Hernán Castillo, entre lágrimas por la muerte de su papá: “Es desesperante”

Hernán Castillo, periodista y conductor en la señal TNT Sports, abrió el programa “Halcones y Palomas” haciendo referencia, entre lágrimas, a la muerte de su papá.

Castillo, visiblemente angustiado, sostuvo que fue “desesperante” no encontrar camas de terapia intensiva para su papá, que falleció este miércoles.

“Mi papá no murió por el COVID-19, pero sí porque tenía un montón de cosas antes. El COVID lo aceleró, lo que sí les digo es que hay que cuidarse mucho”.

“La situación de verdad que dicen los médicos es desesperante. Las camas están colapsadas y las ambulancias no dan a basto. Sí hay que venir a trabajar y el país necesita moverse”, añadió el ex periodista de la señal Todo Noticias.

“La impotencia de no encontrar cama para mi viejo era terrible. Después, ya era cuestión de que lo cuidaran y ver qué pasaba. Pero no encontrar una cama es desesperante. Y les digo la verdad, no hay camas”, dijo Castillo.

Finalmente, aprovechó para informar que su madre, también contagiada de coronavirus, está recuperándose de la enfermedad.

LA NACION