Elisa Carrió: “Si soy una líder de convicciones y principios, no me puedo ir a vacunar a Miami”

Elisa Carrió sigue recluida por la pandemia en su chacra de Exaltación de la Cruz, pero se mantiene hiperactiva en el terreno político. Desde hace meses la atormenta el “dolor” que, asegura, atraviesa a la sociedad por la peste. También la preocupan los inquietantes síntomas que exhibe la economía. Por eso, la líder de la CC persiste en reclamar “moderación” y “unidad” para superar una crisis inédita. Lilita le habla a toda la dirigencia, pero dirige su mensaje especialmente a dos aliados: Mauricio Macri y Patricia Bullrich. “Yo de blanda o paloma no tengo nada, sé cuándo sostener y cuándo criticar”, remarca.

Sentada en un sillón en el jardín de su casa, mientras fuma cigarrillos y lanza comentarios distendidos (“estoy vestida por ‘By Lilitas’, ponelo, eh”, exige), la jefa de la CC avisa que busca unir a Juntos por el Cambio y que, a diferencia de Macri, quiere que se eviten las internas. Carrió se fastidia cuando le hablan de candidaturas, frente a la “angustia social” que provoca el virus, pero advierte que está dispuesta a “poner el cuerpo” en la campaña.

-Dijo que podría haber una reacción anti-política. ¿A qué se refiere?

-La Argentina está inmensamente triste. Las personas mayores están como si les hubiera pasado un tractor por encima. Es terrible. En segundo lugar, hay bronca. Entonces, tristeza y bronca no son una buena combinación. Y el desempleo es masivo, en términos de informalidad.

-¿Lo que dijo Carlos Zannini genera la idea de que la política es una casta?

-Es una injusticia. Punto. Pero no toda la política es así. Yo podría ir, pero uno decide quedarse y que estén vacunados todos los de 60. La clase política es como el maestro, debe dar el ejemplo.

Además, hay mucho dolor. Es muy impactante la muerte en el Covid. Te despedís de un ser vivo que entra por una tos y te entregan cenizas. Es como si no se registrara el dolor en la Argentina. Además, la gente está con problemas económicos y las empresas cerradas. Mil gracias al campo que vuelve a salvarnos.

“Soy dura cuando un poder está fuerte y roba, pero no voy a pegarle a un muerto”

-Usted advierte que la crisis se va a profundizar.

-No sé si la crisis macro. Puede ser que ahora con los miles de dólares que entran…El tema es ver qué se hace con ese dinero.

-¿El Gobierno puede hacer un ajuste en este contexto?

-El tema no es hacer un ajuste. Hay medidas que fomentan el empleo. Voy a poner un caso que estamos proponiendo como ley. Por ejemplo, le tengo que pagar a una costurera por una costura. Pero resulta que la señora tiene el plan de siete hijos. Entonces si es monotributista, aunque sea menor, no cobra la pensión. Esto no es así. Tenés que fomentar el trabajo en blanco. La pensión de siete hijos debe ser un derecho compatible con cualquier forma de trabajo.

-Hay dirigentes que miran lo que ocurre en Colombia. ¿Puede haber un estallido social en el país?

-Prefiero decir lo que hay que evitar. Hay que simplificar impuestos y emprender una reforma muy profunda. Ahora, yo creo en la paz y en la no violencia. Yo no quiero muertos en la Argentina. Soy opositora al Gobierno, pero yo no soy ‘cuanto peor mejor’. Yo no voy a especular cuando un gobierno está débil, porque hay que pensar en la Nación. A veces, esto se entiende como ‘Lilita se volvió blanda’. No. Yo soy dura cuando un poder está fuerte y roba. Pero yo no voy a pegarle a un muerto. ¿Está claro? Yo no soy de esas personas. Moralmente no puedo.

“No podemos exponer lo peor de nosotros para ver quién tiene un cargo”

-Hace un tiempo dijo que el Presidente está débil. ¿Sigue sosteniéndolo?

-Está muy débil. Esto es obvio. Además, me preocupa que caiga una crisis como esta en el Parlamento con edades no maduras, con dirigentes más calmos. Hay que evitar que la Argentina se hunda y tenga grieta. Hay que tratar de unir porque si no, vamos a ser Colombia o Venezuela. Si no sostiene la Presidencia, debe sostener el Parlamento.

