El partido de Milei celebró el comunicado de Juntos por el Cambio y el economista envió otro gesto a Bullrich

Luego de que una discusión interna de Juntos por el Cambio volvió a posicionar a Javier Milei en el centro del debate opositor, desde La Libertad Avanza celebraron la inclusión del nombre del diputado en el comunicado de la coalición opositora. Aunque el texto le cerró la puerta a una eventual alianza en 2023, interpretaron que elevó la figura del economista libertario.

El acuerdo opositor, además, duró poco. La decisión de vetar a Milei cayó mal entre los “halcones”, incluida Patricia Bullrich. Pese a haber participado de la reunión y –según remarcan sus socios– también de la redacción del documento, luego transmitió que “la decisión de nombrar a Milei en un comunicado de Juntos por el Cambio fue un error total”. Hace meses que la presidenta de Pro coquetea con el diputado libertario y considera que debe ser incluido en la coalición para las próximas elecciones.

El texto difundido por Juntos por el Cambio no solo vetó un acuerdo y puso fuera de los límites de la coalición a Milei: también lo acusó de ser “funcional al oficialismo” por intentar dividir a la oposición.

La líder de Pro, que mantiene un vínculo fluido con el economista, no se comunicó tras la difusión del comunicado. Sin embargo, desde el entorno de Milei recibieron los mensajes que buscaron distanciar a Bullrich del veto.

Fue Waldo Wolff, uno de los “halcones” con buena sintonía con los liberales, quien llamó al diputado liberal. “Hable con él. Le dije que no comparto el comunicado porque considero que no representa los postulados históricos de Juntos por el Cambio”, relató Wolff a LA NACION.

Por su parte, Milei también excluyó a Bullrich de la jugada de Juntos por el Cambio y reafirmó su buen vínculo con la exministra de Seguridad. “Me queda claro que ese formato de comunicado no tiene nada que ver con la naturaleza de cómo piensa los problemas Bullrich. Eso me queda clarísimo”, remarcó en dialogo con Radio Continental.

No lo puedo creer. Hoy no duermo. pic.twitter.com/D4yUzR0NUG — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) April 27, 2022

“Nunca he negado públicamente que tengo una excelente relación con la señora Bullrich. Yo la respeto, le tengo aprecio porque es una persona que nunca me mintió”, sumó Milei y afirmó: “Siempre se plantean las cosas de manera directa, abierta, sin ningún tipo de problema, con mucho respeto, entonces yo eso lo valoro enormemente. Hay un respeto mutuo”.

El libertario no se privó de hundir el dedo en la llaga. Consideró el comunicado “un signo de debilidad” de la coalición. “Si se quieren mostrar como una oposición fuerte, ¿cómo puede ser que se hagan tanto problema por lo que dice una persona? Muestra o que ellos son muy débiles o que yo tengo un poder que desconozco”, consideró. También definió como “fascista” al texto, porque plantea “un falso dilema: que si vos no estás en Juntos por el Cambio sos k. Eso es mentira”.

Mientras tanto, desde la base de operaciones del libertario les sorprendió la mención directa y lo consideraron otra señal de su impacto. “Bienvenido sea, propaganda presidencial gratis”, celebró el legislador porteño Ramiro Marra en su cuenta de Twitter tras la difusión de la decisión de Juntos por el Cambio.