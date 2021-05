Elisa Carrió: “No se puede votar en medio del duelo nacional”

La exdiputada nacional Elisa Carrió se refirió este domingo a la actualidad política del país en relación a la pandemia del coronavirus, las elecciones legislativas y las internas dentro de la administración de Alberto Fernández. “No se puede votar en medio del duelo nacional”, dijo categóricamente.

En diálogo con LN+, la líder de la Coalición Cívica habló sobre la postergación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y fue contundente: “Como no va a haber vacunas, no se puede votar en medio del duelo nacional. Creo que nadie lo registra. Hay dos o tres millones de personas que han perdido familiares, amigos. Yo misma he perdido cuatro en la última semana. Hay que respetar eso. No se trata de quién gana el poder, se trata de la Argentina”.

Asimismo, sumó: “Estoy convencida personalmente que lo que viene es muy difícil. Ya han golpeado a Martín Guzmán. Él le ponía racionalidad frente al mundo y el Presidente se ha quedado cerrado sobre la arbitrariedad diaria. Yo contribuí a decirles que no tengan tantos frentes. Las PASO no se pueden cambiar por este año”.

“La tristeza que hay en cada hogar argentino, rico o pobre, en relación al cierre del futuro de la nación. Tenemos la obligación de llevar fuerzas. No vamos a estar vacunados y totalmente seguros de que podemos empezar a caminar en septiembre y octubre”, continuó.

Halcones y palomas

Tras las declaraciones de Axel Kicillof, quien sostuvo que “los halcones se comieron a las palomas”, en relación a los dirigentes de Juntos por el Cambio, Carrió dijo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires “está asustado”. Para ella, “él sabe lo que se le viene” en su distrito.

“No hay halcones ni palomas. Hay problemas de momentos históricos. Nadie puede dudar que fui la líder de la oposición durante todo el kirchnerismo y que somos los denunciantes de todas las causas judiciales. Ustedes tengan la seguridad de que toda la gente que se corrompió va a terminar presa o con prisión domiciliaria”, agregó.

Sin embargo -sin dar nombres- criticó a algunos políticos. “Hay que tener en cuenta que hay muchos halcones en otros lugares que tratan de utilizar el momento de la tristeza, de la bronca. Son voceros de la bronca. Con la bronca somos funcionales a la violencia y a la grieta. La Argentina definitivamente necesita estar junta. Necesita un Congreso que tenga sostén”, expresó.

“Macri me preguntó si yo era halcón y le dije que no. Yo soy halcón para defender las causas contra la corrupción, para decirle la verdad a la sociedad, pero no hay halcones oportunistas. Pretendo conducir con Juntos por el Cambio una Argentina que no vuelva a tener muertos como el pasado. Una Argentina que a pesar de estar hundida, puede llegar a ser de clase media y haya concordia nacional”, prosiguió.

Interna dentro del oficialismo

“No opino, observo hechos. A Fernández lo han volteado como presidente, solo dice lo que Cristina Kirchner quiere escuchar. ¿Quién lo está debilitando? La propia facción dentro del Gobierno. En vez de gritar entre ellos, nos gritan a nosotros, a la oposición”, dijo la exdiputada sobre los cortocircuitos dentro del Gobierno.

Además, calificó que la gira del mandatario por Europa “es del rey desnudo junto a un ministro ido”.

LA NACION