-¿Cristina Kirchner frena el aumento de tarifas de Martín Guzmán porque teme perder la elección?

-Después las van a tener que subir. Todo tiene que hacerse previsiblemente, tampoco es el ajuste por el ajuste. Hay un montón de medidas que alivian y no necesitan dinero. Medidas que blanquean trabajadores. Y no quiero que vuelvan a tirarse los excedentes del campo. Se tiraron doce años de crecimiento para no tener rutas, estructura, no crear emprendimientos. Y, además, a las tecnológicas las sacan del país.

Elisa Carrió Rodrigo Néspolo - LA NACION

-¿El país está atravesando un escenario similar al de la crisis del 2001?

-No, en el inconsciente colectivo hay una enorme tristeza y dolor. Y quiero que ese dolor se transforme en algo que nos una, que sostenga a la República, en algo que no sea violento, que no nos lleve a la anarquía. Yo de débil y blanda o “paloma” no tengo nada, pero sé cuándo sostener y cuándo criticar.

-¿Cree que las autoridades de Juntos por el Cambio son responsables en el actual contexto de crisis?

-Sí. La reunión que tuvimos con Horacio y María Eugenia el jueves fue para sostener la unidad y entender lo profundo del dolor que vive la Argentina. Tenemos que tratar de ir a la unidad del país. Y en Juntos por el Cambio decidimos hacer un grupo muy amplio que vaya la unidad, porque no podemos exponer lo peor de nosotros para ver quién tiene un cargo. Yo voy a ayudar a la unidad. Además, le vamos a poner el cuerpo para sostener a la Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Lo que sea necesario para sostener a la Argentina, aunque a algunos nos pueda llevar la vida misma. ¿Vamos a jugar por la unidad? Sí ¿Vamos a jugar en la elección? Sí.

-¿Lo del “cargo” lo dice por Bullrich?

-No. Patricia es sincera en lo que plantea. La conozco hace mucho tiempo. El problema es que, a veces, hay que poder parar.

-¿Bullrich debería “parar”?

-A veces, hay que poder parar. Pero es un problema de los tiempos de la política. Yo la quiero mucho. Ella viene acá y hablamos. Yo estoy buscando la unidad de la coalición, no busco la interna. Macri tiene otra posición: dice que vayan a internas todos contra todos. Yo creo que no es el momento. Esa es la diferencia. Hablo con él y tengo muy buena relación, de nuevo. Pero creo que no tienen conciencia de la crisis que puede venir y lo unida que tiene que estar la Argentina. Yo ni siquiera creo en la grieta. De hecho, hubo acuerdo para la postergación de las PASO, con la cláusula cerrojo.

-Pide evitar la interna y que haya listas de consenso.

-Yo voy a trabajar por la unidad del país y del espacio. Y esa es la decisión de la mesa que ayer [por el jueves] estuvo acá. Si tuviera que darse alguna interna, que sea lo más civilizada posible.

-¿Cuál es la mejor estrategia electoral para la provincia y la Ciudad?

-Yo tengo una estrategia desde hace un año. No se la voy a decir a la prensa.

-¿Habló de la estrategia con Larreta y Vidal?

-No, hablamos de la necesidad de unir a Juntos por el Cambio. Lo único que puedo decir es que jugamos por la unidad, por la paz y vamos a poner el cuerpo en las elecciones. Más claro, agua.

“De paloma no tengo nada, sé cuándo sostener y cuándo criticar”

-¿Este grupo moderado se puede imponer a la postura de los “halcones”?

-Es que yo no estoy en contra de ellos. Yo quiero que nos sumemos todos. También hay que percibir el dolor. Cuando la gente tiene mucha bronca hay que pacificarla.

-¿Qué siente cuando escucha que Patricia o desde un sector de Pro denominan a ese grupo “tibiemos” o “sigamos”?

-Lo único que Patricia Bullrich no puede discutir es que la gran opositora al kirchnerismo es la que está acá. De hecho, ella se sumó a la CC. Ella lo sabe. A mí no me puede discutir. Y hay que ser solidario con los que gobiernan, sean de Juntos por el Cambio e, incluso, del propio PJ. Si ves un gobernador debilitado porque hay muchas muertes, no te vas a poner a pegarle, eso es oportunismo político. He sido, soy y somos sostén, junto con la CC y sectores del radicalismo, del gobierno de Larreta y Santilli.

