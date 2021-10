Elisa Carrió, sobre el mensaje intimidante de Aníbal Fernández a Nik: “Expresa un pensamiento racista y nazi”

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió se refirió esta noche a las expresiones intimidatorias del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, contra el humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido por su apodo, Nik.

“El colegio ORT es un colegio judío. Entonces, él no está dirigiendo solo la amenaza a los hijos. El esta transformando el nombre de un colegio judío de Buenos Aires en una especie de ataque antisemita muy claro”, comenzó Carrió. Y siguió: “Este es un hecho objetivo, más allá de las amenazas a Nik o a otros. Cuando yo digo ‘el colegio del ORT’ y difundo el colegio, estoy diciendo ‘pueden arrasar con la comunidad judía’. En el fondo expresa un pensamiento racista y nazista que tiene que ser investigado por la Justicia”.

Carrió recordó una amenaza que vivió en 2015 cuando se encontraba cerrando la campaña con Mauricio Macri y Ernesto Saenz. “Es cierto que es un hombre que amenaza”, dijo. Y contó que en ese momento recibió tres balas y una nota muy corta que decía: “Si no te dejás de joder con el narcotráfico, vamos a liquidar a tus hijos”. En esta línea, aseguró: “No hay que tener miedo, todo pasa. Y Aníbal Fernández va a pasar”.

Según sostuvo la exdiputada, “hay una alegría de poder salir de este encierro y de esta gente”. Aunque se mostró preocupada respecto al tiempo de mandato que le resta a Alberto Fernández. “No tenemos que olvidar que faltan dos años muy difíciles”, agregó.

En esta línea, se refirió al flamante Secretario de Comercio: “Hay algo en lo que en esencia coinciden tanto Aníbal como [Roberto] Feletti. Es un resentimiento interno. Los empresarios tienen que estar preocupados. Feletti estuvo en el Banco Ciudad, en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Hay en algunos diputados un resentimiento profundo. Feletti es del grupo de Filmus, que es un señor, Feletti no”.

Hace tres días, Cristian Dzwonik, mejor conocido como “Nik”, había criticado algunas de las medidas económicas que tomó el gobierno de Alberto Fernández tras la derrota electoral. Como respuesta, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, citó el mensaje del historietista y se refirió a los subsidios que recibe la escuela ORT con un mensaje que la mayoría no entendió, pero que a la luz de los hechos terminó siendo inquietante: “¿La conocés? Sí que la conocés o te hago un dibujito”, puso Fernández.

El asunto es que a esa escuela asisten las hijas del creador de Gaturro, con lo que lo escrito por el ministro fue considerado por Nik como una “amenaza ‘velada’”.

Sobre la campaña del Gobierno

Carrió utilizó una llamativa comparación para opinar sobre la estrategia del Gobierno de cara a las elecciones en noviembre. “Si un marido golpea a la mujer todos los días y después le dice ‘Te doy platita así te comprás el anillo’, un día lo acepta, otro día dice me están usando, otro día dice me están humillando y otro día dicen me están aniquilando en mi dignidad de persona. Esto es lo que sienten hoy los pobres en toda la Nación”.