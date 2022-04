Bronca de Patricia Bullrich y los “halcones” de Pro con sus socios de JxC por la exclusión de Javier Milei

La tregua y las señales de unidad duraron un suspiro. La decisión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, apalancada por la UCR y la CC, de cerrarle la puerta a una eventual alianza electoral con el economista Javier Milei, referente de La Libertad Avanza, generó pases de factura en el seno de la fuerza y despertó un fuerte malestar en las filas de los “halcones” de Pro. Esa resolución, que fue tomada sin que el macrismo debatiera intramuros la chance de incorporar al libertario con miras a las elecciones presidenciales de 2023, quedó plasmada en el comunicado que emitió la fuera apenas terminó la reunión que realizó ayer la conducción del espacio en la Capital, con el aval de los jerarcas presentes.

El expresidente Mauricio Macri y la titular de Pro, Patricia Bullrich, los dos principales interesados en discutir en el seno de JxC el desafío que plantea la irrupción de Milei, llegaron unos minutos tarde a la reunión de la cúpula opositora en Recoleta. Es que Macri venía de almorzar con la embajadora de Francia en la Argentina, Claudia Scherer-Effosse, con quien dialogó sobre la situación política y económica, y Bullrich había aterrizado hace pocas horas en el país tras su viaje a Miami. Cuando la exministra de Seguridad ingresó al salón del Instituto Hannah Arendt, el think tank de la Coalición Cívica, donde se desarrollaba el cónclave opositor, Ferraro recapitulaba los ejes centrales del mitin.

En ese momento, la decisión de excluir a Milei (La Liberta Avanza) ya había sido consensuada por los popes de la UCR y los emisarios de la fuerza de Elisa Carrió, con la venía de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Incluso, Macri había sugerido una conclusión para cerrar el tema: Milei no forma parte de la coalición opositora y “no quiere ingresar”; y JxC es la alternativa de poder al kirchnerismo “sin anarquía”.

De inmediato, Bullrich pidió reabrir la discusión sobre Milei, pero sus aliados le dijeron que el cónclave ya se estaba cerrando. Se quejó de que consignaran en el texto que el libertario buscara “romper” el frente, pero aceptó un sinónimo: “dividir”. Apenas indagó a sus pares de Pro y alertada por los “halcones”, la exfuncionaria de Macri comenzó a mascullar bronca. Entendía que su fuerza estaba siendo perjudicada por una jugada de la UCR y la CC para marcarle la cancha a “los halcones” sobre la eventual incorporación de Milei. Según coinciden fuentes del espacio, la posibilidad de explorar un acuerdo electoral con el economista no formaba parte del temario de la reunión.

Patricia Bullrich llega a la reunión de JxC

Pero la discusión en torno de Milei se activó cuando Larreta puso el énfasis en el punto 6 del nuevo reglamento que regulará el funcionamiento de JxC, que establece que las incorporaciones deben tener el aval de todos los socios. Lousteau fue el primero que introdujo el nombre el economista: resaltó las diferencias entre Milei y los valores de la coalición que integran Pro, la UCR y la CC, pese a que compartían algunas ideas. Para el jefe de Evolución Radical, no hay chances de compartir una alianza con el economista: lo considera autoritario y peligroso . Macri coincidió con el planteo, pero pidió elaborar una para salir a disputarle la representación al referente libertario y evitar que atraiga a un sector del electorado propio. Los radicales concordaron en que Milei representa un desafío para la militancia de Juntos por el Cambio.

Si bien un sector de Pro entendía que incluir a Milei en el pronunciamiento de la fuerza era “subirle el precio” y ayudarlo en su posicionamiento para las próximas elecciones presidenciales. Martín Lousteau insistió en unificar una mirada sobre el tema para evitar que haya voces disonantes del espacio en los medios. “Es lo que primero que nos van a preguntar”, avisó. Las espadas de la CC y los caciques de la UCR respaldaron esa sugerencia.

Después de que terminaran de pulir el texto del comunicado del frente opositor, que fue avalado por Bullrich, la titular de Pro activó un operativo para aclarar su postura sobre Milei, con quien tiene un vínculo estrecho. Apenas salió del Instituto Hannah Arendt, la exministra de Seguridad dijo que JxC quería dejar de hablar sobre Milei.

Luego, al filo de la medianoche, escribió un mensaje en el grupo de Whatsapp que comparten los presidentes de los socios fundadores de JxC, para manifestar su disconformidad con la decisión de haber incluido sin previo aviso el debate en torno a Milei en la reunión celebrada ayer. También se quejó de que no le hayan permitido reabrir la discusión y remarcó que el Pro aún no había concordado una posición sobre una eventual alianza electoral con el líder de la Libertad Avanza. Como Macri y Morales, quedaron en hablar para aclarar el tema y limar asperezas.

El malestar de Bullrich generó resquemores en la cúpula de JxC. “¡Ayer no dijo nada! Ahora lo dice para quedar bien con Milei”, bramaron desde un sector del conglomerado opositor.

Pero atenta a la reacción de los “halcones”, Bullrich redobló la apuesta: a través de una nota firmada, les trasmitió a los dirigentes nacionales de Pro que “la decisión de nombrar a Milei en un comunicado de JXC fue un error total”. Dijo que “la metodología” para la toma de decisiones que usaron sus socios de JxC “no fue transparente”. “Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el Pro. No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas en niveles subnacionales”, completó.

La reunión de Juntos por el Cambio

Bullrich consideró que fue “poco prudente” adelantar el debate respecto de las alianzas electorales cuando falta más de un año y medio para los comicios. “Más que discutir si tenemos que sumar a Milei o no, deberíamos concentrarnos en nosotros. Esto fue un error político”, deslizan desde la cúpula de Pro. La exministra de Seguridad le transmitió ese mensaje a Macri.

Además, la titular de Pro advirtió que cerrarle las puertas a nivel nacional a Milei podría complicar acuerdos que selló JxC con la Libertad Avanza en varias provincias.

“Milei nunca pidió entrar a Juntos por el Cambio ni ser parte, así que estamos discutiendo algo abstracto y no me parece que sea razonable discutirlo de esa manera”, dijo Bullrich esta mañana en diálogo con Radio Continental. Y sostuvo que “las decisiones tienen que ser más abiertas y más democráticas, no impulsivas”. Vidal, en cambio, planteó que Milei es un tema cerrado.

Macri y Bullrich no ocultan su inquietud ante la aparición de Milei en el ecosistema político. Perciben que el economista, podría ser una amenaza para JxC y los intereses de Pro. Por esa razón, con miras a 2023, piden cuidar al núcleo duro de votantes del macrismo para evitar fugas a los libertarios.

Apenas JxC difundió su comunicado, Milei salió a capitalizar la centralidad que le dieron sus rivales. Tras destacar que encarna “una fuerza nueva” frente a las coaliciones en disputa, el libertario advirtió: “Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso”.