Elisa Carrió reclama unidad y moderación para atravesar la crisis y la emergencia sanitaria Rodrigo Néspolo - LA NACION

-Le molestaron las críticas de Bullrich a Larreta.

-En esto no puede haber fisuras. De la misma manera que, aún con diferencias, acompañé a Macri hasta el último día, cuando algunos no lo acompañaban ni en agosto.

La interna bonaerense

-¿Vidal tiene que jugar en esta elección?

-María Eugenia y yo nos queremos mucho y nos confiamos mucho. De eso yo no voy a hablar y ella tampoco.

“Vidal estuvo al frente de la provincia con un gobierno nacional que le sacaba recursos vía Rogelio Frigerio”

-¿Preferiría que vaya a la ciudad o la provincia?

-Soy como su madre política. A ella le tocó una etapa muy difícil: estuvo al frente de la provincia con un gobierno nacional que le sacaba recursos vía Rogelio Frigerio. A Axel Kicillof le llueven los recursos y a María Eugenia se los quitaron para arreglar con provincias del PJ.

-Responsabiliza a Frigerio. ¿Y Macri?

-Sí, absolutamente, fue Frigerio.

-¿Usted quiere ser candidata en esta elección?

-Yo voy a hacer lo que le sirva a la Nación. No temo correr riesgos, tampoco me preocupa irme al cielo, ni sostener a las nuevas generaciones. No tengo ambición.

-En caso de que Vidal no juegue en la provincia, ¿Santilli es un buen candidato?

-Lo que vayamos a hacer todos va a ser juntos. Lo que vayan hacer Horacio, María Eugenia, Santilli, los radicales que ganaron el comité en la provincia, los radicales en Santa Fe y parte de Pro es para estar juntos. Y cuando digo muchísimos, digo muchísimos, desde La Quiaca hasta Ushuaia.

“Yo voy a hacer lo que le sirva a la Nación. No temo correr riesgos”

-¿Emilio Monzó debe competir dentro del espacio o está afuera, como dijo Jorge Macri?

-Eso no lo sé. Esa es una cuestión de Larreta. Le tenés que preguntar a él.

-¿A usted le gustaría?

-No opino de esas cosas. Está claro quién es. Para mí, han traicionado y entregado la elección nacional. Yo ya no digo más nada.

-¿Dice que Monzó “entregó la elección”?

-Yo digo eso. Se los señalé antes y después. Pero de esa conversación no voy a hablar. Lo que sí sé es que a María Eugenia le hicieron un golpe de dinero. Y el dinero se lo sacaron el ministro del Interior y sus socios en el Parlamento.

-¿Por qué habrían hecho eso?

-Pregúntele a ellos.

-Larreta dice que hay que incluirlos.

-Él es amplísimo y yo soy amplia. ¿Está claro? La reunión del jueves fue de lo más divertido, porque todas estas cuestiones las tenemos súper elaboradas. Tenemos real amistad política. Pero no hacemos política de fotos y encuentros. Te diría que el gran tema de la mesa es que el jefe de la Ciudad está muy flexible. Antes era más duro, ahora parece un junco.

Elisa Carrió, durante la entrevista con LA NACION Rodrigo Néspolo - LA NACION

-¿Más “flexible”?

-Está bárbaro. Ahora vienen las chicas y dicen: ‘Qué bien que está el jefe de gobierno’. Yo nunca lo vi lindo, pero parece que ahora tiene mucho sex appeal.

-No dijo si Santilli sería un buen candidato.

-No te voy a contestar nada. Dije que todos vamos a poner el cuerpo. Está claro que si yo lo pongo, solo lo puedo poner en la provincia, que es donde vivo. No me gusto una nota de LA NACION que decía que había algunos que cambiamos de jurisdicciones. Yo nunca fui senadora por la Capital. Me separé y tuve que vivir en la Capital, porque no podía tener dos casas. En consecuencia, viví en la Capital. Y, hace dos o tres años, vine a vivir acá y cambié el domicilio. La diferencia es que si no me sanaba en la Capital, me sanaba acá. Además, la Argentina, a los efectos de la Cámara de Diputados, es un solo distrito. Yo no he sido nunca senadora. Yo represento al pueblo de la Nación, viva dónde viva. Esta cuestión quiero dejarla aclarada porque si no se trata como si uno se cruzara de lugar.

