenemos que estar con las democracias, con la república y con la libertad, pero con límites”, afirmó la exdiputada nacional.

En ese marco, Carrió volvió a remarcar sus diferencias con Milei. “Estamos llamados a ser libres, no libertinos. La libertad solo puede crecer con el otro y dentro de la ley. No hay libertad sin ley. Sin igualdad de oportunidades que asegure la educación y la cultura para todos, no hay libertad ni república democrática. Hacer desaparecer el Estado es un proyecto narcisista y anárquico”, advirtió.

Y agregó: “Para que haya alteridad, tiene que haber una regla universal: no mentir, no violar, no usar a los pobres, no matar. Eso es el contrato moral. Hay una sola forma de organización del poder que se define con la división de poderes. Con poderes concentrados, no hay libertad”.

Además, dijo que busca “reivindicar a la política”: “Puse lo que hay que poner para defender la república”. “Estoy para unir, no para dividir. Para que las nuevas generaciones con valores puedan gobernar. No se trata de juntar de cualquier manera, se trata de unir a los argentinos de la mejor forma”, concluyó.

Al Congreso partidario de la CC, que se realizó en el complejo La Normandina, en Playa Grande, asistieron el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro; Hernán Lombardi, Karina Banfi, Mónica Frade, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli. También participaron Elisa Carca; Daniela Reich; Alejandro Rabinovich; Joaquín de la Torre; Sergio Siciliano; Maricel Etchecoin; Maximiliano Abad; Luciano Bugallo y Joanna Pannebianco, entre otros.

A su turno, Santilli dijo que Juntos, como se denomina la coalición opositora en Buenos Aires, tiene “la obligación de presentarle a la sociedad un shock de medidas y un plan económico y productivo integral que reviertan tantos años de fracaso en la Provincia”

“Vengo a acompañar a este partido que ha sido fundacional de Cambiemos y que es miembro estratégico de la consolidación de Juntos por el Cambio a nivel nacional y provincial”, señaló Santilli.

Elisa Carrió y Diego Santilli

Según el exvicejefe porteño, el desafío de Juntos “es cambiar la historia en Buenos Aires”. Y apuntó contra Axel Kicillof: “Hoy tiene un gobernador ausente que no ha encarada ninguna transformación de fondo, que sólo dedica su tiempo a la crítica y a mirar por el espejito retrovisor”.

En ese marco, Santilli pidió que JxC evite “el internismo”. “Eso es funcional al kirchnerismo. Debemos prepararnos para gobernar el país y la provincia. Los desafíos son muy complejos. Vamos a tener que ir a fondo con las transformaciones y no habrá tiempo que perder, porque la situación de la mayoría de los argentinos es muy angustiante”, sostuvo.

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti

Mientras esto ocurría el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, visitó las localidades de Saladillo y Azul y allí también apuntó contra Milei. “No hablemos de personas discutamos ideas. No comparto con Milei su mirada sobre hacer desaparecer al Estado, no es el enemigo, en todo caso son los que lo administran mal, creo que debe existir un Estado eficiente que garantice la salud, la educación, la seguridad”.