Elisa Carrió, sobre su posible candidatura: “Soy la última garantía en la provincia de Buenos Aires”

La exdiputada nacional Elisa Carrió habló en el pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en LN+. Se refirió a la situación de conflicto que existe entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires por la suspensión de clases presenciales y dijo: “Esperemos que la Corte resuelva para pacificar este cuestión”. A su vez, sentenció que en momentos de crisis por la pandemia, “estamos en una Nación sin conducción y sin racionalidad”. Y aseveró: “Soy la última garantía en la provincia de Buenos Aires”.

La dirigente de Coalición Cívica habló desde su casa en el tradicional pase entre los dos periodistas de LN+ y brindó su opinión sobre la marcha del país. Al respecto, señaló que en este contexto “lo principal es tener serenidad y no embarcarse en el barro de la política”.

Elisa Carrió, sobre el conflicto por la suspensión de clases: "Espero que la Corte pacifique"

“Estamos en una Nación sin conducción y sin racionalidad -agregó-. Hay que ponerle serenidad y racionalidad a la situación”. En relación a la conflictiva situación entre el Gobierno y la Ciudad de Buenos Aires por la suspensión de clases presenciales durante dos semanas, algo que llevó a jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta a recurrir a la Justicia, Carrió dijo: “Esperemos que la Corte (Suprema) resuelva para pacificar esta cuestión”.

La dirigente de Coalición Cívica apoyó al jefe del ejecutivo porteño y señaló: “Rodríguez Larreta esun pacifista que llegó a un momento en que le cerraron el diálogo y le atropellaron la autonomía y lo dejaron sin salida. Lo apoyo porque si no seguimos a la racionalidad nos perdemos”.

Cuando fue consultada sobre si le parecía realmente que había un país sin conducción, aseveró: “Conducir irracionalmente es igual a no conducir. En los momentos de crisis hay valores que la política tiene que tener, que son la serenidad y la templanza”.

Agregó que los dirigentes están “estresados y miedosos, están superados” por la situación, y mencionó en este caso al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que “está asustado”. “Yo misma estoy harta de la clase política, de la incompetencia de los que asesoran jurídicamente a los gobiernos, sea nacional o sea de la ciudad’', agregó.

En otros temas, la dirigente de Coalición Cívica señaló que “hubo acuerdo” para postergar las PASO. “A mí no me importa si perjudica o beneficia al Gobierno, a mí me importa la salud de todo el pueblo de la nación”, añadió.

Su candidatura en las elecciones de 2021

En cuanto a su posible candidatura para las próximas elecciones legislativas aseguró: “Soy la última garantía en la provincia de Buenos Aires. Me puse de candidata para lograr garantía en la unidad de Juntos por el Cambio. Soy como el último recurso y es mi forma de poner el cuerpo, que está muy dañado”.

Cuando fue consultada acerca de si ella no tenía miedo a que la sociedad se canse de la corrupción, a propósito del tema de la vacunación vip, o de las peleas entre diversos partidos, la dirigente respondió con una frase contundente: “Yo creo que se está cerca del ‘Que se vayan todos’”.

“Por eso pido respeto a la sociedad, serenidad y racionalidad. Porque imagínense en una casa en la que no se puede comer, y ven discusiones en televisión entre dos políticos que se pelean. La verdad que no es hora de eso. Por eso yo estoy callada”, agregó.

Luego, la exdiputada nacional habló de “los libertarios”. “Cuando te financiás con dinero de los gobiernos, que hay algunos libertarios que recibieron dinero, te infiltra la SIDE’’, señaló.

“No estoy juzgando a José Luis Espert -añadió la dirigente ante la pregunta de Jony Viale-. No sé ni quienes son los libertarios. Lo que sí vi en la Plaza de Mayo es una clara infiltración de la SIDE”.

Sobre la inflación, Carrió opinó: “No culpen a las alimenticias. Porque cuando el país está produciendo lo que está produciendo, no restrinjan las exportaciones porque es el único dinero que entra. Hay que aumentar la oferta dentro del país para bajar los precios. Y tenemos que salir de los precios máximos”.

La dirigente fue consultada sobre si el país podía estar camino a un nuevo Rodrigazo: “Yo creo que si seguimos sin resolver el problema macroeconómico, sí”.

“Le pido al país que no mire televisión si los perturban las peleas políticas”, concluyó Carrió, a modo de reflexión final.

LA NACION