Duras críticas a Macri

“Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo”

-¿Detrás de la interna por la estrategia electoral está la discusión por el liderazgo del espacio?

-Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo.

-¿Le pareció mal que Macri se haya ido a vacunar a Miami?

-No, lo que digo es que vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos. [Raúl] Alfonsín bajó de la Presidencia y seguía teniendo liderazgo. Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir.

-¿Cómo lo ve a Macri? Dice que no será candidato

-Hace mucho que no hablo.

-¿Macri se pone por encima de la interna?

-Él cree que tiene que haber interna en todos lados. Yo creo lo opuesto, por el momento que vive la Nación, no porque le tenga miedo a una interna.

-¿Macri tiene chances de volver al poder en 2023?

-No sé. Nadie sabe en la Argentina lo que va a pasar mañana, ¿cómo alguien va a saber lo que va a pasar en tres años?

-¿Leyó el libro de Macri?

-No leo porque no veo. Si no lo ponen en audio-texto, estoy perdida. Yo veo películas alemanas de amor.

Elisa Carrió, en su casa de Capilla del Señor Rodrigo Néspolo - LA NACION

-¿El espacio debe renovar su propuesta en la próxima campaña?

-Estamos trabajando mucho. Incluso, acá tenemos discusiones grandes desde de las que partimos para proyectar una Nación distinta que tenga que ver con la filosofía de vivir. Cómo vivimos bien, no importa cuántos recursos tengamos.

-Está claro que para mantener la unidad de JxC deben cerrar acuerdos con sus socios. ¿Le gustaría que Martín Lousteau suceda a Larreta en la ciudad?

-Desde 2001, los dos partidos que más votos sacaron en la Capital fueron Pro y la CC. Y siempre hicimos alianza con sectores radicales. Eso lo decide la Capital. Yo estoy en la provincia y estoy pensando en la Nación. No sé los deseos de los otros. Tampoco me interesa. Quiero que una nueva generación republicana y con principios gobierne la Argentina.

-Si Juntos por el Cambio vuelve al poder, ¿deben hacer un acuerdo con el PJ e incluir a ministros peronistas en el Gabinete?

-Por supuesto. No tengo problemas. De hecho, las mejores leyes que sacamos de la Nación fue por consenso. Hay un prejuicio que a mí me pone en un gorilismo que no existe.

-¿Larreta está mejor preparado que Vidal para ser candidato a presidente?

-No voy a hacer esas comparaciones. Somos un equipo al que nada lo va a destruir. Y cuando hablo de equipo hablo de la CC. No estoy haciendo venta electoral tipo [Jaime] Durán Barba.

-Lo va a extrañar en esta campaña.

-¡No! Estoy feliz. La desaparición de Durán Barba fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida [risas]. Además, lo eché del búnker.

-¿Qué opina de las visitas de jueces a Macri en Olivos?

-Yo sabía que [Gustavo] Hornos quería ser Procurador General de la Nación. A mí también me pidió audiencias. Y [Mariano] Borisnky creo que estaba a cargo de la comisión de reforma del Código Penal. Yo no invitaría a ningún juez. Es más, ni vi a mi amiga Carmen Argibay. A [Carlos] Fayt tampoco, salvo en el entierro. Pero, bueno, Alberto Fernández ha tenido miles de conversaciones con todos los jueces de la Corte, incluso, con Rosatti, a quien que yo propuse. Lo propuse sin haber hablado.

-Macri dice que se arrepintió de haberlo nombrado a Rosatti

-Él se arrepiente de muchas cosas. Cuando sale el fallo de las tarifas, Macri empieza a enojarse con jueces que resolvieron a favor del amparo de las tarifas, le dije que ‘eso era inconstitucional’. Y, lamentablemente, se enojó con uno de los mayores juristas, de los más independientes de la Argentina, que era [Leopoldo] “Polo” Schiffrin. Es el único que renunció, y a los seis meses murió. Me cuesta mucho perdonar esa herejía. Contestaría con eso.

-Macri afirma que ahora lo persiguen. ¿Es así?

-En algunos casos, sí, y en otros, no. [Darío] Nieto salió sobreseído. Eso me preocupaba. Si uno es inocente, uno siempre gana, a la corta o a la larga. Te lo digo yo, que tuve 39 juicios y nunca me quejé.